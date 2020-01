Die Spiele des Tages:

A. Barty (AUS) - S. Kenin (USA) - 6:7, 5:7

G. Muguruza (ESP) - S. Halep (ROM) - 7:6, 7:5

N. Djokovic (SRB) - R. Federer (SUI) - 7:6, 6:4, 6:3

12:11 Uhr - Auf Wiedersehen!

Sebastian Würz verabschiedet sich damit von euch. Morgen ermitteln Alexander Zverev und Dominic Thiem den Endspielgegner von Djokovic. Also liebe deutsche und österreichische Tennisfans, ich hoffe, ihr seid zahlreich bei Eurosport 1, im Eurosport Player und hier im Liveticker dabei, wenn es möglich ist. Katharina Wiedenmann wird euch dann hier begrüßen. Auf Wiedersehen!

12:07 Uhr - Djokovic - Federer - 7:6, 6:4, 6:3

Federer wird mit großem Applaus von den Fans verabschiedet. Der Schweizer hat sich angesichts der Voraussetzungen gut aus der Affäre gezogen, aber es besteht kein Zweifel daran, dass Djokovic heute der bessere Spieler. Zum achten Mal erreicht der Serbe das Finale beim Happy Slam. Und bisher konnte er jedes Mal auch anschließend das Turnier für sich entscheiden.

12:05 Uhr - Djokovic - Federer - 7:6, 6:4, 6:3

Djokovic serviert zum Finaleinzug. Federer trumpft nach einem Weltklasse-Ballwechsel noch einmal mit dem Rückhand-Winner auf. Und nach einem glänzenden-Vorhandcrossball des Schweizers steht es 30:30. Am Netz holt sich Djokovic mit der Vorhand schließlich den ersten Matchball. Und gleich beim ersten zwingt er Federer zum Rückhandfehler. Novak Djokovic zieht verdient ins Endspiel der Australian Open ein!

Video - "Das ist das Genie!" Federer mit Zauber-Rückhand zum Break 00:46

11:58 Uhr - Djokovic - Federer - 7:6, 6:4, 5:2

Federer schnuppert bei 0:30 noch einmal am Rebreak. Djokovic bleibt aber cool. Der Titelverteidiger macht viele schnelle Punkte übder den Aufschlag oder bestimmt dadurch die Ballwechsel und kann dann mühelos verwandeln. 5:2 für den Serben im dritten Satz.

11:54 Uhr - Djokovic - Federer - 7:6, 6:4, 4:2

Der Rückhand-Longline Federers landet im Netz. Einstand! Djokovic macht anschließend Druck über den Vorhand und zwingt den Schweizer zum Fehler. Und es folgt ein Rückhand-Crossball von Djokovic genau auf die Linie. Break für Djokovic zum 4:2.

11:48 Uhr - Djokovic - Federer - 7:6, 6:4, 3:2

Was für eine Szene. Djokovic muss eigentlich nur noch den Vorhandwinner verwandeln, trifft den Ball aber nicht richtig, und der fliegt von der Netzkante direkt vor den Schläger Federers. Aber der Schweizer hat anscheinend nicht damit gerechnet, in diesem Ballwechsel noch die Chance zu haben und verschlägt. Mit einem starken Aufschlag punktet Djokovic schließlich zum 3:2.

11:44 Uhr - Djokovic - Federer - 7:6, 6:4, 2:1

Jedes sichere Aufschlagspiel Federers ist hier Gold wert für den Schweizer. In diesem glänzt der Weltranglisten-Dritte mit zwei Assen, eines davon mit dem zweiten Aufschlag. Zu null gleicht er zum 2:2 aus.

11:37 Uhr - Djokovic - Federer - 7:6, 6:4, 1:1

Djokovic bringt sein erstes Aufschlagspiel in Satz drei sicher durch. Federer hat etwas mehr Mühe, verteilt die Bälle aus dem Halbfeld aber schön und zwingt Djokovic schließlich zum Fehler. 1:1.

