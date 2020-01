Die wichtigsten Matches des Tages:

ab 1:00 Uhr: Mertens - Halep

Nicht vor 2:00 Uhr: Monfils - Thiem

Nicht vor 5:00 Uhr: Medvedev - Wawrinka

Nicht vor 7:00 Uhr: Kerber - Pavlyuchenkova

Nicht vor 8:30 Uhr: Rublev - Zverev

Ab 9:00 Uhr: Nadal - Kyrgios

Night Session mit Nadal und Kyrgios

Ab 9:00 Uhr MEZ wird es dann in der Night Session ernst. In der Rod Laver Arena kommt es zum großen Duell zwischen Rafael Nadal und Nick Kyrgios. Ungefähr zur gleichen Zeit dürfte in der Melbourne Arena auch das Match von Alexander Zverev gegen Andrey Rublev beginnen.

Day Session mit Thiem, Halep und Kerber

Die zweite Woche der Australian Open beginnt am heutigen Montag. Den achten Turniertag eröffnet dabei um 1:00 Uhr MEZ Simona Halep gegen Elise Mertens. Darauf folgen dann in der Rod Laver Arena Gael Monfils und Dominic Thiem. Zum Abschluss der Day Session stehen außerdem noch die Matches von Daniil Medvedev gegen Stan Wawrinka und Angelique Kerber gegen Anastasia Pavlyuchenkova an.

Herzlich willkommen im Liveticker des 8. Tages

Sebastian Würz begleitet die Australian Open vom 20. Januar bis 2. Februar für Euch täglich hier im Liveticker - viel Spaß dabei. Heute geht es um 6:00 Uhr MEZ los.