Tennis

Rafael Nadal zur Frage der Ranglistenpunkte in Wimbledon: "Ich ziehe es vor, Ihnen keine klare Antwort zu geben"

Rafael Nadal hat sich beim Masters in Rom zur der Debatte geäußert, ob es in Wimbledon keine Punkte für die Weltrangliste geben sollte. "Ich ziehe es vor, Ihnen keine klare Antwort zu geben", erklärte der Rekord-Grand-Slam-Champion. Das Thema kam auf, nachdem die Organisatoren in Wimbledon entschieden haben, infolge des Kriegs in der Ukraine keine Profis aus Russland und Belarus starten zu lassen.

00:01:56, vor einer Stunde