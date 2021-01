Es ist eine Entscheidung von Tennis Australia, die beim französischen Altmeister Jérémy Chardy aktuell auf Unverständnis stößt. Aufgrund der angespannten Hotelsituation in Melbourne sollen die besten drei Spieler der ATP- und WTA-Tour (Novak Djokovic, Rafael Nadal und Dominic Thiem bei den Herren, Ashleigh Barty, Naomi Osaka und Simona Halep bei den Damen) in Adelaide und nicht wie der Rest des Feldes am Austragungsort Melbourne in Vor-Quarantäne gehen.