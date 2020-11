Dennoch wollte der 13-malige French-Open-Sieger dies keineswegs als Kritik verstanden haben. "Wir dürfen Tennis spielen, wir dürfen uns nicht beklagen. Wir sind in der glücklichen Position, dass wir unseren Sport trotz dieser herausfordernden Bedingungen ausüben dürfen", sagte Nadal, den nur die Geisterkulisse in London bedrückt: "Wir sind natürlich traurig, in dieser unglaublichen Halle ohne Zuschauer zu spielen."