Tennis

ATP Finals: Zverev nach Pleite gegen Medvedev selbstkritisch

Alexander Zverev ist mit einer Niederlage gegen den Russen Daniil Medvedev in die ATP Finals in London gestartet. Nun müsse eine enorme Leistungssteigerung her, so Zverev selbstkritisch.

00:00:24, 239 angesehen, vor 2 Stunden