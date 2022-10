Tennis

Dominic Thiem siegt in Krimi über drei Sätze beim Auftakt in Wien - nervenstarkes Comeback gegen Tommy Paul

Dominic Thiem siegt in einem Krimi über drei Sätze beim Auftakt in Wien - der Österreicher zeigt ein nervenstarkes Comeback gegen Tommy Paul. Am Ende schlägt er den US-Amerikaner 2:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6).

00:01:10, vor einer Stunde