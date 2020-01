Die wichtigsten Matches des Tages:

Kvitova - Sakkari 6:7 (4:7), 6:4, 6:3

Schwartzman - Djokovic 3:6, 4:6, 4:6

Raonic - CIlic 6:4, 6:3, 7:5

Barty - Riske 6:3, 1:6, 6:4

Fucsovics - Federer 6:4, 1:6, 2:6, 2:6

Info - Gute Nacht aus Melbourne

Damit ist die erste Woche der Australian Open beendet. Doch schon morgen geht es in Melbourne weiter, u.a. mit den Matches der beiden verbliebenen Deutschen Angelique Kerber und Alexander Zverev.

13:24 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 1:6, 2:6, 2:6

Federer macht den Deckel drauf! Nach einem kleinen Fehlstart zu Beginn dreht der Schweizer das Match. Bei eigenem Aufschlag muss er mehrfach über Einstand gehen. Zwei Matchbälle bleiben zunächst ungenutzt, Nummer drei beendet dann aber das Spiel. Einen starken Aufschlag des Schweizers kann Fucsovics nur ins Netz retournieren.

13:18 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 1:6, 2:6, 2:5

Federer schlägt weiter konstant auf. Fucsovics hat kaum eine Chance in längere Ballwechsel zu kommen. Während der Ungar dann bei eigenem Aufschlag die Punkte nicht gut zu Ende spielt, nutzt Federer die Fehler seines Gegners aus. Er bekommt dadurch zwei Breakbälle. Der Schweizer sieht dann einen Schlag des Ungarn zu lang und greift zum Hawk Eye, das dem Federer Recht gibt. Der Schweizer schlägt somit zum Matchgewinn auf.

13:10 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 1:6, 2:6, 2:3

Jetzt zeigt Federer, das was die Fans in der Rod Laver Arena von ihm erwarten: Mit tollen Schlägen erspielt er sich zwei weitere Breakchancen. Doch diese kann er nicht ausnutzen, die Bälle landen jeweils im Aus. Fucsovics entkommmt also nochmal der endgültigen Vorentscheidung.

13:06 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 1:6, 2:6, 1:3

Der Ungar hat sich nun wieder etwas gefangen und gewinnt sein erstes Service. Doch auch Federer sichert sich sein Aufschlagspiel, vor allem der erste Aufschlag kommt beim Schweizer jetzt sehr sicher. Für Fucsovics wird es somit schwierig überhaupt in die Nähe eines Rebreaks zu kommen.

13:00 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 1:6, 2:6, 0:2

Federer startet dagegen konzentriert und souverän in den vierten Satz. Mehrmals kommt er ans Netz, um den Ungarn unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen. Mit wenig Problemen kann der Schweizer das Spiel für sich entscheiden.

12:56 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 1:6, 2:6, 0:1

Und auch Durchgang Nummer vier beginnt für Fucsovics wenig erfreulich: Federer bekommt gleich im ersten Service eine Breakchance. Der Ungar setzt dann eine Vorhand klar ins Aus. Federer schafft somit das frühe Break im vielleicht entscheidenden Satz.

12:51 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 1:6, 2:6

Doch Fucsovics gibt sich noch nicht geschlagen. Er geht aggressiv in die Ballwechsel und kann ein paar Punkte für sich entscheiden. So erkämpft sich der Ungar auch eine Breakchance, welche er aber nicht nutzen kann. Seine Vorhand landet klar im Grundlinienaus. Bei Einstand kommt Federer ans Netz und holt sich mit einem starken Volley den Satzball. Nach einem weiteren Volley geht der dritte Satz an den Schweizer.

12:46 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 1:6, 2:5

Der Durchhänger des Schweizers ist aber nur von kurzer Dauer. Zunächst setzt Fucsovics seine Vorhand ins Aus, dann verschätzt er sich bei einem Passierball des Schweizers. Statt im Seitenaus landet der Schlag von Federer knapp auf der Linie. Damit holt der Schweizer das nächste Break und schlägt gleich zum Satzgewinn auf.

12:41 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 1:6, 2:4

Zunächst gewinnt Fucsovics nach 20 Minuten sein erstes Spiel des dritten Satzes, dann kämpft Federer um den eigenen Aufschlag. Der Schweizer hat plötzlich zwei Breakchancen gegen sich, der Grund liegt vor allem wieder an eigenen Fehlern des 20-maligen Grand-Slam-Siegers. Wegen eines einfachen Rückhandfehlers geht das Spiel daher auch an Fucsovics.

