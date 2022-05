Novak Djokovic bekommt es im Endspiel des Masters in Rom mit Stefanos Tsitsipas zu tun. Die Partie läuft.

Es ist das neunte Aufeinandertreffen. Von den bisherigen acht Begegnungen der beiden gewann Djokovic sechs, darunter im Finale der French Open 2021.

Unbeeinflusst vom Ausgang des Finales bleibt der Serbe Weltranglisten-Erster. Der Grieche bleibt auf Position vier.

Hier könnt Ihr das Endspiel vom Finale in der Ewigen Stadt im Liveticker mitverfolgen.

16:28 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 3:0

Tsitsipas lässt seine Wut über den misslungenen Start an seiner Tasche aus. Das beschert dem Griechen die erste Verwarnung des Matches.

16:26 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 3:0

Ganz starke Rückhand cross von Djokovic zum 40:40 bei Aufschlag Tsitsipas. Und dann serviert Tsitsipas einen DOppelfehler. Breakball Djokovic. Tsitsipas vershclägt die Rückhand, und Djokovic führt 3:0.

16:20 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 2:0

Djokovic ist in der Anfangsphase der klar bessere Spieler. Der Serbe verteilt die Spiele schön, diktiert die Ballwechsel und lässt Tsitsipas gar nicht erst in diese hineinfinden. Mühelos gewinnt er sein Service zum 2:0.

16:15 Uhr - Djokovic - Tsitsipas - 1:0

Das Match beginnt mit Aufschlag Tsitsipas. Djokovic macht sofort Druck über den Return. Als aus Sicht von Tsitsipas ein Ball unglücklich verspringt, steht es schnell 0:30. Kurz darauf patzt der Grieche mit der Rückhand und hat drei Breakbälle gegen sich. Es folgt der Fehler beim Volley, und Djokovic holt sich zu null das Aufschlagspiel seines Gegners.

INFO - Djokovic - Tsitsipas

Djokovic und Tsitsipas haben den Platz betreten und spielen sich aktuell ein. Die Sonne scheint über der Ewigen Stadt. Es sieht alles nach einem zumindest wettertechnisch reibungslosen Endspiel aus.

INFO - Djokovic - Tsitsipas

Zum neunten Mal stehen sich der Grieche und der Serbe gegenüber. Die bisherige Bilanz spricht mit 6:2 für Djokovic. Zuletzt siegte Djokovic in fünf Sätzen im Finale der French Open 2021. Tsitsipas' letzter Erfolg gegen den Weltranglisten-Ersten liegt bereits knappe drei Sätze zurück.

INFO - Djokovic - Tsitsipas

Tsitsipas hatte sich in der Vorschlussrunde in drei Sätzen gegen Alexander Zverev durchgesetzt. Deutlich weniger Mühe hatte Djokovic in seinem Halbfinale. Der Serbe gewann in zwei Sätzen gegen Casper Ruud.

Herzlich willkommen

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum Finale beim Masters in Rom. Ab 16:00 Uhr kämpfen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas um den Turniersieg. Hier seid Ihr live mit von der Partie.

