Australian Open

Der 36-jährige Dustin Brown setzte sich gegen Hiroki Moriya aus Japan in drei Sätzen 6:2, 2:6 und 6:1 durch. Der nächste Gegner des Routiniers ist der in der Qualifikation an Nummer 22 gesetzte Spanier Carlos Taberner.

Der in der Quali an Nummer elf gesetzte Cedric-Marcel Stebe kämpfte sich in einem Dreisatzkrimi gegen den Italiener Thomas Fabbiano 6:1, 4:6 und 7:6 (7:3) durch. In der zweiten Runde bekommt er es nun mit Rinky Hijikata (Australien) zu tun.