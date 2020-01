Die wichtigsten Spiele des Tages:

Petra Kvitova (CZE) - Paula Bardosa (ESP) - 7:5, 7:5

Ashleigh Barty (AUS) - Polona Hercog (SLO) - 6:1, 6:4

Naomi Osaka (JPN) - Saisai Zheng (CHN) - 6:2, 6:2

Julia Görges (GER) - Petra Martic (CRO) 4:6, 6:3, 7:5

Stefamos Tsitsipas (GRE) - Philipp Kohlschreiber (GER) - aufg.

Novak Djokovic (SRB) - Tatsuma Ito (JPN) - 6:1, 6:4, 6:2

Serena Williams (USA) - Tamara Zidansek (SLO) 6:2, 6:3

Roger Federer (SUI) - Filip Krajinovic (SRB) 6:1, 6:4, 6:1

14:16 Uhr - Auf Wiedersehen

Sebastian Würz verabschiedet sich für heute. Morgen sind unter anderem Angelique Kerber, Alexander Zverev und Rafael Nadal im Einsatz. Kerber und Zverev bestreiten beide jeweils das dritte Match auf ihren Plätzen. Die Startzeit hängt natürlich von der Dauer der vorhergehenden Spiele ab, aber Eurosport.de meldet sich spätestens mit dne Matches der beiden deutschen Aushängeschilder hier im Liveticker. Und bei Eurosport 1 und im Eurosport Player geht es natürlich wie gewohnt ab 1:00 Uhr mit Tag vier los. Auf Wiedersehen!

14:14 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6, 7:6

Fünf Matchbälle für Fognini nach einem Vorhand-Winner. Und gleich den ersten nutzt er mit einer starken Rückhand-Longline. Fognini hat sich heute das Leben schwerer als nötig gemacht. Es ging wieder über fünf Sätze. Aber wieder hat die Nummer zwölf der Welt das bessere Ende für sich.

14:11 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6, 6:6

Jetzt droht das Match Thompson aus der Hand zu rutschen. Nach einem Rückhandfehler des Lokalmatadoren steht es 7:3 für Fognini im Tiebreak. Aber Thompson hat heute ja schon einige Male bewiesen, dass er sich nicht geschlagen gibt.

14:03 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6, 6:6

Thompson vergibt früh im Tiebreak seine letzte Challenge, nachdem er zuvor im Satz schon die regulären drei verloren hatte. Der Vorhand-Crossball des Australiers war wirklich knapp im Aus. Es folgt der Doppelfehler von Fognini zum 2:2.

14:00 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6, 6:6

Thompson rettet sich in den Match-Tiebreak. Bereits vier Matchbälle konnte Fognini nicht nutzen.

13:58 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6, 6:5

Nach einem starken Richtungswechsel von Fognini steht es 0:30 bei Aufschlag Thompson. Und kurz darauf bleibt der Slice von Thompson am Netz hängen, und Fognini hat zwei weitere Matchbälle. Den ersten wehrt der Australier mit starkem Inside Out am Netz ab. Und beim zweiten patzt Fognini mit der Vorhand. 40:40.

13:53 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6, 6:5

Das gibt es doch nicht. Thompson erreicht gerade noch so den Aufschlag von Fognini, und der Italiener hat anschließend das ganze Feld frei, um zu verwandeln. Aber stattdessen schlägt er den Ball ins Aus. Und nun muss Fognini über Einstand gehen. Aber mit einer schönen Vorhand-cross punktet der Italiener doch noch zum 6:5.

Video - Ende mit Stil: Federer lässt in Runde zwei die Muskeln spielen 00:41

13:49 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6, 5:5

Thompson hat es doch noch geschafft. Der Return von Fognini landet im Netz, und es steht 5:5. Fogninis Schläger muss es schon bei Thompsons Punkt zum Vorteil ausbaden, und der Italiener kassiert eine Verwarnung.

13:45 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6, 5:4

Pech für Fognini. THomspns Angriffsschlag verändert durch die Netzkante die Richtung, und der Australier hat keine CHance, den Ball mehr zu erreichen. Wieder Matchball für Fognini, den Thomspn aber stark abwehrt. Es geht zum wiederholten Male über Einstand.

13:39 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6, 5:4

Thompson serviert gegen den Matchverlust. Und nach einem Rückhandfehler des Australiers geht es über Einstand. Der Lokalmatador ärgert sich, weil ein Zuschauer in den Ballwechsel hineingerufen hat. Und dann macht Fognini im folgenden Ballwechsel mit einem starken Winner aus dem Halbfeld den Punkt und holt sich den Matchball. Doch Fognini antwortet mit dem Ass.

13:33 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6, 4:4

Breakball Fognini nach gutem Return. Aber die Breakchance wehrt Thompson mit Serve-and-Volley-Spiel ab. Anschließend macht der Australier nach guten Aufschlägen erneut Druck und punktet zum 4:4. Fognini hat im fünften Satz schon einige Möglichkeiten ungenutzt gelassen, aber hier hatte er jetzt keine Chance. Thompson hat in dieser Phase starkes Tennis gezeigt.

13:25 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6, 3:3

Man hat insgesamt den Eindruck, als sei Fognini der spielbestimmende Akteur im fünften Satz. Er macht Druck in den Ballwechseln und hat beim eigenen Aufschlag deutlich weniger Probleme als Thompson. Aber dann vergibt der Italiener seine CHancen immer wieder durch unnötige Fehler. Und darum ist weiterhin ergebnistechnisch alles ausgeglichen.