12:34 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 1:6, 0:4

So schnell kann es gehen: Fucsovics hat selbst zwei Breakchancen, die er aber nicht gut zu Ende spielt. Der Ungar wirkt erneut sehr hektisch und geht zu früh hohes Risiko. Federer kann somit sein Service trotz einiger Probleme sichern und auf 4:0 erhöhen.

12:29 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 1:6, 0:3

Und schon gibt es die nächsten Breakchancen für Federer. Fucsovics scheint etwas von der Rolle zu sein und zeigt nicht mehr das Spiel aus dem ersten Satz. Ein Netzduell kann Federer aber erneut zu seinen Gunsten entscheiden: einen Stopp des Ungarn kontert der Schweizer cool und setzt den Ball auf die Linie.

12:25 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 1:6, 0:2

Langsam aber sicher übernimmt Federer das Kommando. Der Schweizer verfolgt nun eine bestimmte Taktik und versucht die Ballwechsel kurz zu halten und früh die Entscheidung - oft auch am Netz - zu suchen. Fucsovics ist dagegen etwas aus dem Rhythmus gekommen.

12:22 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 1:6, 0:1

Federer bleibt am Drücker. Gleich zu Beginn des dritten Satzes geht der Schweizer bei gegnerischem Aufschlag mit platzierten Schlägen früh auf den Punktgewinn. Deshalb hat der Favorit auch schnell zwei weitere Breakchancen auf seiner Seite. Ein schwacher Stoppversuch des Ungarn landet dann im Netz und schon hat Federer wieder ein Break.

12:17 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 1:6

Diesen Vorsprung lässt der Schweizer natürlich nicht ungenutzt und hat nach insgesamt 1:03 Stunden Spielzeit seine ersten Satzbälle. Ein Vorhandschlag von Fucsovics landet dann klar im Grundlinienaus. Damit geht der zweite Durchgang klar an Federer.

12:14 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 1:5

In den letzten Minuten wirkte Fucsovics zum Teil etwas hektisch, wodurch Federer leichter zu einigen Punkten kam. Auch deshalb erhält der Schweizer eine weitere Breakchance. Ein Schlag von Fucsovics landet unglücklich auf der Netzkante, so kann Federer mit einem Angriffsball das Break perfekt machen.

12:09 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 1:4

Jetzt hat sich Fucsovics etwas gefangen: Zu null gewinnt er sein erstes Service im zweiten Satz. Im darauffolgenden Aufschlagspiel gerät Federer wieder unter Druck. Auf dem relativ langsamen Platz bringt sein Gegner viele Returns zurück. Zudem sitzt vor allem die Vorhand des Schweizers noch nicht richtig, viele Schläge landen im Netz. Eine weitere Breakchance für Fucsovics kann er aber abwehren und auf 4:1 erhöhen.

12:02 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 0:3

Federer ist zwar weiter nicht fehlerfrei, doch auch sein ungarischer Gegner patzt ab und an. Der Schweizer kommt bei Spielball ans Netz und dank einem Angriffsschlag mit der Vorhand erhöht Federer auf 3:0.

11:57 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4, 0:2

Den zweiten Durchgang eröffnet Federer ohne Probleme und gewinnt zu Null sein Aufschlagspiel. Fucsovics muss sich nun einigen Angriffen des Schweizers erwehren: Federer geht deutlich aggressiver in die freien Punkte und holt sich dank einer tollen Vorhand-Longline zwei Breakchancen. Fucsovics zeigt etwas Nerven und setzt einen Vorhandschlag ins Aus. Somit startet Federer mit einem Break.

11:50 Uhr - Fucsovics - Federer - 6:4

Fucsovics zeigt weiter gutes Tennis, vor allem die Aufschläge kommen sehr konstant und sicher. So erkämpft sich der Ungar auch drei Satzbälle. Mit einem tollen Kickaufschlag zwingt er Federer zum Fehler. Satz eins geht also an Fucsovics.

11:45 Uhr - Fucsovics - Federer - 5:4

Nach dem Break zeigt Fucsovics keine Nerven und bringt sein Service sicher durch. Federer dagegen macht erneut einige leichte Fehler. Bei seinem eigenen Service zeigt der Schweizer vor allem am Netz sein Können und kommt wieder an den Ungarn heran. Dennoch kann Fucsovics gleich zum Satzgewinn aufschlagen.

