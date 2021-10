Tennis

ATP Wien: Jannik Sinner lässt Reilly Opelka in Runde eins keine Chance

Jannik Sinner ist souverän ins Achtelfinale des ATP-Turniers von Wien eingezogen. Der 20-jährige Südtiroler gewann gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka problemlos in zwei Sätzen mit 6:4, 6:2. Ein wichtiger Erfolg für Sinner, der noch immer um die Teilnahme an den ATP Finals in Turin kämpft.

00:00:45, vor 41 Minuten