INFO - Auf Wiedersehen

Sebastian Würz verabschiedet sich damit vom ersten Tag der Australian Open und wünscht euch noch einen schönen Wochenbeginn. Auf Wiedersehen!

INFO - Der zweite Tag in Melbourne

An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass es morgen schon um 00:30 Uhr deutscher Zeit losgeht, da ja einige Matches noch beendet oder nachgeholt werden müssen. Eurosport und der Eurosport Player sind live dabei. Und ab morgen Vormittag gibt es hier auch wieder den Liveticker aus Melbourne. Und sowohl Angelique Kerber als auch Alexander Zverev sind im zweiten Match in der Night Session nach 9:00 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Seid also auf einem der Kanäle live dabei, wenn ihr könnt. Es wird viel los sein beim Happy Slam.

INFO - Görges und Kohlschreiber weiter

Struff hat also zum ersten Mal in seiner Karriere gegen Djokovic einen Satz gewonnen. Ernsthaft gefährden konnte er den Top-Favoriten dann aber nicht. Besser gemacht bei aber natürlich auch deutlich weniger Lospech haben es Philipp Kohlschreiber und Juli Görges, die den Sprung in Runde zwei geschafft haben. Sehr große Überraschungen gab es heute nicht, mit Sloane Stephens, Venus Williams und Denis Shapovalov hat es aber doch drei relativ große Namen erwischt.

Video - Was für ein Winner! Kohlschreiber packt Zauberschlag aus 00:33

13:32 Uhr - Djokovic - Struff - 7:6, 6:2, 2:6, 6:1

Struff schlägt gegen den Matchverlust auf. Und nach starken Returns von Djokovic steht es schnell 0:30. Und dann passt auch der Return des Serben genau. Drei Matchbälle für Djokovic. Den ersten wehrt Struff mit seinem 13. Ass ab. Aber beim zweiten bleibt der Slice des Deutschen am Netz hängen. Letztlich doch noch relativ deutlich schlägt Djokovic den wacker kämpfenden Struff in vier Sätzen!

13:26 Uhr - Djokovic - Struff - 7:6, 6:2, 2:6, 4:1

Das dürfte die Vorentscheidung gegen Struff gewesen sein. Bei Breakball für Djokovic serviert der Deutsche einen Doppelfehler. 4:1 und zwei Breaks Vorsprung im vierten Satz für den Serben.

13:25 Uhr - Stephens - Zhang - 6:2, 5:7, 2:6

Eine gesetzte Spielerin ist aus dem Turnier ausgeschieden. Die US-Amerikanerin Sloane Stephens muss sich in drei Sätzen Shuai Zhang aus China geschlagen geben. Damit sind Struff und Djokovic die letzten Spieler, die heute noch auf dem Platz sind.

13:23 Uhr - Djokovic - Struff - 7:6, 6:2, 2:6, 3:1

Also wenn Djokovic weiter so aufschlägt, wie in seinen ersten beiden Spielen im dritten Satz, wird für Struff ganz schwer, hier noch das nötige Break zu schaffen. Der Serbe reiht Aufschlag-Winner an Aufschlag-Winner, lässt Struff kaum mehr in die Ballwechsel kommen. 3:1.

13:20 Uhr - Djokovic - Struff - 7:6, 6:2, 2:6, 2:1

Nachdem Djokovic ganz souverän sein Spiel zum 2:0 durchbringt, gelingt auch Struff ein wichtiger Spielgewinn. Mit einem Ass verwandelt er den Spielball zum 1:2. Aber weiterhin liegt der Deutsche ein Break zurück.

Video - Klasse Start ins Turnier: Tsitsipas lässt nichts anbrennen 02:59

13:15 Uhr - Djokovic - Struff - 7:6, 6:2, 2:6, 1:0

Struff eröffnet den vierten Satz denkbar ungünstig mit einem Doppelfehler. Und kurz darauf hat Djokovic drei Breakbälle. Und beim zweiten jagt Djokovic seinen Gegner quer über den Platz, und der Ballwechsel endet fast folgerichtig mit dem Fehler von Struff. 1:0 für Djokovic.

13:09 Uhr - Djokovic - Struff - 7:6, 6:2, 2:6

Der Return von Struff passt genau. Wieder muss Djokovic über Einstand gehen. Und dann folgen zwei Doppelfehler des Serben hintereinander. Satzgewinn Struff zum 6:2. Djokovic hadert im AUgenblick sichtlich. Aber noch hat der Favorit einen Satz Vorsprung.

