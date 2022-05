Tennis

ATP Rom: Shapovalov steigt im Match gegen Sonego übers Netz und diskutiert mit Schiedsrichter - Highlights

Denis Shapovalov hat beim ATP Masters in Rom für Aufsehen gesorgt. Nachdem in der Erstrundenpartie des Kanadiers gegen Lorenzo Sonego (Italien) ein Aufschlag von Shapolvalov Aus gegeben wurde, verlor dieser die Fassung und stieg über das Netz, um mit dem Stuhlschiedsrichter zu diskutieren. Wenig später pöbelte er bei seinem 7:6 (7:5), 3:6, 6:3-Sieg auch noch die Fans an. Die Highlights im Video.

00:01:42, vor einer Stunde