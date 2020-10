Alexander Zverev musste bei den French Open bereits im Achtelfinale die Segel streichen. Dennoch hat er durch das Turnier genügend Weltranglistenpunkte gesammelt, um zum Saisonende an den Nitto ATP Finals in London teilnehmen zu dürfen. Damit qualifizierte sich der Deutsche bereits zum vierten Mal in Folge für das Saisonabschluss-Turnier der besten acht Spieler der Welt. 2018 konnte er die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft sogar gewinnen, im vergangenen Jahr scheiterte er im Halbfinale.