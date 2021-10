Tennis

ATP Wien - Highlights: Andy Murray schlägt Hubert Hurkacz nach Kampf über drei Sätze

Andy Murray hat zum Auftakt in Wien den Polen Hubert Hurkacz 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 besiegt und damit erstmals in dieser Saison einen Spieler aus den Top Ten geschlagen. Der Olympiasieger setzte sich in einem spannenden Duell gegen den Zehnten der Weltrangliste durch. Die Highlights hier im Video!

00:01:07, vor einer Stunde