11:33 Uhr - Djokovic - Federer - 7:6, 6:4

Es wird jetzt natürlich eine Mammutaufgabe für Federer. Gerade, wenn man bedenkt, dass er gesundheitlich angeschlagen ist. Aber wenn der Schweizer heute bisher eines bewiesen hat, dann dass er sich nicht kampflos geschlagen gibt. Dennoch und auch trotz der schnellen Führung Federers in Satz eins ist die 2:0-Satzführung von Djokovic insgesamt absolut verdient.

Video - Viertes Grand-Slam-Finale erreicht: So triumphierte Muguruza gegen Halep 08:28

11:30 Uhr - Djokovic - Federer - 7:6, 6:4

Federer serviert gegen den Satzverlust. Einen Stopp von Djokovic kann der Eidgenosse nicht mehr erreichen, und es steht 30:30. Federer macht anschließend den schnellen Punkt über den Aufschlag, patzt dann aber beim Slice. Und nach einem Fehler des Schweizers beim Slice hat Djokovic Satzball. Und mit einem glänzenden halbflugball verwandelt er den zum verdienten 6:4 im zweiten Satz.

11:22 Uhr - Djokovic - Federer - 7:6, 4:4

Der Satz ist nicht so ausgeglichen, wie es der Spielstand hergibt, auch wenn Federer jetzt sein Service zu null durchbringt. Aber insgesamt hat Djokovic zehn Punkte in diesem Durchgang mehr als sein Gegner gemacht, war am Drücker, hat aber die Chancen nicht genutzt. Und so steht es 4:4. Und vielleicht bringt gerade das ja Federer ins Match zurück.

11:15 Uhr - Djokovic - Federer - 7:6, 3:3

Djokovic spaziert jetzt durch seine Aufschlagspiele. Federer muss über das Service kommen, geht deswegen dort hohes Risiko. Je länger die Ballwechsel, desto mehr spricht für Djokovic. Der Serbe hat Breakball, den Federer aber mit einem cleveren Rhythmuswechsel abwehrt. Das Risiko Federers wird belohnt, und er hält zumindest den Spielstand ausgeglichen.

11:09 Uhr - Djokovic - Federer - 7:6, 2:2

Federer hält sich im Satz. Zumindest auf seinen Aufschlag kann sich der Routinier jetzt wieder besser verlassen, als in der Endphase von Durchgang eins. Mit einem sehr gut platzierten Service zwingt der Schweizer seinen Gegner zum Fehler beim Return. 2:2. Er schüttelt allerdings einige Male seinen Oberschenkel aus.

11:04 Uhr - Djokovic - Federer - 7:6, 2:1

Federer gelingt doch noch der meiner Meinung nach schon wichtige Spielgewinn zum 1:1. Djokovic hat anschließend bei eigenem Service gar keine Mühe und punktet zu null zum 2:1.

11:01 Uhr - Djokovic - Federer - 7:6, 1:0

Federer agiert jetzt sehr fehlerhaft, ist bei vielen Ballwechseln eine Spur zu spät am Ball. Mit einem tollen Passierball cross macht Djokovic den Punkt zum 15:30 bei Aufschlag Federer. Und dann läuft Federer gar nicht mehr dem Crossball seines Gegners nach, nimmt stattdessen die Challenge. Aber der Ball war klar im Feld. Zwei Breakbälle für Djokovic, die Federer aber mit tollen Aufschlägen abwehrt.

Video - "Das ist das Genie!" Federer mit Zauber-Rückhand zum Break 00:46

10:53 Uhr - Djokovic - Federer - 7:6

Federer hat ein Medical Timeout genaummen und den Platz verlassen. Auch Djokovic wurde behandelt und hat eine Tablette verabreicht bekommen.

