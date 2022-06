Basilashvili war in der Qualifikation topgesetzt. Noch am Donnerstag war er in Halle/Westfalen am Start, wo er in drei Sätzen Oscar Otte unterlegen war.

Längst nicht so erfolgreich wie für seinen Landsmann verlief der Tag für Jan-Lennard Struff. Der Warsteiner musste sich dem Spanier Fernando Verdasco 4:6, 3:6 geschlagen geben.

Besser funktionierte es für die anderen Favoriten. Der Australier Jordan Thompson besiegte Dragos Madaras aus Spanien 6:1, 6:1. Denis Kudla aus den USA war gegen den Spanier Marc Ktiri 6:0, 6:1 siegreich.