11:40 Uhr - Fucsovics - Federer - 4:3

Plötzlich steht es 0:40 aus Sicht von Federer und Fucsovics hat früh drei Breakchancen. Der Schweizer hat ähnlich wie in der Runde zuvor gegen Millman einige Probleme. Federer erhöht den Druck und kommt auch ans Netz, um zu attackieren. Doch den dritten Breakball kann der Schweizer nicht mehr abwehren. Fucsovics setzt einen Longlineschlag auf die Linie und geht damit in Führung.

11:34 Uhr - Fucsovics - Federer - 3:3

Federer hält sich bei eigenem Aufschlag ebenfalls schadlos. Fucsovics muss zwar zunächst wieder über 30:30 gehen, nach einem schönen Angriffsschlag des Ungarn hat er aber einen weiteren Spielball. Somit kann er wieder ausgleichen.

11:28 Uhr - Fucsovics - Federer - 2:2

Jetzt gestaltet sich ein Service erstmals enger. Federer kommt bei Aufschlag Fucsovics bis auf 30:30 heran. Doch dann platziert der Ungar zwei tolle Vorhandschläge und sichert sich das Spiel zum 2:2.

11:22 Uhr - Fucsovics - Federer - 1:2

Die Anfangsphase ist bisher sehr ausgeglichen, beide wollen noch nicht zu viel Risiko gehen und versuchen erst ins Spiel zu kommen. Die ersten Aufschläge von Federer kommen aber schon sehr gut, mit einem Ass geht der Schweizer wieder in Führung.

11:20 Uhr - Fucsovics - Federer - 1:1

Auch der Ungar gewinnt sein erstes Aufschlagspiel, auch wenn er etwas mehr kämpfen muss. Nach einem guten ersten Aufschlag von Fucsovics kann Federer aber nur noch ins Netz retournieren.

11:14 Uhr - Fucsovics - Federer - 0:1

Der Schweizer eröffnet das Match. Der erste Punkt des Spiels geht an Fucsovics, auch in der Folge muss Federer etwas um sein Service kämpfen. Am Netz setzt er den Ungarn unter Druck und holt sich das erste Spiel.

11:00 Uhr - Fucsovics - Federer

Bis zum letzten Match des Tages dauert es noch einige Minuten. Die Fans in der Rod Laver Arena dürfen sich auf das Spiel zwischen Rekord-Grand-Slam-Champion Roger Federer und Marton Fucsovics aus Ungarn freuen. Die beiden Spieler machen sich jetzt auf den Weg zum Court und spielen sich ein.

10:53 Uhr - Barty - Riske - 6:3, 1:6, 6:4

Und plötzlich hat Barty ihren ersten Matchball! Nach einem engen Aufschlagspiel beendet Riske das Match äußerst unglücklich mit einem Doppelfehler. Damit steht Publikumsliebling Barty im Viertelfinale der Australian Open.

10:46 Uhr - Barty - Riske - 6:3, 1:6, 5:4

Auf der schwierigeren Seite muss Barty ein Rebreak hinnehmen. Riske ist nun wieder dran und gleicht in der Folge ohne Probleme auf 4:4 aus. Die Australierin wiederum kämpft bei eigenem Aufschlag, profitiert aber von einfachen Fehlern ihrer Gegnerin. Mit einem Ass geht Barty wieder in Führung. Somit schlägt Riske gleich gegen den Matchverlust auf.

10:42 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7, 5:7, 6:7, 4:6

Starker Ballwechsel zwischen den beiden! Beim ersten Matchball von Sandgren entwickelt sich ein spektakulärer Schlagabtausch und der US-Amerikaner baut mächtig Druck auf. Sandgren kommt ans Netz und macht den Sack zu. Damit scheidet der an Position 12 gesetzte Fognini aus und Sandgren steht im Viertelfinale.

10:38 Uhr - Barty - Riske - 6:3, 1:6, 4:2

Nach einem sicheren Service der Australierin ist wieder Riske an der Reihe. Trotz deutlichem Rückstand im entscheidenden Satz gibt die US-Amerikanerin aber noch nicht auf. Sie bringt ihr Aufschlagspiel sicher durch.