13:05 Uhr - Djokovic - Struff - 7:6, 6:2, 2:5

Mit einem Aufschlag genau auf die Linie verwandelt Struff seinen zweiten Spielball zum 5:2. Djokovic hat in den letzten beiden Ballwechseln übrigens jeweils vergeblich das Hawk-Eye bemüht und damit zwei Challenges verloren. Aber vielleicht geht der dritte Durchgang ja auch nicht mehr lange - aus deutscher Sicht hoffentlich.

13:02 Uhr - Djokovic - Struff - 7:6, 6:2, 2:4

Breakball Djokovic nach drei unnötigen Vorhandfehlern von Struff in Serie. Aber der Deutsche kommt mutig ans Netz nach vorne, erwischt noch den Passierball von Djokovic und kontert mit einem fantastischen Volley. Mit einem guten Rückhand-Longline erspielt sich Struff die Chance zum 5:2 zu erhöhen, wird am Netz dann aber von Djokovic überlistet.

12:58 Uhr - Djokovic - Struff - 7:6, 6:2, 2:4

Djokovic patzt jetzt einige Male in Serie. Nach einem Fehler des Serben beim Volley, hat Struff zwei Breakchancen. Und dann landet der hart geschlagene Return des Deutschen direkt vor dem Körper seines Gegners. Djokovic kann nicht mehr reagieren, und Struff erhöht auf 4:2.

12:55 Uhr - Stephens - Zhang - 6:2, 5:7

Satzausgleich für Shuai Zhang. Die Chinesin gewinnt den uweiten Durchgang gegen Sloane Stephens mit 7:5.

12:53 Uhr - Djokovic - Struff - 7:6, 6:2, 2:3

Struff weicht trotz des schnellen Aufschlagverlusts nicht von seinem Spielplan ab. Er bleibt mutig, riskiert viel mit den zweiten Aufschlägen. Und das wird in diesem Fall belohnt. Er bringt sein Service durch. Beim Spielball landet der zweite Aufschlag des Deutschen genau auf der Seitenlinie. 3:2 für Struff.

12:48 Uhr - Im Video: Starker Punkt von Struff

Video - "Oh là là!" Struff überlistet Titelverteidiger Djokovic 00:36

12:46 Uhr - Djokovic - Struff - 7:6, 6:2, 1:2

Starker erster Aufschlag von Struff. Aber Djokovic ahnt, wohin der Deutsche serviert, läuft froh los und kontert mit einem Weltklasse-Return. Breakball Djokovic. Es folgt der Vorhandfehler von Struff und damit das Sofortige Rebreak für den Serben.

12:43 Uhr - Djokovic - Struff - 7:6, 6:2, 0:2

Das ist ein starker Start von Struff in den dritten Satz, unter anderem mit einem tollen Winner mit dem Crossball. Und dann verschlägt Djokovic den Slice aus dem Halbfeld, und Struff hat drei Breakbälle. Nachdem sein Gegner einen Longline verschlägt steht es 2:0 für den Deutschen.

12:39 Uhr - Djokovic - Struff - 7:6, 6:2, 0:1

Struff kann mehrere Spielbälle zum 1:0 im dritten Satz nicht nutzen. nach einem Fehler des Deutschen beim Volley steht es 40:40, nachdem er schon 40:0 vorne lag. Bei Vorteil Struff folgt der Rahmentreffer des Deutschen. Er lässt ein Ass zum nächsten Spielball folgen. Und dann patzt Djokovic am Netz. Wichtiger Spielgewinn für Struff.

12:32 Uhr - Djokovic - Struff - 7:6, 6:2

Der Winner von Djokovic werden jetzt immer herausragender. Mit einer tollen Vorhand aus dem Handgelenk heraus holt sich der Serbe zwei Satzbälle. Den ersten wehrt Struff mit einem guten Return ab. Den zweiten verwandelt er dann aber mit dem Smash, auch wenn er dabei noch einmal Glück mit der Netzkante hatte.

12:27 Uhr - Djokovic - Struff - 7:6, 5:2

Wie im ersten Satz hat Struff erneut früh sein Aufschlagspiel verloren, läuft einem Break Rückstand hinterher. Der Deutsche wehrt sich weiter gut, aber sein Gegner ist jetzt wieder am Drücken. Nach einem tollen Return hat Djokovic drei weitere Breakchancen. Und gleich den ersten nutzt er mit einem ganz gefühlvollen Vorhand-Winner gegen die Laufrichtung Struffs, als der Deutsche eigentlich klar die Oberhand hatte.

