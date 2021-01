Für die 14-tägige Quarantäne der Tennisspieler ist das Hotel "The Westin Melbourne" vorgesehen. Alle internationalen Athleten müssen nach ihrer Einreise zwei Wochen lang dort in Quarantäne bleiben, dürfen ihre Unterkunft jedoch täglich für fünf Stunden zum Training und zur Behandlung verlassen. Außerdem sollen die Sportler innerhalb dieses Zeitraums mindestens fünfmal auf das Corona-Virus getestet werden.

Sie fordern deshalb die Behörden sowie Tennis Australia auf, sich nach einer Alternative umzusehen. So solle man für die Quarantäne der Spieler kein Hotel wählen, in das Wohnungsappartements integriert sind.

Dem Bericht zufolge hat die Regierung von Victoria dem Plan von Tennis Australia am 18. Dezember zugestimmt, doch die Wohnungsbesitzer seien demnach erst am 23. Dezember per Email informiert worden und hätten dem Plan auch nie zugestimmt. Immerhin würden auch 30 Prozent an den gemeinschaftlichen Bereichen des Hotels diesen Bewohnern gehören.