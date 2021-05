Publiziert 24/05/2021 Am 13:41 GMT

Der 22-Jährige Kanadier scheiterte beim ATP-Turnier in Genf im Finale an dem Norweger Casper Ruud (6:7 4:6). Ruud kletterte durch seinen Erfolg von Rang 21 auf Rang 16 in der Weltrangliste, welche mit 11.063 Punkten unangefochten von Novak Djokovic (Serbien) angeführt wird.

1. (1.) Novak Djokovic (Serbien) 11.063 Punkte

2. (2.) Daniil Medwedew (Russland) 9793

3. (3.) Rafael Nadal (Spanien) 9630

4. (4.) Dominic Thiem (Österreich) 8445

5. (5.) Stefanos Tsitsipas (Griechenland) 7500

6. (6.) Alexander Zverev (Hamburg) 6990

7. (7.) Andrei Rublev (Russland) 6090

8. (8.) Roger Federer (Schweiz) 5605

9. (9.) Matteo Berrettini (Italien) 3958

10. (10.) Diego Schwartzman (Argentinien) 3465

11. (11.) Roberto Bautista Agut (Spanien) 3215

12. (12.) Pablo Carreno Busta (Spanien) 3085

13. (13.) David Goffin (Belgien) 2875

14. (15.) Denis Shapovalov (Kanada) 2780

15. (14.) Gael Monfils (Frankreich) 2713

16. (21.) Casper Ruud (Norwegen) 2690

17. (20.) Grigor Dimitrow (Bulgarien) 2521

18. (16.) Milos Raonic (Kanada) 2518

19. (17.) Jannik Sinner (Italien) 2500

20. (19.) Hubert Hurkacz (Polen) 2498

.

.

.

24. (25.) Stan Wawrinka (Schweiz) 2281

.

.

.

42. (41.) Jan-Lennard Struff (Warstein) 1500

.

.

.

57. (59.) Dominik Koepfer (Furtwangen) 1134

.

.

.

93. (92.) Yannick Hanfmann (Karlsruhe) 822

(SID)