10:49 Uhr - Djokovic - Federer - 7:6

Fünf Satzbälle für Djokovic nach einem tollen Stopp. Und mit einem Weltklasse-Return nutzt er gleich den ersten zum 7:1 im Tiebreak. Das ist nach dem Spielverlauf ein äußerst bitterer Satzverlust für Federer, vor allem da man bei längerer Dauer des Matches Djokovic höher einschätzen muss.

10:47 Uhr - Djokovic - Federer - 6:6

Minibreak gegen Federer nach einem schweren Patzer des Schweizers. Djokovic führt schnell mit 3:0. Aus dem Halbfeld punktet Federer mit der Vorhand zum 1:3. Aber sobald die Ballwechsel länger werden, hat Djokovic jetzt wieder meistens das bessere Ende für sich. So auch hier. Nach einem Rückhandfehler Federers liegt er zwei Minibreaks im Tiebreak hinten.

10:42 Uhr - Djokovic - Federer - 6:6

Mit einem tollen Return, der ganz nah cross am Netz vorbeifliegt, macht Federer den Punkt zum 30:30. Djokovic serviert anschließend sein drittes Ass zum Spielball. Es folgt ein weiterer Aufschlagwinner des Titelverteidigers hinterher. Der Satz geht in den Tiebreak.

10:37 Uhr - Djokovic - Federer - 5:6

Das Momentum hat jetzt gewechselt. Der erste Aufschlag Federers kommt in dieser Phase viel zu selten. Zudem erhöht sich auch die Zahl der unerzwungenen Fehler beim Schweizer. Zwei weitere Breakbälle für Djokovic, die der Serbe aber nicht verwandeln kann. Federer zieht den Kopf noch einmal aus der Schlinge und verwandelt mit Serve-and-Volley zum 6:5.

Video - Fed-Cup-Rätsel um Görges: Das sagt Rittner 02:12

10:33 Uhr - Djokovic - Federer - 5:5

Federer kann jetzt einige Chancen nicht nutzen. Speziell über die Vorhand wackelt der Schweizer aktuell. Bei Spielball Djokovic hat Federer die große Chance, aus dem Halbfeld zu verwandeln, macht dann aber erneut den Vorhandfehler. 5:5.

10:27 Uhr - Djokovic - Federer - 4:5

Federer schlägt zum Satzgewinn auf, hat aber unter anderem nach einem Doppelfehler 0:30. Und dann fliegt der Vorhand-ANgriffsschlag des Schweizers von der Netzkante ins Aus. Drei Breakbälle für Djokovic. Gleich den ersten verwandelt er mit der Vorhand zum 4:5. Alles wieder offen im ersten Satz.

10:24 Uhr - Djokovic - Federer - 3:5

Djokovic schlägt den Rückhand-Slice weit ins Aus und muss erneut über Einstand gehen. Nach einem Fehler seines Gegners ebenfalls auf der Rückhandseite, hat der Serbe Spielball zum 3:5. Den nutzt er mit einem Aufschlag-Winner.

10:19 Uhr - Djokovic - Federer - 2:5

Mit viel Mühe bringt Djokovic doch noch sein Aufschlagspiel zum 2:4 durch. Anschließend glänzt Federer bei eigenem Service mit zwei Assen und zwei weiteren schnellen Punkten nach guten Aufschlägen. Zu null erhöht er auf 5:2.

10:15 Uhr - Djokovic - Federer - 1:4

Unglaublich. Djokovic ist aktuell völlig aus dem Tritt. Nach einem Fehler des Serben beim Slice hat Federer wieder drei Breakchancen. Bei der ersten verzieht der Schweizer den Return. Bei der zweiten kratzt der Aufschlag des Serben gerade noch so die Linie. Ass. Bei der dritten hat Djokovic etwas Glück mit der Netzkante. Der Ball verspringt, und Federer macht den Fehler. Einstand.

