Night Session mit Barty und Federer

Ab 9:00 Uhr MEZ wird es dann in der Night Session ernst. In der Rod Laver Arena stehen sich zunächst Ashleigh Barty und Alison Riske gegenüber. Danach bekommt es Márton Fucsovics aus Ungarn mit Rekord-Grand-Slam-Champion Roger Federer zu tun.

Video - Tennis vom anderen Stern: Unfassbarer Winner von Medvedev 01:54

Day Session mit Kvitova und Djokovic

Die Day Session am 7. Turniertag eröffnet gegen 2:00 Uhr MEZ Petra Kvitova in ihrem Match gegen Maria Sakkari. Wenig später legen dann auch Milos Raonic und Marin Cilic in der Margaret Court Arena los. Zum Abschluss sind noch Novak Djokovic gegen Diego Schwartzman und Tennys Sandgren gegen Fabio Fognini gefordert.

Herzlich willkommen im Liveticker des 7. Tages

Sebastian Würz begleitet die Australian Open vom 20. Januar bis 2. Februar für Euch täglich hier im Liveticker - viel Spaß dabei. Heute geht es um 6:00 Uhr MEZ los.