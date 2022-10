Tennis

Nick Kyrgios kämpft sich zurück und verhindert frühes Aus in Tokio durch Dreisatz-Sieg gegen Kamil Majchrzak

Nick Kyrgios kämpft sich zurück und verhindert ein frühes Aus in Tokio durch einen Dreisatz-Sieg gegen den Polen Kamil Majchrzak. Am Ende siegt der Australier 3:6, 6:2, 6:2 in der zweiten Runde.

00:01:52, vor einer Stunde