In die Gruppe "Bob Bryan" sind Mate Pavic/Bruno Soares (Kroatien/Brasilien), Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanein/Argentinien), das australische Doppel John Peers und Michael Venus sowie der Österreicher Jürgen Melzer und sein französischer Doppelpartner Edouard Roger-Vasselin gelost worden.

Wie in den Einzeln spielt auch im Doppel innerhalb der Gruppen zunächst jeder gegen jeden. Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich für das Halbfinale, und die Sieger der Halbfinalspiele ziehen in das Endspiel ein.

GESTERN AM 08:41

Krawietz/Mies schieden im Vorjahr in der Vorrunde in London aus. Die Titelverteidiger Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut aus Frankreich sind nicht am Start.