12:18 Uhr - Kohlschreiber - Giron - 7:5, 6:1, 6:2

Zwei Matchbälle für Kohlschreiber. Den ersten wehrt Giron noch ab. Aber beim zweiten verwandelt Kohlschreiber den Vorhand-Longline zum 6:2 im dritten Durchgang. Das war eine starke Vorstellung und ein letztlich nie gefährdeter Dreisatzsieg des Deutschen.

12:05 Uhr - Djokovic - Struff - 7:6

Struff holt sich die Minibreaks zurück, aber dann lässt er sich in die Defensive drängen und macht schließlich den Vorhandfehler. 6:4 und zwei Satzbälle für Djokovic. Den ersten wehrt der Deutsche noch ab. Aber beim zweiten folgt der AUfschlag-Winner von Djokovic. 7:5 für den Favoriten, nachdem Struff ihm in der Endphase des Satzes einen großen Kampf geliefert hatte.

Video - Australien brennt: Eurosport zu Besuch im Koala-Sanctuary 02:18

11:59 Uhr - Djokovic - Struff - 6:6

Erstes Minibreak gegen Struff. Und im anschließenden Ballwechsel macht der Weltranglisten-Zweite sofort Druck mit einem tollen Return. Struff kämpft zwar und bringt noch mehrere Bälle zurück. Aber letztlich punktet Djokovic mit dem Passierball zum 3:0 im Tiebreak.

11:56 Uhr - Djokovic - Struff - 6:6

Struff schlägt gegen den Satzverlust auf. Generell ist mit dem Break gegen Djokovic das Spiel des Deutschen wesentlich besser geworden. Er agiert mutig, bringt Djokovic zum Laufen und macht viele starke Punkte. Mit einem Vorhand-Winner nach mutigem zweiten Aufschlag geht es in den Tiebreak.

11:53 Uhr - Stephens - Zhang - 6:2

In der Margaret Court Arena ist im Match zwischen Sloane Stephens und Shuai Zhang der erste Durchgang zu Ende gegangen. Die favorisierte US-Amerikanerin gewinnt den Satz mit 6:2.

11:50 Uhr - Kohlschreiber - Giron - 7:5, 6:1, 2:1

Auh von Kohlschreiber kommt die nächste gute Kunde. Auch im dritten Satz ist ihm ein frühes Break gegen Giron gelungen. Es steht 2:1 für den Deutschen.

11:46 Uhr - Djokovic - Struff - 5:4

Weltklasse-Passierball von Struff zum 0:30 bei Aufschlag Djokovic. Kurz darauf patzt der Serbe aus dem Halbfeld, und Struff hat zwei Breakchancen. Und bei der zweiten passt die Länge des Rückhandschlags des Deutschen genau. Djokovic macht den Fehler, und Struff holt das Break, das nach dem Spielverlauf fast aus dem Nichts kommt. Aber das wird ihm egal sein.

11:43 Uhr - Djokovic - Struff - 5:3

Bei Struff läuft im ersten Satz nicht viel zusammen, wobei sein Gegner auch sofort zur Höchstleistung aufgelaufen ist. Nach einem Doppelfehler des Warsteiners hat Djokovic Satzball. Aber den kann Struff mit einem Aufschlag durch die Mitte abwehren. Mit einem Ass verwandelt er dann doch noch den Spielball zum 3:5.

11:39 Uhr - Kohlschreiber - Giron - 7:5, 6:1

Kohlschreiber hat Giron erneut den Aufschlag abgenommen und schlägt zur 2:0-Satzführung auf. Der Deutsche erspielt sich zwei Satzbälle und nutzt gleich den ersten mit einem starken Vorhand-Winner von der T-Linie. Das war ein ganz souveräner zweiter Durchgang Kohlschreibers.

11:34 Uhr - Djokovic - Struff - 4:2

Djokovic macht Druck auf den zweiten Aufschlag von Struff und erspielt sich zwei Breakchancen. Und dann landet der Rückhand-Longline von Struff im Netz. 4:2 für Djokovic. Und das ist verdient, denn der Serbe war hier von der ersten Sekunde an der aktivere Spieler.

