Bei den ATP Finals in London beginnt der erste Wettkampftag. Je zwei Einzel und Doppel werden in der o2-Arena täglich ausgetragen.

In der Einzelkonkurrenz kommt es in der Gruppe "Tokio 1970" zum Kracher zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem. Der Sieger des Matches kann dabei einen Riesenschritt in Richtung Halbfinale machen. Am Abend kämpfen Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev um ihren ersten Erfolg in London.