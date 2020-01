+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

Night Session mit Nadal

Ab 9:00 Uhr MEZ wird es in der Night Session ernst. Simona Halep eröffnet dabei in der Rod Laver Arena gegen die britische Qualifikantin Harriet Dart. Im Anschluss schlägt der Weltranglistenerste, Rafael Nadal, gegen Federico Delbonis auf.

Video - Zucker, diese Rückhand! Nadal greift ganz tief in die Trickkiste 01:58

Die Ansetzungen des 4. Tages in der Übersicht

In der Margaret Court Arena treffen in der Night Session zunächst der Italiener Andreas Seppi und Stan Wawrinka aufeinander. Danach kommt es zum Duell zwischen Elina Svitolina und Lauren Davis.

Die Australian Open im Eurosport Player

Day Session mit Zverev und Kerber

Wie schon in Runde eins schlagen die beiden deutschen Top-Profis Alexander Zverev und Angelique Kerber nahezu parallel auf. Während der Hamburger in der Rod Laver Arena ab ca. 4:00 Uhr MEZ auf Außenseiter Egor Gersaimov trifft, spielt die dreifache Grand-Slam-Turniersiegerin in der Margaret Court Arena gegen Wildcard-Starterin Priscilla Hon.

Video - Titel 2016, Titel 2018 - Titel 2020? Das sagt Kerber 02:02

Herzlich willkommen im Liveticker des 4. Tages

Sebastian Würz begleitet die Australian Open vom 20. Januar bis 2. Februar für Euch täglich hier im Liveticker - viel Spaß dabei. Heute geht es um 4:00 Uhr MEZ los.