10:11 Uhr - Djokovic - Federer - 1:4

Federer platziert den Angriffsball am Netz nicht genau genug, und Djokovic erreicht den Ball. Doch im zweiten Versuch verwandelt der Schweizer mit dem Smash zum Spielball. Und dann erhöht er mit einem Ass zum 4:1. Es ist natürlich noch ein sehr weiter Weg für beide Spieler bis zum Finale, aber der Auftakt macht Mut, dass das Match ausgeglichener wird, als viele vorher befürchtet haben.

Video - Der Knackpunkt: Barty lässt zwei Satzbälle liegen und verliert Tiebreak 03:30

10:07 Uhr - Djokovic - Federer - 1:3

Vorhandfehler von Djokovic aus dem Halbfeld nach einem cleveren Tempowechsel Federers. Wieder hat der Maestro Breakball. Und dann landet der Return direkt vor dem Körper von Djokovic, der nicht mehr reagieren kann. 3:1 für Federer. Djokovic wechselt bereits den Schläger.

10:05 Uhr - Djokovic - Federer - 1:2

Der Rückhand-Crossball von Djokovic fliegt von der Netzkante ins Aus. Es geht über Einstand. Und mit einem tollen Vorhandwinner aus dem Halbfeld hat Federer erneut Breakball. Djokovic kontert mit einem starken Aufschlag zum Einstand. Federer hält seinen Gegner hinter der Grundlinie fest. Djokovic macht den Fehler, und es heißt wieder Breakball. Aber erneut antwortet Djokovic stark.

09:59 Uhr - Djokovic - Federer - 1:2

Der Vorhand-Crossball Federers landet im Netz. Chance für Djokovic zum Rebreak. Und dann hält der Serbe seinen Gegner mit langen Schlägen an der Grundlinie fest und zwingt ihn zum Fehler. Es ist sehr auffällig, dass Federer die Punkte schnell abschließen will. Der Schweizer geht hohes Risiko, auch auf die Gefahr hin, dass der Fehler folgt.

09:59 Uhr - Djokovic - Federer - 1:2

09:55 Uhr - Djokovic - Federer - 0:2

Zwei Breakchancen für Federer. Und mit einem tollen Passierball überlistet er Djokovic ans Netz. Der Ball passt gerade noch so in die Ecke des Feldes. 2:0 für Federer im ersten Satz.

09:52 Uhr - Djokovic - Federer - 0:1

Jeder Punktgewinn Federers wird mit lautstarkem Jubel des Publikums begleitet. Der Schweizer versucht, schnelle Punkte zu machen, während Djokovic die Ballwechsel lange halten will. Mit einem Vorhandwinner aus dem Halbfeld verwandelt Federer nach sechs Minuten doch noch den Spielball zum 1:0.

Video - Becker, Wilander und McEnroe diskutieren: So läuft das Grand-Slam-Jahr 2020 24:02

09:45 Uhr - Djokovic - Federer

Los geht es mit Aufschlag Federer. Der Schweizer hat zu Beginn noch einige Rhythmusprobleme und zwei Breakbälle gegen sich. Aber beide wehrt er durch gute Aufschläge ab. Es geht mehrmals über Einstand.

09:40 Uhr - Djokovic - Federer

Unter dem Jubel der Zuschauer haben Djokovic und Federer die Rod Laver Arena betreten. Die Einspielphase beginnt. Es gab ja schon Befürchtungen, dass Federer gar nicht antreten kann. Aber die haben sich als falsch erwiesen. Hoffen wir, dass er nun auch kräftemäßig auf der Höhe ist und gegen Djokovic ein großes Match liefern kann.

09:25 Uhr - Djokovic gegen Federer

Stolze drei Stunden stand Federer in den ersten fünf Runden insgesamt länger auf dem Platz als Djokovic. Der Serbe musste nur in der Auftaktrunde gegen Jan-Lennard Struff einen Satz abgeben. Federer wehrte in einem Highlight-Match gegen Tennys Sandgren im Viertelfinale sieben Matchbälle ab.