11:25 Uhr - Kohlschreiber - Giron - 7:5, 3:1

Breakball für Kohlschreiber. Und dann landet der Vorhand-Angriffsschlag des Deutschen genau auf der Linie. Der Ball rutscht weg, und Giron hat keine Chance mehr, zu reagieren. 3:1 für Kohlschreiber im zweiten Satz.

11:23 Uhr - Djokovic - Struff - 2:1

Struff hat bei seinem Aufschlagspiel etwas Mühe, serviert aber zum passenden Zeitpunkt das Ass zum Spielgewinn. Anschließend serviert Djokovic deutlich besser als in seinem ersten Spiel, punktet mehrmals durch Winner mit dem Aufschlag. Zu null punktet der Weltranglisten-Zweite zum 2:1.

Video - Verwirrung beim Matchball: Gauff lamentiert - und gewinnt! 02:55

11:17 Uhr - Djokovic - Struff - 1:0

Das Match beginnt mit Aufschlag Djokovic. Der Serbe bringt kaum ein erstes Service ins Feld, gewinnt sein Aufschlagspiel aber dennoch sicher. Das zweite Service kommt hart und platziert, und Struff bringt kaum einen Return zurück. 1:0 für Djokovic.

11:08 Uhr - Kohlschreiber - Giron - 7:5

Nächste Chance für Kohlschreiber, den Tiebreak hier noch zu vermeiden. Und dann patzt Giron beim Angriffsball aus dem Halbfeld. Die Vorhand landet im Netz. Mit 7:5 macht Kohlschreiber also den ersten Schritt zu einem Duell gegen Stefanos Tsitsipas.

11:05 Uhr - Kohlschreiber - Giron - 6:5

Giron wehrt einen Satzball Kohlschreibers mit einem ganz starken Aufschlag ab. Kurz darauf erspielt sich Kohlschreiber mit sehr gut platziertem Return Chance Nummer zwei, lässt sich aber in die Defensive drängen und kann auch diesen nicht verwandeln.

11:01 Uhr - Kohlschreiber - Giron - 6:5

Zwischen Kohlschreiber und Giron hat es im ersten Satz noch keine Breaks gegeben. Es steht 6:5 für den Deutschen.

10:58 Uhr - Tsitsipas - Caruso - 6:0, 6:2, 6:3

Tsitsipas serviert zum Matchgewinn. Un in dieser Phase macht Caruso mehr Druck als während des gesamten Spiels. Bei Aufschlag des Italieners im Spiel zuvor konnte der Grieche drei Matchbälle nicht verwandeln. Jetzt erspielt er sich mit dem Vorhand-Longline Chance Nummer vier. Und dann folgt das Ass durch die Mitte zum nie gefährdeten Sieg für den Favoriten.

10:52 Uhr - Barty - Tsurenko - 5:7, 6:1, 5:1

Schade für Tsurenko nach wirklich gutem Beginn. Mit einem Doppelfehler der Ukrainerin endet das Match. 6:1 für Barty im dritten Satz. Letztlich war es dann doch noch eine klare Angelegenheit.

10:48 Uhr - Barty - Tsurenko - 5:7, 6:1, 5:1

Wir nähern uns mit großen Schritten dem Match zwischen Novak Djokovic und Jan-Lennard Struff. Barty hat die Partie gegen Tsurenko nach dem schwierigen ersten Satz nun völlig in der Hand. Die Ukrainerin findet kein Mittel mehr gegen das Spiel der Australierin, patzt zudem einige Male mit der Vorhand. 5:1 für Barty.

Video - Auftakt der Stars: Mama Serena wieder voll in ihrem Element - Federer souverän 02:36

10:39 Uhr - Barty - Tsurenko - 5:7, 6:1, 3:0

Auch Barty hat nun klar Kurs auf Runde drei eingeschlagen. Die Lokalmatadorin konnte Tsurenko im dritten Satz bereits zweimal den Aufschlag abnehmen und führt mit 3:0.

10:34 Uhr - Tsitsipas - Caruso - 6:0, 6:2, 3:1

Das deutet alles auf einen sehr kurzen Arbeitstag für Tsitsipas hin. Der Angriffsschlag Carusos fliegt meilenweit ins Aus zum nächsten Break gegen den Italiener. Der Außenseiter blutet zudem an den Fingern, da scheint entweder eine Blase oder eine alte Wunde aufgeplatzt zu sein. Das ist natürlich auch alles andere als hilfreich.

