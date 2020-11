Der zweite Wettkampftag bei den ATP Finals in London steht auf dem Programm. Je zwei Einzel und Doppel werden in der o2-Arena täglich ausgetragen.

Für Alexander Zverev geht es in seiner ersten Vorrundenpartie gleich zur Sache. Der 23-Jährige trifft in der Gruppe "London 2020" auf den Russen Daniil Medvedev, gegen den er in der vergangenen Woche das Endspiel von Paris-Bercy verlor.

Den Auftakt am Montag in der Einzelkonkurrenz macht ab 15:00 Uhr der Weltranglistenerste Novak Djokovic. Der fünfmalige Finals-Sieger bekommt es mit dem French-Open-Halbfinalisten Diego Schwartzman zu tun.

Doch auch Schwartzman patzt jetzt. Den Argentinier verlässt der Aufschlag, es kommen nur wenige erste und nach einem Doppelfehler hat Djokovic bei 15:40 zwei Breakbälle. Den ersten vergibt er noch, doch dann holt sich der Serbe das Break zurück. Auffällig ist, dass Djokovic Schwartzman oft versucht, in der Rückhandecke zu halten, um im richtigen Moment den Platz auf der freien Vorhandseite zu nutzen. Der kurze Durchhänger des Serben scheint überwunden und so sichert er sich ohne Punktverlust die erneute Führung.

Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag der ATP Finals in London. Um 15:00 Uhr geht es mit dem ersten Einzelmatch zwischen dem Weltranglistenersten Novak Djokovic und Diego Schwartzman los. Tino Harth-Brinkmann wird Euch hier im Liveticker durch den Tag begleiten. Am Abend greift auch Alexander Zverev ins Geschehen in der o2-Arena ein. Die deutsche Nummer eins bekommt es in seiner Auftaktpartie mit dem Russen Daniil Medvedev zu tun.