10:36 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7, 5:7, 6:7, 4:5

In der Melbourne Arena schenken sich die beiden Herren wenig. Langsam geht es aber auch in Durchgang vier in die entscheidende Phase. Jeder Fehler könnte nun das Match oder den Satz kosten. Doch Sandgren serviert weiterhin sehr souverän, immer wieder streut er ein Ass ein. Insgesamt steht er schon bei 20 Assen in diesem Match. Nach nicht einmal zwei Minuten sichert er sich sein Aufschlagspiel.

10:32 Uhr - Barty - Riske - 6:3, 1:6, 3:1

Unter dem Jubel der australischen Fans bringt Barty ihr Service sicher durch. Nun könnte sie durch den Seitenwechsel einen Vorteil haben: Riske befindet sich aktuell nämlich auf der windigeren und damit schwierigeren Seite. Barty nutzt das zu ihren Gunsten aus, sie setzt ihre Gegnerin unter Druck und erkämpft sich zwei Breakchancen. Sie kommt ans Netz und macht den Deckel drauf. Barty schnappt sich das Break zum 3:1.

10:28 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7, 5:7, 6:7, 3:3

Bei den beiden Herren nebenan hat sich im vierten Satz bisher wenig getan. Sowohl Fognini als auch Sandgren zeigen sichere Aufschlagspiele, wodurch sich kaum Chancen auf ein Break ergeben. Wie auch die vorangegangenen Durchgänge könnte dieser Satz eng werden.

10:25 Uhr - Barty - Riske - 6:3, 1:6, 1:1

Den dritten Satz eröffnet Barty, die ihr Aufschlagspiel ohne größere Probleme für sich entscheidet. Aber auch Riske setzt ihr gutes Spiel aus Durchgang zwei fort: Mit platzierten Schlägen lässt sie der Australierin kaum eine Chance. Zudem macht Barty aktuell bei den wenigen sich bietenden Möglichkeiten zu viele Fehler.

10:22 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7, 5:7, 6:7, 2:2

In der Melbourne Arena gab es gerade wegen eines Medical Timeouts eine kleine Unterbrechung. Sandgren ließ sich kurz behandeln, ist nun aber bereit weiterzuspielen. Fognini schlägt auf, es entwickeln sich einige tolle und lange Ballwechsel. Einer der besten geht an Sandgren, sogar Gegner Fognini kann da nur applaudieren. Am Ende bringt der Italiener aber sein Service durch.

10:17 Uhr - Barty - Riske - 6:3, 1:6

Und dann macht Riske den Satz zu. Mit einem sicheren Aufschlagspiel gleicht die Amerikanerin in Sätzen aus. Ein unerzwungener Grundlinienfehler von Barty beendet Durchgang zwei und damit geht es in die Verlängerung.

10:15 Uhr - Barty - Riske - 6:3, 1:5

Riske spielt aktuell das bessere Tennis. Die US-Amerikanerin nutzt die Fehler ihrer Gegnerin oft gut aus und geht aktiv in die Ballwechsel. So erkämpft sie sich einen Breakball, den sie nach einem zu langen Grundlinienschlag von Barty nutzen kann. Damit steht es 5:1, der zweite Satz dürfte entschieden sein.

10:09 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7, 5:7, 6:7, 1:0

Den vierten Satz eröffnet Sandgren mit einem sicheren Spielgewinn. Auch bei Aufschlag Fognini ist der Amerikaner deutlich mehr am Drücker und punktet mit einem sehenswerten Passierball. Fognini hält aber dagegen. Dadurch entwickelt sich ein enger Schlagabtausch, den der Italiener für sich entscheiden kann, 1:1.

10:04 Uhr - Barty - Riske - 6:3, 1:3

Riske setzt ihren guten Start im zweiten Durchgang fort und bringt ihr Service zum 3:0 durch. Barty kann in der Folge ebenfalls ihr Aufschlagspiel sichern, bleibt damit an der US-Amerikanerin dran.

10:00 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7, 5:7, 6:7

Vier Satzbälle für Fognini, der den Tiebreak dominiert hat. Und dann landet der Return von Sandgren auf einen zwar eher langsamen aber gut platzierten Aufschlag im Netz. Mit 7:2 im Tiebreak des dritten Durchgangs gelingt Fognini der Satz-Anschluss.

09:58 Uhr - Barty - Riske - 6:3, 0:2

Break für Riske. Die Anzahl der Fehler bei Barty steigt zu Beginn des zweiten Satzes. Und das rächt sich. Bei Breakball Riske setzt die Australierin einen Slice weit ins Aus. 2:0 für Riske.