09:12 Uhr - Djokovic gegen Federer

Der Start rückt näher. Gegen 09:30 Uhr sollen die beiden Akteure den Platz betreten. Djokovic ist relativ klar in der Favoritenrolle, gerade nach den anstrengenden Fünfsatzmatches Federers, die ihn auch körperlich an seine Grenze gebracht haben. Die Temperaturen von um nach 19:00 Uhr Ortszeit immer noch weit über 30 Grad Celsius dürften dem Schweizer auch nicht entgegenkommen.

09:04 Uhr - Muguruza:

"Ich schaue von Match zu Match. Es ist ein weiter Weg. Aber ich freue mich natürlich, im Finale zu stehen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich in beiden Sätzen zurückgelegen habe. Ich schaue immer nur nach vorne. Es war ein hartes Match gegen Simona. Ich habe einfach nur versucht, zu kämpfen mit meiner ganzen Energie."

09:00 Uhr - Eine Highlight-Szene aus Muguruza gegen Halep

Video - Zweimal Netzkante: Dramatisches Break für Halep 00:52

08:48 Uhr - Halep - Muguruza - 7:6, 7:5

Garbine Muguruza gelingt die zumindest kleine Überraschung gegen Simona Halep. Hier geht es zum Spielbericht: Muguruza bezwingt Halep.

08:45 Uhr - Djokovic gegen Federer

Und damit läuft in der Rod Laver Arena nun die Vorbereitung auf die Night Session. Dort steht das mit Spannung erwartete Duell zwischen Roger Federer und Novak Djokovic an. Es ist das 50. Aufeinandertreffen der beiden Superstars. Djokovic führt im direkten Duell knapp mit 26:23. Das letzte Aufeinandertreffen beim World Tour Final in London ging an Federer.

08:31 Uhr - Muguruza - Halep - 7:6, 7:5

Halep schlägt gegen den Matchverlust auf. Und dann punktet Muguruza am Netz und holt sich mit dem Volley zwei Matchbälle. Den ersten wehrt Halep mit einem starken Rückhand-Winner ab. Abe rbeim zweiten macht es Muguruza. Die Spanierin ist am Netz nicht konsequent genug, zwingt Halep aber dennoch zum Fehler. Garbine Muguruza und Sofia Kenin heißen also die Finalistinnen in Melbourne. Darauf hätten wohl nicht viele gewettet.

08:22 Uhr - Muguruza - Halep - 7:6, 5:5

Bei Breakball Nummer vier fliegt der Vorhandschlag Haleps ins Aus. 5:5 und alles wieder offen im zweiten Satz.

08:21 Uhr - Muguruza - Halep - 7:6, 4:5

Halep kann eine Breakchance ihrer Gegnerin stark abweisen, hat nach einem Rückhandfehler aber die nächste gegen sich. Und auch hier agiert sie glänzend, holt Muguruza ans Netz vor und verwandelt mit dem Passierball. Bei Breakball drei für die Spanierin hat die Rumänin etwas Glück mit der Netzkante.

08:15 Uhr - Muguruza - Halep - 7:6, 4:5

Muguruza erfüllt ihre Pflichtaufgabe. Mit mehreren Aufschlag-Winnern bringt sie zu null ihr Service zum 4:5 durch. Aber gleich kann sich Halep bei eigenem Aufschlag den Satzausgleich sichern.

Video - Nächster Streich von Kenin: Hier platzt Bartys Titeltraum 10:02

08:09 Uhr - Muguruza - Halep - 7:6, 3:4

Muguruza dreht nach 0:30 ihr Aufschlagspiel und kommt auf 3:4 heran. Halep hat keine Challenge mehr im zweiten Satz, sofern dieser nicht in einen Tiebreak geht. Die Rumänin hat soeben zum dritten Mal vergeblich das Hawk-Eye bemüht.

