Casper Ruud hatte in der ersten Runde ein Freilos. Aktuell belegt der Norweger Platz 25 in der Weltrangliste.

Bei den French Open schaffte er es in die dritte Runde, scheiterte dort aber an US-Open-Champion Dominic Thiem (4:6, 3:6, 1:6).

Yannick Hanfmann hatte zuletzt mit seinem Erstrundensieg gegen Gael Monfils beim ATP-Turnier in Hamburg aufhorchen lassen. In Runde zwei verlor dann aber gegen den Chilenen Cristian Garín. Vor eine Woche schied Hanfmann beim Challenger-Turnier in Parma in der ersten Runde aus.