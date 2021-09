Tennis

US Open 2021: Angelique Kerber - Anhelina Kalinina | 2. Runde Damen Einzel - Highlights

Angelique Kerber (GER/16) schlägt Anhelina Kalinina (UKR) in der 2. Runde der US Open 2021 in New York 6:3, 6:2, nachdem beide am Vortag wegen des Hurrikans Ida bis um 3 Uhr nachts auf der Anlage festsaßen. Die Highlights im Video.

00:02:57, vor einer Stunde