08:05 Uhr - Muguruza - Halep - 7:6, 2:4

Ein Winner Muguruzas am Netz beschert ihr wieder einen Breakball. Doch Halep bleibt offensiv und verwandelt mit dem Vorhand-Winner aus dem Halbfeld zum Einstand. Die Rumänin holt sich doch noch den Spielgewinn zum 4:2 im zweiten Satz in einem sehr hochklassigen Match.

07:59 Uhr - Muguruza - Halep - 7:6, 2:3

Beide Spielerinnen haben in dieser frühen Phase des Durchgangs schon zwei Challenges verloren. Muguruza wehrt insgesamt drei Breakchancen Haleps mit Assen ab. Aber mit einem schönen Longline holt sich die Rumänin den vierten. Und dann patzt Muguruza zum 3:2 für Halep.

07:53 Uhr - Muguruza - Halep - 7:6, 2:2

Muguruza bleibt trotz des Breaks gegen sie weiter aggressiv. Die Grundschläge der Spanierin haben eine sehr gute Länge. Das wird mit dem Rebreak belohnt. 2:2.

07:47 Uhr - Muguruza - Halep - 7:6, 1:2

Der Rückhand-Slice von Muguruza gerät zu lange. Drei Breakbälle für Halep. Den ersten wehrt die Spanierin dank gutem Aufschlag ab. Beim zweiten serviert sie ebenfalls gut und verwandelt mit dem Volley am Netz. Aber dann landet der Angriffsschlag Muguruzas im Netz. Break für Halep.

07:34 Uhr - Muguruza - Halep - 7:6

Das ist eine ganz hochklassige Phase der Partie. Muguruza kann einen Satzball Haleps mit einem Ass abwehren, und beim zweiten wenig später hat ebenfalls die Spanierin nach einem starken Grundlinienduell das bessere Ende für sich. Nun ist es wieder Muguruza, die Satzball hat. Und dann bleibt der Angriffsschlag Haleps an der Netzkante hängen. Mit 10:8 im Tiebreak geht Satz eins an Muguruza.

07:29 Uhr - Muguruza - Halep - 6:6

Nach einem sehr guten Aufschlag hat Muguruza zwei Satzbällel. Aber bei dem bei eigenem Aufschlag verzieht die Spanierin die Rückhand, beim zweiten glänzt Halep mit einem herausragenden Longline. 6:6 im Tiebreak.

Video - Halep verrät: So hat mich mein Coach besser gemacht 03:59

07:24 Uhr - Muguruza - Halep - 6:6

Muguruza hat im Tiebreak früh mit einem Minibreak und 3:0 geführt, muste ihr Service nun aber ebenfalls abgeben. Nach einem Fehler der Spanierin beim Slice steht es 3:3 beim Seitenwechsel.

07:18 Uhr - Muguruza - Halep - 6:6

Zwei Satzbälle für Halep. Den ersten wehrt Muguruza mit einem Ass ab. Auch beim zweiten macht die Spanierin Druck und zwingt ihre Gegnerin zum Fehler. Mit einem weiteren Aufschlag-Winner verwandelt die Spanierin schließlich den Spielball zum Tiebreak.

07:12 Uhr - Barty - Kenin - 6:7, 5:7

In der deutschen Nacht sind die Hoffnungen der australischen Fans auf einen Heimsieg begraben worden. Ashleigh Barty musste sich in zwei engen Sätzen der US-Amerikanerin Sofia Kenin geschlagen geben. Kenin steht damit zum ersten Mal im Finale eines Majors.

07:08 Uhr - Muguruza - Halep - 5:5

Sebastian Würz begrüßt euch zum elften Tag in Melbourne. Aktuell läuft das zweite Halbfinale der Damen. Garbine Muguruza schlägt zum Satzgewinn auf, kann ihr Spiel aber nicht durchbringen. Nach einem Patzer der Spanierin beim Stopp steht es 5:5.

