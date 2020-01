Die wichtigsten Spiele des Tages:

A. Barty (AUS) [1] - E. Rybakina (KAZ) [29)]

Q. Wang (CHN) [27] - S. Williams (USA) [8]

Y. Nishioka (JPN) - N. Djokovic (SRB) [2]

N. Osaka (JPN) [3] - C. Gauff (USA)

J. Millman (AUS) - R. Federer (SUI) [3]

S. Tsitsipas (GRE) [6] - M. Raonic (CAN) [32]

A. Riske (USA) [18] - J. Görges (GER)

Night Session mit Federer, Osaka und Tsitsipas

Ab 9:00 Uhr MEZ wird es dann in der Night Session ernst. Rekord-Grand-Slam-Champion Roger Federer trifft in der Rod Laver Arena auf John Millman aus Australien. Zuvor kommt es zum Duell zwischen Naomi Osaka und Nachwuchstalent Cori Gauff. In der Margaret Court Arena treffen zeitgleich Stefanos Tsitsipas und Milos Raonic aufeinander.

Video - Zucker, diese Rückhand! Nadal greift ganz tief in die Trickkiste 01:58

Day Session mit Barty und Djokovic

In der Day Session schlagen in der Rod Laver Arena unter anderem Ashleigh Barty und Novak Djokovic auf. Während die Weltranglistenerste Tag 5 gegen Elena Rybakina eröffnet (ab 1:00 Uhr MEZ), muss der "Djoker" kurze Zeit später gegen Yoshihito Nishioka aus Japan ran.

Aus deutscher Sicht geht es für Julia Görges gegen Alison Riske aus den USA (nicht vor 5:00 Uhr MEZ) um den Einzug ins Achtelfinale.

Video - Titel 2016, Titel 2018 - Titel 2020? Das sagt Kerber 02:02

Herzlich willkommen im Liveticker des 5. Tages

Sebastian Würz begleitet die Australian Open vom 20. Januar bis 2. Februar für Euch täglich hier im Liveticker - viel Spaß dabei. Heute geht es um 4:00 Uhr MEZ los.