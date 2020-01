Rod Laver Arena

Day Session ab 01:15 Uhr MEZ (Finale Junioren)

Harold Mayot (FRA) [1] - Arthur Cazaux (FRA) [5]

Nicht vor 02:30 Uhr MEZ (Finale Juniorinnen)

Weronika Baszak (POL) - Victoria Jimenez Kasintseva (AND) [9]

Nicht vor 05:00 Uhr MEZ (Rollstuhl-Finale Herren Quad)

Dylan Alcott (AUS) [1] - Andy Lapthorne (GBR) [2]

Night Session ab 9:30 Uhr MEZ (Finale Damen)

Sofia Kenin (USA) [14] - Garbiñe Muguruza (ESP) - Direkt zum Liveticker

Das Finale der Australian Open wird erst das zweite Aufeinandertreffen zwischen der 21-jährigen US-Amerikanerin und der fünf Jahre älteren Spanierin. Beim WTA-Turnier 2019 in Peking siegte Sofia Kenin bei der bisher einzigen Begegnung 6:0, 2:6, 6:2. In Melbourne steht die gebürtige Moskauerin erstmals im Finale eines Grand-Slam-Turniers. Bisher stammt ihr bestes Ergebnis bei einem der vier großen Turniere von den French Open. 2019 erreichte die Amerikanerin dort das Achtelfinale.

Ihre Gegnerin Muguruza gewann dagegen schon zwei Grand-Slam-Titel. Bei den French Open 2016 und Wimbledon 2017 holte die Spanierin den Sieg. Nach dem Titel an der "Church Road" rutschte Muguruza aber in der Weltrangliste von einer zeitweiligen Spitzenposition bis auf ihren aktuellen 32. Platz ab.

Im bisherigen Turnierverlauf musste die Spanierin bisher nur in der ersten Runde (gegen die Qualifikantin Shelby Rogers) und in Runde zwei (gegen Ajla Tomljanovic) einen Satz abgeben. Danach zog Muguruza jeweils ohne Satzverlust in die weiteren Runden ein. Auch Kenin hielt sich weitestgehend schadlos, einzig im Achtelfinale gegen Coco Gauff verlor die 21-Jährige einen Satz.

Bethanie Mattek-Sands (USA)/ Jamie Murray (GBR) - Barbora Krejcikova (CZE)/ Nikola Mektic (CRO) [5] (Mixed-Finale)

Court 3

Day Session ab 02:30 Uhr MEZ

Aniek Van Koot (NED) - Yui Kamiji (JPN) [2] (Rollstuhl-Finale Damen)

Shingo Kunieda (JPN) [1] - Gordon Reid (GBR) (Rollstuhl-Finale Herren)