"Jetzt habe ich fünf davon gespielt und vier gewonnen. Ich bin einfach nur glücklich und will noch mehr erreichen", fügte er hinzu.

Medwedew, der noch auf den Gewinn eines großen Grand-Slam-Turniers wartet, brauchte nur 87 Minuten für seinen Sieg über den 2,11-m-großen Opelka.

In das am Montag beginnende Cincinnati Masters, dem letzten großen Vorbereitungsturnier vor den US Open in New York, startet Medwedev erneut als Topgesetzter.

(SID)

