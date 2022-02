"Die Botschaft wäre einfach nur falsch. Täglich erhalte ich Nachrichten von Müttern und Vätern, die darüber klagen, dass ihre Kinder aufgrund der Regeln keinen Sport betreiben dürfen", sagte Malagó.

Laut den gegenwärtigen Regularien scheint eine Teilnahme Djokovics am prestigeträchtigen Turnier in der italienischen Hauptstadt jedoch alles andere als ausgeschlossen.

Die ehemalige italienische Florettfechterin und heutige Staatssekretärin für Sport, Valentina Vezzali, hatte zuletzt gegenüber "La Repubblica" betont, dass eine Impfpflicht nicht vorgesehen sei.

Djokovic hatte erst vor Kurzem klargestellt, dass er sich vorerst nicht gegen das Coronavirus impfen lassen werde . Er würde dafür sogar in Kauf nehmen, weitere Turniere - auch Grand Slams - zu verpassen.

Djokovic: Panatta kritisiert mögliche Teilnahme in Rom

Probleme könnte es allerdings bei der Unterbringung des 34-Jährigen in Rom geben. Gegenwärtig muss in Italien ein Impf- oder Genesenennachweis vorgezeigt werden, um Hotels und Restaurants betreten zu dürfen. "Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich in einem Camper duscht, schläft und isst", so Malagó weiter.

Eine mögliche Teilnahme Djokovics beim ATP Masters in Rom hatte bereits in der jüngeren Vergangenheit für ein großes mediale Echo gesorgt . "Meine persönliche Meinung zu Djokovic ändert sich nicht und ich wiederhole es nochmal: Für mich lässt er sich entweder impfen oder er bleibt besser zu Hause", erklärte der ehemalige French-Open-Champion Adriano Panatta gegenüber der Nachrichtenagentur "Adnkronos" und betonte:

"Die Australian Open zum Beispiel waren auch ohne ihn ein großartiges Turnier. Das Gleiche gilt für die Internazionali di Roma, die auch in seiner Abwesenheit einen großen Erfolg erzielen würden."

Aktuell schlägt Djokovic beim ATP-Turnier in Dubai auf, wo er es am Mittwoch im Achtelfinale mit dem Olympiasilbermedaillengewinner Karen Khachanov zu tun bekommt (16:00 Uhr im Liveticker ).

