57 Minuten lang dauerte das Match auf Court 3, ehe sich Brown geschlagen geben musste. Eine Niederlage, die nicht unbedingt überraschend kam, war Novak als Nummer eins der Qualifikations-Setzliste doch in der Favoritenrolle.

Brown leistete sich 21 unerzwungene Fehler, zu viele um den Österreicher (5 unerzwungene Fehler) unter Druck zu setzen. Hinzu kamen sieben Doppelfehler beim Deutschen, der damit seine Hoffnungen auf die fünfte Hauptfeld-Teilnahme bei den Australian Open aufgeben musste.

Schlechte Luft und Regen stoppen Qualifikation

Heftiger Regen hat am Mittwoch für einen Abbruch der Qualifikationsspiele bei den Australian Open in Melbourne gesorgt. Zuvor hatten die Matches wegen der erneut schlechten Luft als Folge der verheerenden Buschfeuer in Australian mit drei Stunden Verspätung begonnen.

Die Qualifikation soll nun am Donnerstag fortgesetzt werden. Die Organisatoren hoffen, dass die Luftqualität durch die reinigenden Niederschläge deutlich besser wird.

Qualifikations-Ergebnisse deutscher Spieler/innen (1. Runde):

2. Tag

Dennis Novak (AUT) - Dustin Brown (GER) 6:3, 6:2

(GER) 6:3, 6:2 Yuki Naito (JAP) - Anna-Lena Friedsam (GER)

(GER) Mathias Bourgue (FRA) - Oscar otte (GER)

Maximilian Marterer (GER) - Yannick Maden (GER)

1. Tag

Matthias Bachinge r (GER) - Jason Kubler (AUS) 7:5, 7:5

r (GER) - Jason Kubler (AUS) 7:5, 7:5 Antonia Lottner (GER) - Katarzyna Kawa (POL) 6:2, 6:1

(GER) - Katarzyna Kawa (POL) 6:2, 6:1 Shelby Rogers (USA) - Mona Barthel (GER) 6:4, 6:0

(GER) 6:4, 6:0 Mats Moraing (GER) - Joao Domingues (POR) 6:7 (5:7), 3:6

(GER) - Joao Domingues (POR) 6:7 (5:7), 3:6 Peter Gojowczyk (GER) - Thiago Seyboth Wild (BRA) 6:4, 6:2

(GER) - Thiago Seyboth Wild (BRA) 6:4, 6:2 Carlos Taberner (ESP) - Yannick Hanfmann (GER), 6:7 (8:10), 1:6

(GER), 6:7 (8:10), 1:6 Tobias Kamke (GER) - Jozef Kovalik (SVK) 1:6, 6:7 (4:7)

(GER) - Jozef Kovalik (SVK) 1:6, 6:7 (4:7) Pedro Martinez (ESP) - Julian Lenz (GER) 6:0, 6:1