10:26 Uhr - Barty - Tsurenko - 5:7, 6:1

Barty hat ihrer Gegnerin erneut den Aufschlag abgenommen und schlägt nun zum Satzausgleich auf. Nach einem Ass hat die Australierin zwei Satzbälle. Und dann serviert sie den zweiten Aufschlag hart und platziert auf den Körper von Tsurenko. Die kann nicht mehr reagieren, und es heißt 6:1 für Barty.

10:20 Uhr - Kohlschreiber - Giron - 0:0

Gute Nachrichten für die Fans von Philipp Kohlschreiber. Das Match des Augsburgers ist in die überdachte Melbourne Arena verlegt worden und wird in wenigen Minuten beginnen.

10:17 Uhr - Tsitsipas - Caruso - 6:0, 6:2

Tsitsipas macht Druck auf die Aufschläge von Caruso und erspielt sich drei Satzbälle. Und dann lockt er den Italiener and Netz nach vorne und hat keine Probleme, zu verwandeln. 6:2 im zweiten Satz für den bisher in jeder Hinsicht überlegenen Griechen.

10:10 Uhr - Barty - Tsurenko - 5:7, 3:0

Das war ein Auftakt nach Maß von Barty in den zweiten Satz. Die Australierin nimmt ihrer Gegnerin den Aufschlag ab und führt schnell mit 3:0.

10:05 Uhr - Tsitsipas - Caruso - 6:0, 3:1

Das zweite Aufschlagspiel von Caruso im zweiten Satz hat runde zehn Minuten gedauert. Das Resultat war aber das gleiche wie im ersten Durchgang. Der Italiener musste sein Service erneut abgeben, und Tsitsipas hat wieder ein frühes Break Vorsprung.

10:00 Uhr - Barty - Tsurenko - 5:7

Satzball Tsurenko, nachdem ein Rückhand-Crossball von Barty im Netz landet. Das war allerdings für die Australierin auch nicht ganz einfach zu spielen, da der Ball zuvor durch die Netzkante leicht die Richtung verändert hatte. Die Weltranglisten-Erste wehrt den Satzball ab, patzt dann aber mit der Vorhand, und Tsurenko hat die zweite Chance. Und dann verzieht Barty den nächsten Angriffsball mit der Vorhand. 7:5 für die Außenseiterin!

Video - Becker analysiert: Darauf muss Struff gegen Djokovic achten 02:15

9:57 Uhr - Stosur - McNally - 1:6, 4:6

Für eine weitere australische Hoffnung ist das Turnier in Melbourne bereits beendet. Samantha Stosur muss sich in zwei Sätzen Cathy McNally geschlagen geben.

9:55 Uhr - Barty - Tsurenko - 5:6

Drei Breakbälle für Tsurenko nach einem Rückhandfehler von Barty. Den ersten wehrt Barty stark am Netz ab. Beim zweiten verschlägt Tsurenko den Volley. Aber beim dritten folgt der Rahmentreffer der Weltranglisten-Ersten, und der Ball fliegt ins Aus. 6:5 für die Außenseiterin!

9:51 Uhr - Barty - Tsurenko - 5:5

Bis auf einige unnötige Vorhandfehler in engen Matchphasen macht Tsurenko das bisher wirklich gut. Die Ukrainerin geht das Tempo von Barty mit, überlistet ihre Gegnerin immer wieder mit einem gut platzierten Rückhand-Crossball. Dem Spielverlauf angemessen ist weiter alles ausgeglichen im ersten Satz.

9:43 Uhr - Barty - Tsurenko - 4:4

Barty musste erneut ihr Aufschlagspiel abgeben, hat nach einem Vorhandfehler Tsurenkos aber nun drei Chancen zum Rebreak. Und gleich die erste nutzt die Favoritin mit einem gefühlvollen Stoppball. Zu null gleicht die Australierin zum 4:4 aus.

9:40 Uhr - Tsitsipas - Caruso - 6:0

Drei Satzbälle für Tsitsipas nach einem Vorhandfehler von Caruso. Und mit einem schönen Longline nutzt Tsitsipas gleich den ersten zum 6:0. Der Favorit muss nicht mehr machen, als nötig ist. Sein Gegner ist noch gar nicht im Rhythmus und reiht hier Fehler an Fehler.

