Kvitova, die 2019 das Finale in Melbourne erreicht hatte, benötigte nur 58 Minuten für den Achtelfinaleinzug.

Auch Maria Sakkari (Nr. 22/Griechenland) steht in der Runde der letzten 16 - sie besiegte Madison Keys (Nr. 10/USA) in 75 Minuten mit 6:4, 6:4. Die 24-Jährige war bei den Australian Open zuvor in vier Anläufen noch nie über die dritte Runde hinaus gekommen.

