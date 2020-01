Night Session mit Zverev und Medvedev

Ab 9:00 Uhr MEZ wird es dann in der Night Session ernst. Alexander Zverev trifft in der Rod Laver Arena auf den spanischen Routinier Fernando Verdasco. Der an Position vier gesetzte Daniil Medvedev bekommt es mit Australiens Alexei Popyrin zu tun.

Video - Tennis vom anderen Stern: Unfassbarer Winner von Medvedev 01:54

Day Session mit Thiem und Nadal

Zum Ende der Day Session sind mit Dominic Thiem, Rafael Nadal, Nick Kyrgios und Stan Wawrinka gleich vier große Namen im Einsatz. Bei den Frauen waren unter anderem Karolina Pliskova und Simona Halep gefordert.

Herzlich willkommen im Liveticker des 6. Tages

Sebastian Würz begleitet die Australian Open vom 20. Januar bis 2. Februar für Euch täglich hier im Liveticker - viel Spaß dabei. Heute geht es um 6:00 Uhr MEZ los.