9:33 Uhr - Tsitsipas - Caruso - 4:0

Das ist ein viel zu fehlerhafter Auftakt von Caruso. Tsitsipas hat erneut eine Breakchance. Und dann fliegt der Vorhand-Crossball von Caruso weit ins Aus. 4:0 für Tsitsipas im ersten Satz nach einem sehr konzentrierten Matchbeginn des Griechen.

9:30 Uhr - Barty - Tsurenko - 2:2

Mit einem herausragenden Vorhand-Crossball erspielt sich Barty drei Chancen, ihr verlorenes Aufschlagspiel zurückzuholen. Und dann folgt der Doppelfehler von Tsurenko. 2:2 und alles wieder ausgeglichen im ersten Satz.

9:23 Uhr - Tsitsipas - Caruso - 2:0

Für Stefanos Tsitsipas verläuft der Auftakt dagegen nach Maß. In der Margaret Court Arena nimmt der Grieche seinem Gegner sofort den Aufschlag ab und führt mit 2:0 im ersten Satz.

9:19 Uhr - Barty - Tsurenko - 0:1

Barty hat noch nicht richtig ins Match gefunden. Die Australierin muss mehrere Breakbälle abwehren. Und schließlich unterläuft ihr der Fehler am Netz. Der Vorhand-Angriffsball der Weltranglisten-Ersten fliegt weit ins Aus, und es steht 1:0 für Tsurenko.

Video - Osaka schießt das Netz kaputt - Dimitrov mit seltsamen Outfit 03:09

9:12 Uhr - Stosur - McNally - 1:6, 0:3

Das sieht alles andere als gut für Stosur aus. Die Lokalmatadorin muss auch im zweiten Satz ein Aufschlagspiel abgeben und liegt mit 0:3 im Rückstand.

9:05 Uhr - Die Night Session beginnt

Die Night Session auf den beiden größten Plätzen steht unmittelbar bevor. In der Rod Laver Arena bekommt es die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty mit Lesia Tsurenko zu tun. In der Margaret Court Arena trifft Stefanos Tsitsipas auf Salvatore Caruso.

8:55 Uhr - Stosur - McNally - 1:6

Zwei Satzbälle für McNally. Und beim zweiten fliegt die Rückhand von Stosur weit ins Aus. 6:1 für McNally! Der erste Satz war deutlich ausgeglichener, als es der Spielstand vermuten lässt, geht aber letztlich verdient an die US-Amerikanerin.

8:50 Uhr - Stosur - McNally - 1:5

McNally wehrt drei Breakbälle mit tollen Aufschlägen ab. Wieder geht ein Aufschlagspiel mehrere Male über Einstand. Aber in den engen Phasen ist es fast immer die US-Amerikanerin, die die Punkte macht. nach einem Vorhandfehler von Stosur liegt die Australierin 1:5 zurück.

8:42 Uhr - Stosur - McNally - 1:4

Es ist ein umkämpftes Match mit mehreren Spielen, die über Einstand gehen. Nach einem Doppelfehler hat Stosur erneut einen Breakball gegen sich. Und dann landet der Crossball der Lokalmatadorin im Aus. 4:1 für McNally im ersten Satz.

8:34 Uhr - Stosur - McNally - 1:3

Weltklasse-Longline von Stosur gegen die Laufrichtung von McNally zum 0:30 bei Aufschlag der US-Amerikanerin. Nach schwachem zweiten Aufschlag von McNally holt sich Stosur drei Breakbälle, von denen sie aber keinen nutzen kann. Nach einem Vorhanfehler der Australierin heißt es schließlich doch 3:1 für die US-Amerikanerin.

8:20 Uhr - Stosur - McNally - 0:1

Das Match hat begonnen, und schon im ersten Aufschlagspiel hat Stosur einen Breakball gegen sich. Und dann fliegt nach einem Rahmentreffer der Australierin der Ball meilenweit ins Aus. 1:0 für McNally.

8:13 Uhr - Im Video: Starker Start von Görges

Video - In nur 56 Minuten abgefertigt: Görges tadellos in Runde eins 02:36

8:00 Uhr - Night Session steht bevor

Ganz kurz heißt es durchatmen in Melbourne. Aufgrund des Regens findet aktuell kein Match statt. Aber gleich geht es in der Melbourne Arena mit dem Match zwischen Samantha Stosur und Catherine McNally weiter. Und ab 9:00 Uhr MEZ steigt dann die Night Session in der Rod Laver und der Margaret Court Arena. Unter anderem können wir uns ja auch noch auf das Match zwischen Novak Djokovic und Jan-Lennard Struff freuen.