09:54 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7, 5:7, 6:6

Der dritte Satz zwischen Fognini und Sandgren wird im Tiebreak entschieden. Nach einem Vorhandfehler des US-Amerikaners hat der Italiener das erste Minibreak Vorsprung. 2:1 für Fognini.

09:49 Uhr - Barty - Riske - 6:3

Zwei Satzbälle für Barty. Und beim zweiten fliegt der Return von Riske ins Netz. Mit 6:3 gewinnt Barty verdient den ersten Satz. 34 Minuten hat der Durchgang in der Rod Laver Arena gedauert.

Video - Unfassbarer Ballwechsel: Fognini bringt Sandgren zur Verzweiflung 01:14

09:40 Uhr - Barty - Riske - 4:2

Ärgerlich aus Sicht von Riske: Nach einem unnötigen-Fehler der US-Amerikanerin beim Slice hat Barty zwei Breakbälle. Und dann passt der Vorhand-Longline der French-Open-Siegerin genau in die Ecke des Feldes. 4:2 für Barty.

09:36 Uhr - Barty - Riske - 3:2

Riske holt sich das Break zurück. Nach schwachem Beginn hat die US-Amerikanerin jetzt besser ins Match gefunden, macht früh Druck auf die Aufschläge von Barty und verwandelt schließlich ihre zweite Breakchance zum 2:3 im ersten Satz.

09:33 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7, 5:7, 3:3

Fognini hat sich das Aufschlagspiel zurückgeholt und kurz darauf erneut am Break geschnuppert. Aber Sandgren bleibt konzentriert, hält den Italiener in Schach und gleicht zum 3:3 im dritten Satz aus.

09:22 Uhr - Barty - Riske - 2:0

Es ist natürlich das Highlight des Tages aus Sicht der Gastgeber am Australia Day. In der Rod Laver Arena hat das Achtelfinale zwischen Ashleigh Barty und Alison Riske begonnen. Und der Auftakt verläuft ganz nach Wunsch für die Australierin. Sie zwingt Riske zum Fehler und nimmt ihr den Aufschlag ab.

09:17 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7, 5:7, 1:2

Und auch im dritten Satz muss Venier früh sein Aufschlagspiel abgeben. Sandgren punktet zum 2:1. Der US-Amerikaner nimmt anschließend ein Medical Timeout und wird an der Hand behandelt.

09:05 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7, 5:7

Der Return von Fognini fliegt meilenweit ins Aus. Zwei Satzbälle für Sandgren. Und dann serviert der US-Amerikaner stark, macht Druck und verwandelt souverän am Netz. 7:5 für Sandgren im zweiten Satz. Es wird immer enger für Fognini.

09:02 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7, 5:6

Der Slice von Fognini landet im Netz. Zwei Breakbälle für Sandgren. Und dann packt der US-Amerikaner einen glänzenden Passierball aus. 6:5 für Sandgren im zweiten Satz.

08:50 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7, 4:4

Und da ist das nächste Break für Fognini. Mit dem Vorhand-Winner macht er den Punkt zum 4:4. Der Italiener zeigt jetzt absolutes Weltklasse-Tennis. Der Unterschied zum Satzbeginn, als er in den drei Spielen keinen einzigen Puzkt gemacht hat, könnte nicht größer sein.

08:42 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7, 2:4

Fognini meldet sich zurück - und wie! Nicht nur, dass er sich zumindest ein Break zurückholt, er macht das auch auf spektakuläre Art und Weise. In einem herausragenden Ballwechsel bringt er mehrere keinesfalls schlechte Angriffsschläge von Sandgren zurück und holt den Punkt zum 2:4.

Video - Aus für die Williams-Bezwingerin: Wang scheitert an Jabeur 02:42

08:31 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7, 0:3

Fognini hat sich durch sein Verhalten völlig aus dem Rhythmus gebracht. Erneut hat der Italiener drei Breakbälle gegen sich. Und dann fliegt der Rückhand-Longline des Favoriten meilenweit ins Aus. 3:0 für Sandgren im zweiten Satz.

08:23 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7, 0:1

Fognini muss aufpassen, dass ihm das Match hier nicht aus den Händen gleitet. Der Italiener hadert und schimpft, reiht Fehler an Fehler und gibt zu null sein Aufschlagspiel ab. Es folgt der nächste Ausraster und die nächste Verwarnung, die gleichzeitig einen Punktgewinn für Sandgren bedeutet. Fognini geht dann langsam zum Schiedsrichterstuhl und möchte den Physio haben, weil er Probleme mit dem Finger habe. Sandgren passt das gar nicht.

