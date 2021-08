Tennis

ATP Toronto: Tsitsipas bezwingt Kitzbühel-Sieger Ruud und steht im Halbfinale

Stefanos Tsitsipas ist beim ATP-Turnier in Toronto ohne große Mühe ins Halbfinale eingezogen. Der Grieche bezwang den Norweger Casper Ruud in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:4. In der Runde der letzten Vier trifft der an Drei gesetzte Tsitsipas auf den US-Amerikaner Reily Opelka, der sich gegen Roberto Bautista Agut durchsetzte.

00:00:58, vor einer Stunde