7:54 Uhr - Londero - Dimitrov - 6:4, 2:6, 0:6, 4:6

Drei Matchbälle für Grigor Dimitrov. Den ersten wehrt Londero mit einem glänzenden Vorhand-Crossball ab. Aber dann folgt der Vorhandfehler des Argentiniers. Trotz verlorenem ersten Satz siegt Dimitrov letztlich souverän und steht in Runde zwei.

7:42 Uhr - Williams - Gauff - 6:7, 3:6

Mit ihrem ersten Ass im zweiten Satz erspielt sich Gauff drei Matchbälle. Und dann unterbricht Schiedsrichterin Alison Hughes nach einem Stopp von Gauff den Ballwechsel. Der Ball war schon zweimal in Williams' Feld aufgesprungen. Williams protestiert auch nicht. Das match ist entschieden. Etwas plötzlicher aber sehr verdienter Sieg für Gauff!

7:35 Uhr - Williams - Gauff - 6:7, 2:5

Venus Williams steht unmittelbar vor dem Aus. Gauff gewinnt ihr Spiel zum 5:2 im zweiten Satz. Aber trotz des deutlich scheinenden Spielstands ist das nur ein Break Vorsprung. Es ist also noch nichts verloren für die ältere der beiden US-Amerikanerinnen.

7:28 Uhr - Williams - Gauff - 6:7, 1:4

Ein schwierig zu spielender Stoppball von Gauff fliegt ins Aus, und die US-Amerikanerin muss über Einstand gehen. Mehrere Spielbälle ihrer landsfrau wehrt Williams mit exakt platzierten Angriffsbällen mit der Vorhand ab. Doch den vierten kann Gauff schließlich nutzen und punktet am Netz zum 4:1.

7:20 Uhr - Londero - Dimitrov - 6:4, 2:6, 0:6

Es findet derzeit aufgrund des Regens nur ein weiteres Match statt, da in der Rod Laver Arena schon die Vorbereitungen für die Night Session laufen. In der Melbourne-Arena hat Grigor Dimitrov vor wenigen Augenblicken den dritten Durchgang gegen Juan Ignacio Londero gewonnen und führt mit 2:1 nach Sätzen. Da es immer weiter regnet, ist an eine Fortsetzung der Matches auf den Außenplätzen nicht zu denken und es wird auch immer unwahrscheinlicher, da es da heute generell noch weitergehen kann. Aber vielleicht werden je nach Dauer der Spiele auf den geschlossenen Plätzen ja ein paar Partien dorthin verlegt. Das steht noch nicht fest.

Video - Doppelter Abschuss! Dieser Schiedsrichter lebt gefährlich 00:53

7:15 Uhr - Williams - Gauff - 6:7, 0:2

Nach einer eigentlich sicheren 40:0-Führung von Williams dreht Gauff das Aufschlagspiel noch und hat erneut Breakball. Und dann folgt der Doppelfehler von Williams zum weiteren frühen Break für ihre Landsfrau. 2:0 für Gauff im zweiten Satz.

7:10 Uhr - Shapovalov ausgeschieden

Eine große Überraschung hat es hier schon gegeben, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Im ersten Spiel in der Margaret Court Arena, wo aktuell auch das Match zwischen Gauff und Williams stattfindet, ist Denis Shapovalov ausgeschieden. Die Nummer 13 der Setzliste unterlag in vier Sätzen gegen Marton Fucsovics aus Ungarn.

7:07 Uhr - Williams - Gauff - 6:7

Satzball Nummer vier für Gauff. Und dann serviert Williams eigentlich stark, kommt aber etwas zu ungestüm ans Netz nach vorne. Der Rückhand-Schmetterball der 39-Jährigen landet im Netz, und mit 7:5 im Tiebreak geht Satz eins dann doch noch an Cori Gauff.

7:05 Uhr - Williams - Gauff - 6:6

Nach einem vermeintlichen Ass von Gauff sieht es nach den Satzbällen vier und fünf aus. Aber Williams nimmt die Challenge und behält Recht. Der Aufschlag war hauchdünn im Aus. Kurz darauf gerät der Stopp von Gauff zu lang, und ihre Gegnerin hat keine Mühe am Netz zum 5:5 auszugleichen.

