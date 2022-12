Die LTA erwägt dagegen anzugehen.

Auch die WTA, verantwortlich für die Frauen-Tour, hatte den britischen Verband zuvor vergleichbar bestraft. Die LTA, die unter anderem in Queens und Eastbourne Turniere der ATP ausrichtet, legte Berufung ein.

"Die LTA ist zutiefst enttäuscht von diesem Ergebnis", hieß es nun in einem Statement des Verbands zum Schritt der ATP: "Die ATP hat in ihrer Entscheidung weder die außergewöhnlichen Umstände anerkannt, die durch Russlands Invasion in der Ukraine entstanden sind, noch die Reaktion der internationale Sportgemeinschaft und der britischen Regierung auf die Invasion."

Auch beim Grand-Slam-Event in Wimbledon hatten russische und belarussische Profis nicht starten dürfen, für den Rasenklassiker gab es keine Weltranglisten-Punkte.

