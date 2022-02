20 Grand-Slam-Titel, fünffacher Weltsportler des Jahres, 310 Wochen als Nummer eins - Roger Federer blickt auf eine Bilderbuchkarriere zurück.

Von den Rekorden und Erfolgen will Nick Kyrgios jedoch nichts wissen. Der Australier steckt sich andere Ziele und will dem Maestro nicht nacheifern:

"Ich will nicht wie Roger Federer sein", sagte der 26-Jährige in der australischen Fernsehsendung "ABC 7.30" und spielte damit seine sportlichen Ziele an: "Es ist mir eigentlich egal, ob ich einen Grand Slam gewinne."

Von der immer wieder aufkommenden Kritik an seinem Verhalten auf dem Court möchte Kyrgios nichts wissen: "Um ehrlich zu sein, schaue ich mich jeden Tag im Spiegel an und weiß, dass ich mich in meiner Haut wohlfühle."

Kyrgios: Will mehr als ein Tennisspieler sein

Der Australier steht zu seiner Show und will für seine spezielle Art und Weise bekannt sein: "Es ist mir egal, wie ich wahrgenommen werde, denn die Menschen um mich herum wissen, dass ich ein fürsorglicher Mensch bin. Ich bin immer ich selbst. Ich bin selbstbewusst und versuche, anderen zu helfen ", erklärte Kyrgios. "Ich war schon immer so, seit ich ein kleines Kind war. Ich war auf dem Platz schon immer emotional und theatralisch."

Kyrgios möchte als Gegenpol zu den "Big Three" verstanden werden: "Es gibt Nadal, Djokovic und Federer. Ich möchte, dass die Kinder denken: 'Wenn der Typ das kann, dann können wir das vielleicht auch'", so Kyrgios.

Wichtig ist dem Doppel-Gewinner der Australian Open, dass er auch abseits des Tenniscourts Eindruck machen: "Ich möchte als Ikone in Erinnerung bleiben - als jemand, der einfach losgezogen ist und es auf seine eigene Weise gemacht hat."

Kyrgios ist bei den diesjährigen Australian Open im Einzel früh gescheitert, sorgte aber im Doppel für die große Sensation und holte an der Seite von Kumpel Thanasi Kokkinakis den Titel