7:00 Uhr - Williams - Gauff - 6:6

Der Tiebreak hätte aus Sicht von Williams nicht schlechter beginnen können. Die fünfmalige Wimbledon-Siegerin serviert einen Doppelfehler. Es folgen zwei schnelle Punkte von Gauff zum 3:0.

6:55 Uhr - Williams - Gauff - 6:6

Eben noch mit insgesamt drei Chancen zum Satzgewinn serviert Gauff nun gegen den Verlust des ersten Durchgangs. Beim Stand von 30:30 folgt der Service-Winner von Gauff. Spielball zum Einzug in den Tiebreak. Williams verzieht anschließend den Return, und es steht 6:6.

6:52 - Im Video: Die Highlights des Federer-Siegs

Video - Souveräne Vorstellung: Federer stürmt durch die erste Runde 02:48

6:49 Uhr - Williams - Gauff - 5:5

Auch den dritten Satzball, den ersten bei eigenem Aufschlag, kann Gauff nicht nutzen. Dann schlägt der Teenager die Rückhand weit ins Aus, und Williams hat Breakball. Es folgt der Doppelfehler von Gauff zum 5:5. Alles wieder offen in Satz eins! Da hat Gauff eine große Chance aus der Hand gegeben.

6:43 Uhr - Williams - Gauff - 4:5

Williams kann ihr Aufschlagspiel zum 4:5 doch noch gewinnen. Den entscheidenen Punktgewinn macht sie mit einem Crossball-Winner gegen die Laufrichtung von Gauff. Aber nun hat diese bei eigenem Aufschlag die Chance, den Durchgang nach Hause zu bringen.

6:40 Uhr - Williams - Gauff - 3:5

Das Match befindet sich in der Endphase des ersten Durchgangs. Williams musste früh ihr Service abgeben und läuft seitdem dem Aufschlagverlust hinterher. Nach einem Rückhandfehler der US-Amerikanerin hat ihre junge Landsfrau zwei Satzbälle, die Gauff allerdings beide nicht nutzen kann.

6:35 Uhr - Regen in Melbourne

Es regnet aktuell in Melbourne. "Leider" ist in dem Fall wohl nicht das richtige Wort, da Australien ohne Zweifel dringend Regen gebrauchen kann. Für die Australian Open bedeutet es aber natürlich, dass derzeit nur auf Plätzen mit Dach gespielt werden kann, darunter die Partie zwischen Venus Williams und Cori Gauff.

6:30 Uhr - Williams und Federer ohne Mühe

Und auch die Topstars hatten keine Mühe. Serena Williams warf Anastasia Potapova mit 5:0 und 6:3 aus dem Turnier. Titelverteidigerin Naomi Osaka aus Japan gewann gegen die Tschechin Naomi Bouzkova mit 6:2 und 6:4. Und auch der Maestro löste seine erste Aufgabe im Schnelldurchgang. Roger Federer schlug Steve Johnson aus den USA mit 6:3, 6:2 und 6:2.

6:25 Uhr - Görges mit klarem Auftaktsieg

Für Julia Görges ist der Auftakt ins erste Grand Slam Turnier des Jahres rundum perfekt gelaufen. Die Deutsche schlug in der europäischen Nacht Viktoria Kuzmova aus der Slowakei mühelos mit 6:1 und 6:2. Nächste Gegnerin ist nun die Weltranglisten-13. Petra Martic.

Erste Night Session mit Djokovic

Ab 9:00 Uhr MEZ steigt in Melbourne die erste Night Session des Turniers - und vor allem Australiens Tennisfans werden den Atem anhalten. Ashleigh Barty, Nummer eins der Welt und Mitfavoritin auf den Titel, tritt gegen Lesia Tsurenko an. Danach folgt dann der Kracher aus deutscher Sicht: Jan-Lennard Struff fordert Titelverteidiger Novak Djokovic heraus.

Video - Kerber exklusiv: "Nicht so, wie ich es mir gewünscht habe" 03:38

Herzlich willkommen im Liveticker

Sebastian Würz begleitet die Australian Open vom 20. Januar bis 2. Februar für Euch hier im Liveticker. Als Titelverteidiger gehen Novak Djokovic und Naomi Osaka ins erste Grand-Slam-Turnier der Saison. Bei Eurosport.de verpasst Ihr nichts - ob hier im Liveticker, im TV oder im Eurosport Player. Viel Spaß dabei.

Video - Zverev exklusiv über größtes Problem: "Es ist 20 Mal besser geworden!" 03:54