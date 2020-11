Die Tendenz ist unverkennbar. Daniil Medvedev, Novak Djokovic und Alexander Zverev sind aktuelle die formstärksten Spieler aus dem Kreis der acht Profis, die bei den ATP Finals in London ab kommendem Sonntag aufschlagen.

Das lässt sich aus dem Eurosport.de Power-Ranking herauslesen, das Tennis-Experten aus fünf europäischen Ländern aufgestellt haben.

ATP World Tour Finals Lendl erklärt Phänomen Zverev: Darum die Leistungsexplosion GESTERN AM 12:37

Brisant: Medvedev, Djokovic und Zverev wurden zusammen in eine Vorrundengruppe gelost.

Und so haben die einzelnen Länder abgestimmt:

Eurosport Frankreich - Medvedev top

Von Laurent Vergne: "In den vergangenen drei Jahren gab es drei doch etwas überraschende Sieger in London. Daher traue ich nun auch Daniil Medvedev zu, in die Fußstapfen von Stefanos Tsitsipas zu treten. Der 24-Jährige bringt Selbstbewusstsein und Frische mit, wichtige Faktoren bei den ATP Finals. Daher kommt Medvedev für mich vor Djokovic. Die jüngste Niederlage des Serben in Paris spielt meiner Ansicht nach keine große Rolle. Djokovic ist und bleibt Djokovic. Zverev bringt in der Halle alles mit, könnte aber aufgrund des harten Programms der vergangenen Wochen ein wenig müde sein - und muss schon in der Gruppenphase gegen Mevedev und Djokovic ran. Dennoch sehe ich ihn von der Form her vor Nadal, der in London noch nie triumphiert hat, von den gewonnen Partien beim Masters von Paris-Bercy aber profitieren dürfte.

1. Medvedev

2. Djokovic

3. Zverev

4. Nadal

5. Rublev

6. Thiem

7. Tsitsipas

8. Schwartzman

Eurosport Spanien - Djokovic abgeschlagen

Von Félix Martín: "Alexander Zverev und Rafael Nadal haben für mich, in dieser Reihenfolge, die besten Karten. Die Gründe liegen auf der Hand. Zverev ist seit dem Ende des Tour-Lockdowns der beste Spieler für mich. Nadal wiederum hat zwar noch nie die ATP Finals für sich entscheiden können, befindet sich aktuell aber in guter Form. Bei den French Open hat er den Titel geholt, beim ATP Masters von Paris-Bercy erreichte er das Halbfinale. Dagegen rechne ich in diesem Jahr nicht mit Djokovic, umso mehr aber mit Rublev, der in den vergangenen Wochen hervorragende Leistungen gezeigt hat."

1. Zverev

2. Nadal

3. Rublev

4. Schwartzman

5. Medvedev

6. Thiem

7. Djokovic

8. Tsitsipas

Eurosport Italien - Zverev in Top 3

Von Alessandro Dinoia: "Vor dem Hintergrund seines Erfolgs beim ATP Masters von Paris-Bercy rangiert Daniil Medvedev für mich ganz oben. Der Russe bringt das perfekte Spiel mit für den Belag und die Indoor-Bedingungen in London. Djokovic ist nach seiner aufsehenerregenden Niederlage in Paris gegen Lorenzo Sonego wieder im Angriffsmodus. Zverev sehe ich als starken Hallenspieler auf Rang drei, wobei er das Pech hat, schon in der Gruppenphase auf Mevedev und Djokovic zu treffen. Und dann kommt für mich der Spieler, der 2020 bislang die meisten Turniere und Matches gewonnen hat: Andrey Rublev."

1. Medvedev

2. Djokovic

3. Zverev

4. Rublev

5. Thiem

6. Nadal

7. Schwartzman

8. Tsitsipas

Eurosport Großbritannien - Nadal weit oben

Von Dan Quarrell: "Die Chancen von Stefanos Tsitsipas, der im Finale von 2019 Dominic Thiem bezwang, sind nach einer Beinverletzung eher bescheiden. Daniil Medvedev ist in bestechender Form, wie der Triumph von Paris gezeigt hat, und Rafael Nadal ist heiß auf seinen ersten Titel beim Saisonfinale. Doch am Ende wird Novak Djokovic einen Weg finden, die Trophäe zu holen."

1. Djokovic

2. Medvedev

3. Nadal

4. Zverev

5. Thiem

6. Rublev

7. Tsitsipas

8. Schwartzman

Eurosport Deutschland - Thiem nur auf vier

Von Tobias Laure: "Daniil Medvedev hat noch immer die Kraft und Konzentration, auch zum Abschluss der Saison in London sein bestes Niveau zu erreichen - und wenn er das tut, dann ist der auf dem Indoor-Hartplatzbelag der O2-Arena nur schwer zu schlagen. Zverev kommt aber schon dicht dahinter. Der 23-Jährige hat die Zwangspause infolge der Corona-Pandemie genutzt, um an seinem Spiel zu arbeiten. Hinzu kommt, dass ihm die Bedingungen in London liegen und er mit den jüngsten Erfolgen jede Menge Selbstvertrauen tanken konnte. Daher kommen Medvedev und Zverev für mich bei den ATP Finals vor den Top 3 der Welt."

1. Medvedev

2. Zverev

3. Djokovic

4. Thiem

5. Nadal

6. Tsitsipas

7. Rublev

8. Schwartzman

GESAMTWERTUNG POWER-RANKING

Aus der Addition der fünf nationalen Wertungen oben ergibt sich das Eurosport.de Power-Ranking. Dabei wurden für Platz eins jeweils acht Punkte vergeben, sieben Zähler für Platz zwei, sechs für Rang drei usw. Beste Aussichten auf den Titel hat damit Medvedev. Am anderen Ende des Rankings befindet sich Titelverteidiger Tsitsipas, was allerdings dessen Verletzung geschuldet ist.

1. MEDVEDEV = 35 PUNKTE (8 + 4 + 8 + 7 + 8)

2. ZVEREV = 32 PUNKTE (6 + 8 + 6 + 5 + 7)

3. DJOKOVIC = 30 PUNKTE (7 + 2 + 7 + 8 + 6)

4. NADAL = 25 PUNKTE (5 + 7+ 3 + 6 + 4)

5. RUBLEV = 20 PUNKTE (4 + 6 + 5 + 3 + 2)

6. THIEM = 19 PUNKTE (3 + 3 + 4 + 4 + 5)

7. SCHWARTZMAN = 10 PUNKTE (1 + 5 + 2 + 1 + 1)

8. TSITSIPAS = 9 PUNKTE (2 + 1 + 1 + 2 + 3)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nadals letzte Mission - die Chancen stehen nicht gut

Der mysteriöse Nadal-Fluch bei den Finals: Das ist der Grund

Tennis Nadals letzte Mission - die Chancen stehen nicht gut 10/11/2020 AM 18:59