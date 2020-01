Buzz

Noch sei die Verletzung nicht ausgeheilt, erzählte der Weltranglistenzehnte am Sonntag, gerade bei Volleys behinderten ihn die Schmerzen in der Hand. Dennoch hatte er bereits den ATP Cup Anfang des Jahres in Australien bestritten.

"Die richtige Behandlung wäre Ruhe, aber da ich das nicht kann, habe ich entzündungshemmende Medikamente genommen und Eis draufgelegt", sagte Monfils:

" Aber es wird besser, es sieht ziemlich positiv aus, auch wenn ich mir an einigen Tagen nach harten Trainingseinheiten den nächsten Tag freinehmen muss, um mich zu erholen. "

Das könnte Dich auch interessieren: Australian Open - Ansetzungen des 1. Tages: Struff fordert Djokovic

(SID)