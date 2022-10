Tennis

ATP Tokio: Nick Kyrgios macht kurzen Prozess mit Chun-Hsin Tseng in Runde eins

Nick Kyrgios zeigt sich beim ATP-500-Turnier in Tokio in glänzender Form. In Runde eins ist der Taiwaner Chun-Hsin Tseng kein Hindernis für den Australier (6:3, 6:1).

00:01:08, vor 32 Minuten