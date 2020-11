Der Weltranglistensiebte Alexander Zverev hatte das Turnier 2018 gewonnen und damit den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Rekordsieger Roger Federer (sechs Titel) fehlt in London, da er nach zwei Knie-Operationen seine Saison bereits im Sommer beendet hatte. In diesem Jahr findet das Saisonfinale der besten acht Profis des Jahres zum letzten Mal in der Londoner o2-Arena statt, ab dem kommenden Jahr wird es in Turin ausgetragen.

Sportlich hatte sich Zverev zuletzt in starker Form präsentiert. Nach den Triumphen bei beiden ATP-Turnieren in Köln erreichte er auch beim Masters in Paris das Endspiel, musste sich dort aber Medwedew geschlagen geben. Dennoch gehört Zverev in dieser Verfassung zum engsten Favoritenkreis beim Saisonabschluss in London.