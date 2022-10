Tennis

ATP Wien: Daniil Medvedev schlägt Denis Shapovalov im Finale und sichert sich das Ticket für die ATP Finals

Daniil Medvedev hat beim ATP-Turnier in Wien seinen zweiten Titel des Jahres gewonnen. Der US-Open-Sieger von 2021 und frühere Weltranglistenerste bezwang den Kanadier Denis Shapovalov als Topgesetzter in der Stadthalle mit 4:6, 6:3, 6:2. Medvedev löste damit das Ticket für die ATP Finals in Turin (13. bis 20. November).

00:02:00, vor einer Stunde