Stammbach äußerte sich zudem über die diskutable Verschiebung der French Open in den Herbst. "Da fehlt tatsächlich etwas das Teamwork. Die feinere Art wäre gewesen, wenn sie ihre Familie, also die anderen Grand Slams und die ITF, informiert hätten. Aber ich finde es nicht verwerflich, dass sie etwas unternommen haben, um den Motor am Laufen zu halten", analysierte der Tennis-Boss das Vorgehen der Veranstalter.

Das Pariser Turnier wird nun vom 20. September bis zum 4. Oktober ausgetragen und überschneidet sich damit mit einigen Terminen von ATP- sowie WTA-Turnieren. Auch Federers Laver Cup kreuzt sich voraussichtlich mit der Austragung von Roland Garros.

Stammbach bezweifelt, dass Tennisspieler auf die Grand-Slam-Teilnahme verzichten, nur um an dem Kräftemessen zwischen Team Europa und Team Welt teilzunehmen. Zwar sei man in Boston "ausverkauft, ja. Aber bei den French Open auch – die sind seit Jahrzehnten ausverkauft".