08:17 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7

Heftige Diskussionen während der Pause. Zunächst hat Fognini wegen eines Ausrasters eine Verwarnung erhalten. Dann hat er den Platz verlassen. Und das passt andererseits Sandgren nicht, der gegenüber dem Schiedsrichter meint, dass der Italiener zu spät gegangen sei und sich anscheinend alles erlauben dürfe.

08:13 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:7

4:0 hat Sandgren im Tiebreak bereits geführt, kann den Vorsprung abe rnicht halten. Mit einem Volley punktet Fognini zum 5:5. Dann aber folgt der Vorhandfehler des Italieners zum Satzball für Sandgren. Der Longline des Italieners fliegt anschließend ins Aus. Und mit 7:5 im Tiebreak geht der Durchgang an Sandgren. Da rächen sich die vergebenen Breakbälle bei Fognini.

08:02 Uhr - Fognini - Sandgren - 6:6

Der erste Satz wird im Tiebreak entschieden. Mit einem für seinen Gegner unerreichbaren Vorhand-Longline macht Fognini den Punkt zum 6:6.

07:52 Uhr - Fognini - Sandgren - 5:5

Auch wenn er ebenfalls noch etwas fehlerhaft agiert, spaziert Fognini insgesamt durch seine Aufschlagspiele. Sandgren hat deutlich mehr zu kämpfen. Und Fognini macht im Grunde zu wenig aus seinen Chancen, was sich noch rächen kann. Nachdem andgren den Return ins Netz schlägt, steht es 5:5 im ersten Satz.

07:45 Uhr - Fognini - Sandgren - 4:4

Fognini ist hier der gefühlt bessere Spieler, konnte schon fünf Breakchancen nicht nutzen. Sandgren spielt im ersten Satz bisher sehr schwach, hält aber zumindest das Ergebnis ausgeglichen. Und das kann noch wichtig werden. 4:4 im ersten Satz.

07:39 Uhr - Fognini - Sandgren - 3:3

Das Match ist noch nicht auf besonders hohem Niveau. Beide suchen noch ihren Rhythmus und machen relativ viele Fehler. Nach einem Patzer Sandgrens beim Slice hat Fognini Breakball, den Sandgren aber am Netz abwehrt. Mit dem Rückhand-Winner holt sich der Italiener die nächste Breakchance. Aber dann segelt der Return ins Aus.

Video - Keine Rücksicht: Schwartzman schießt Djokovic ab 00:27

07:35 Uhr - Fognini - Sandgren - 3:3

Es hat noch keine Breaks gegeben. Fognini serviert beim Stand von 3:2 im ersten Satz. Der Italiener muss nicht viel machen, um sein Aufschlagspiel zu gewinnen. Sandgren macht sehr viele schnelle Fehler, lange Ballwechsel gibt es bisher kaum. Zu null gleicht Fognini zum 3:3 aus.

07:25 Uhr - Fognini - Sandgren - 1:2

In der Melbourne Arena hat vor wenigen Minuten das Match zwischen Fabio Fognini und Tennys Dandgren begonnen. Der US-Amerikaner führt 2:1 im ersten Satz.

07:07 Uhr - Jabeur - Wang - 7:6, 6:1

Die nächste Viertelfinalistin steht fest. Und es ist ein großer Erfolg für Ons Jabeut. Die Tunesierin zieht nach einem 7:6 (7:4), und 6:1-Erfolg gegen Williams-Bezwingerin Qian Wang aus China in die Runde der besten Acht beim Happy Slam ein.

06:59 Uhr - Djokovic - Schwartzman - 6:3, 6:4, 6:4

Djokovic serviert zum Einzug ins Viertelfinale. Und dann verteilt er die Bälle wunderschön, jagt Schwartzman quer über den Platz und verwandelt mit dem Longline zum Matchball. Es folgt der Rückhandfehler Schwartzmans beim Return zum nie gefährdeten Dreisatzsieg des Titelverteidigers Djokovic.

06:54 Uhr - Gauff - Kenin - 7:6, 3:6, 0:6

Das Aus von Gauff ist besiegelt. Beim zweiten Matchball Kenins fliegt die Rückhand Gauffs weit ins Aus. Mit 0:6 im dritten Satz muss sich die 15-Jährige geschlagen geben!

