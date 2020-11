Bei den ATP Finals in London beginnt der erste Wettkampftag. Je zwei Einzel und Doppel werden in der o2-Arena täglich ausgetragen.

Hallo und herzlich willkommen zu den ATP Finals in London. Um 13:00 Uhr beginnen die Matches in London. Sebastian Würz wird Euch hier durch die ersten beiden Spiele des Tages begleiten. Am Abend ist Jonas Klinke für Euch bei der Partie zwischen Rafael Nadal und Andrey Rublev am Start.