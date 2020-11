Mit einem weiteren Erfolg im abschließenden Match der Gruppe "Mike Bryan" gegen die Australian-Open-Sieger Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/Großbritannien) am Donnerstag können Krawietz (28) und Mies (30) als erstes deutsches Doppel überhaupt ins Halbfinale beim Saisonabschluss der acht Jahresbesten einziehen. Im Vorjahr waren sie bei ihrer Premiere in London bereits in der Vorrunde gescheitert.