Tennis

Sechs Matchbälle abgewehrt: Miomir Kecmanovic dreht wildes Duell mit Daniel Evans in Tokio

Sechs Matchbälle in einem einzigen Spiel abgewehrt: Miomir Kecmanovic dreht ein wildes Duell mit Daniel Evans in Tokio - inklusive Tweener beim Matchball. Am Ende siegt der Serbe 6:3, 3:6, 7:6 (7:4) gegen den Engländer.

00:01:44, vor einer Stunde