06:51 Uhr - Gauff - Kenin - 7:6, 3:6, 0:5

Kenin schlägt zum Matchgewinn auf. Nachdem die US-Amerikanerin den Slice knapp ins Aus gesetzt hat, steht es 30:30. Aber dann folgt der Fehler von Gauff zum Matchball. Die Jüngere der beiden kämpft aber noch einmal und zwingt ihre Landsfrau zum Fehler. Einstand.

Video - Defensiv-Monster Schwartzman! Djokovic klassisch ausgekontert 00:43

06:41 Uhr - Gauff - Kenin - 7:6, 3:6, 0:3

Cori Gauff droht das Aus. Das Wunderkind der Szene hat im dritten Satz bereits Doppelbreak Rückstand. Die Zahl der unerzwungenen Fehler auf Seiten Gauffs ist in dieser Phase des Matches zu hoch.

06:37 Uhr - Djokovic - Schwartzman - 6:3, 6:4, 3:2

Djokovic verzieht den Vorhand-Longline und muss noch einmal über Einstand gehen. Und dann hat der Serbe eigentlich die große Chance, aus dem Halbfeld zu verwandeln, setzt die Rückhand aber ins Seitenaus. Chance zum Rebreak für Schwartzman, die Djokovic aber mit einem Vorhand-Winner abwehrt. Mit gut platzierten Vorhandschlägen zwingt er Schwartzman zum Fehler und erhöht doch noch auf 4:2.

06:29 Uhr - Djokovic - Schwartzman - 6:3, 6:4, 3:2

Nach einem Doppelfehler von Schwartzman hat Djokovic drei Breakchancen. Und dann fliegt der Rückhand-Crossball von Schwartzman weit ins Aus. 3:2 von Djokovic im dritten Satz. Das reicht nach der schnellen Entscheidung in der Rod Laver Arena.

06:25 Uhr - Kvitova und Raonic erfolgreich

In der Melbourner Day Session haben Petra Kvitova und Milos Raonic den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Kvitova gewann in drei Sätzen mit 6:7, 6:4, 6:3 gegen die Greiechin Maria Sakkari. Raonic setzte sich deutlich mit 6:4, 6:3, 7:5 gegen Marin Cilic durch.

06:18 Uhr - Gauff - Kenin - 7:6, 3:6

Im Match zwischen Cori Gauff und Sofia Kenin deutet sich ein dritter Satz an. Gauff hat den ersten Satz mit 7:5 im Tiebreak gewonnen. Im zweiten schlägt ihre Landsfrau aber nun zum Satzgewinn auf. Kenin hat drei Satzbälle und verwandelt den zweiten mit dem Rückhand-Crossball zum 6:3.

06:10 Uhr - Djokovic - Schwartzman - 6:3, 6:4

Die Day Session in Melbourne ist in vollem Gang. Und für Novak Djokovic läuft im Match gegen Diego Schwartzman alles nach Plan. Der Weltranglisten-Zweite hat soeben den zweiten Durchgang für sich entschieden. Nach einem Patzer von Schwartzman mit der Vorhand steht es 2:0 nach Sätzen für Djokovic.

Night Session mit Barty und Federer

Ab 9:00 Uhr MEZ wird es dann in der Night Session ernst. In der Rod Laver Arena stehen sich zunächst Ashleigh Barty und Alison Riske gegenüber. Danach bekommt es Márton Fucsovics aus Ungarn mit Rekord-Grand-Slam-Champion Roger Federer zu tun.

Video - Tennis vom anderen Stern: Unfassbarer Winner von Medvedev 01:54

Day Session mit Kvitova und Djokovic

Die Day Session am 7. Turniertag eröffnet gegen 2:00 Uhr MEZ Petra Kvitova in ihrem Match gegen Maria Sakkari. Wenig später legen dann auch Milos Raonic und Marin Cilic in der Margaret Court Arena los. Zum Abschluss sind noch Novak Djokovic gegen Diego Schwartzman und Tennys Sandgren gegen Fabio Fognini gefordert.

Herzlich willkommen im Liveticker des 7. Tages

Sebastian Würz begleitet die Australian Open vom 20. Januar bis 2. Februar für Euch täglich hier im Liveticker - viel Spaß dabei. Heute geht es um 6:00 Uhr MEZ los.