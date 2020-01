"Die erste Runde ist nicht so einfach, vor allem dann nicht, wenn man die Gegnerin nicht kennt", so Kerber nach der Partie. "Cocciaretto ist eine junge Spielerin und hat hier gute Matches gezeigt in der Qualifikation."

Kerber hatte ihre Erwartungen vor dem Turnier ein wenig gedämpft, nicht zuletzt, weil sie sich beim Vorbereitungsturnier in Adelaide eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte.

Das Protokoll: So lief Kerbers erster Auftritt

Die jedoch spielte wie erhofft keine erkennbare Rolle: Die 32 Jahre alte Weltranglisten-18. vermied gegen die mutige und aggressive, aber auch fehlerhafte Cocciaretto souverän und abgeklärt allzu großes Risiko. Bei Eurosport erklärte Kerber nach der Partie:

" Es hält alles, ich fühle mich gut und bin froh, dass ich die 1. Runde überstanden habe. Das sind oft Zitterpartien für mich, egal gegen wen. Aber für die 1. Runde war es gut. "

Für Kerber ist es das erste große Turnier mit ihrem neuen Trainer Dieter Kindlmann.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin hatte den 37 Jahre alten Allgäuer im vergangenen November verpflichtet, um nach einem schwachen Jahr wieder den Anschluss an die Weltspitze zu finden.

(SID)