13:17 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6, 2:2

Thompson wird jetzt etwas von seinem ersten Aufschlag im Stich gelassen, und Fognini macht Druck auf den zweiten. Nach einem Fehler Thompsons beim Volley steht es 0:30. Aber der Australier zieht den Kopf noch einmal aus der Schlinge und verwandelt schließlich mit einem tollen Passierball-Longline zum Spielgewinn.

Video - Der Maestero zaubert: Genialer Passierball von Federer 00:34

13:10 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6, 1:1

Der entscheidende fünfte Satz beginnt mit sicheren Aufschlagspielen auf beiden Seiten. Das Publikum steht jetzt wie ein Mann hinter dem Australier und bejubelt jeden seiner Punkte lautstark, auch die unspektakulären. 1:1.

12:59 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 4:6

Thompson serveriert zum Satzgewinn und spielt im Moment Katz und Maus mit Fognini. Der Italiener wirkt genervt, macht schnelle Fehler. Bezeichnenderweise haut er beim zweiten Satzball für den Australier den Return auf den zweiten Aufschlag ins Netz. Satzausgleich in der Margaret Court Arena. Es geht in Durchgang Nummer fünf!

12:51 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 3:4

Es wird wieder eng für Fognini. Er muss über Einstand gehen. Aber diesmal rettet er das Aufschlagspiel über die Runden, macht zwei schnelle Punkte mit dem Service. Aber weiterhin hat Thompson ein Break Vorsprung.

12:45 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 2:3

Breakball für Thompson. Und dann muss eigentlich Fognini nur noch verwandeln aus dem Halbfeld, macht aber den Patzer. Das Publikum jubelt und feuert den Landsmann an. 3:2 für Thompson. Erleben wir hier einen fünften Satz?

12:43 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1, 3:6, 2:2

Das Match zwischen Fabio Fognini und Hordan Thompson befindet sich inzwischen im vierten Satz. Thompson hat den dritten Durchgang für sich entschieden und verkürzen können.

12:29 Uhr - Federer - Krajinovic - 6:1, 6:4, 6:1

Nach einem Doppelfehler von Krajinovic hat Federer drei Matchbälle. Und der dritte bringt die Entscheidung. Der Vorhand-Crossball von Federer ist unerreichbar. 6:1, 6:4 und 6:1. Das war eine sehr überlegene Vorstellung des Grand-Slam-Rekordsiegers und deutlicher, als man vermuten konnte.

12:23 Uhr - Federer - Krajinovic - 6:1, 6:4, 4:1

Zwei weitere Breakbälle für Federer. Und dann erwischt er Krajinovic völlig am falschen Fuß am Netz. Der Serbe steht schlecht zum Ball, macht den Fehler, und Federer trennen nur noch zwei Spiele vom Einzug in die dritte Runde.

12:15 Uhr - Federer - Krajinovic - 6:1, 6:4, 2:1

Es gibt eine kurze Pause. Krajinovic hat den Physiotherapeuten rufen lassen und wird am Arm behandelt.

12:12 Uhr - Federer - Krajinovic - 6:1, 6:4, 2:1

Sehr gefühlvoller geschlagener Slice von Federer. Das ist ganz schwer zu spielen für Krajinovic, und prompt folgt der Fehler am Netz. Den anschließenden Breakball wehrt der Außenseiter aber mit einem Ass ab. Mit einem schönen Angriff am Netz gewinnt er doch noch das Spiel zum 1:2.

12:02 Uhr - Federer - Krajinovic - 6:1, 6:4, 1:0

Es ist dann doch etwas bezeichnend für den bisherigen Spielverlauf. Im ersten Spiel des dritten Satzes holt sich Federer wieder zwei Breakbälle. Und dann folgt der Doppelfehler von Krajinovic. Federer bleibt auf Kurs Runde drei.

11:58 Uhr - Federer - Krajinovic - 6:1, 6:4

Und dann geht es doch wieder ziemlich schnell. Zwei Satzbälle für Federer. Und gleich den ersten nutzt er mit einem Aufschlag-Winner. Sobald es eng wurde hatte der Routinier wieder einen Gang zugelegt und ist auch im Gegensatz zu seinem Gegner fehlerfrei geblieben.

11:53 Uhr - Federer - Krajinovic - 6:1, 5:4

Ist das ärgerlich aus Sicht von Krajinovic. Der Serbe verzieht den Schmetterball, und es steht 0:30. Kurz darauf patzt er mit der Rückhand, und Federer hat zwei CHancen, sich das Break zurückzuholen. Es folgt der Fehler von Krajinovic beim Volley zum 5:4 für Federer.

11:50 Uhr - Federer - Krajinovic - 6:1, 4:4

Breakball Krajinovic. Aber nach tollem Aufschlag von Federer hat der Schweizer sofort die Oberhand im Ballwechsel und verwandelt schließlich souverän von der T-Linie. Doch dann patzt Federer, und Krajinovic hat die nächste Chance, ihm den Aufschlag abzunehmen. Und er macht Druck, drängt Federer in die Defensive und punktet schließlich aus dem Halbfeld. Alles wieder offen im zweiten Satz.

11:45 Uhr - Federer - Krajinovic - 6:1, 4:3

Jedenfalls hat Krajinovic jetzt besser ins Spiel gefunden. Die Ballwechsel werden länger und ausgeglichener als im ersten Satz, den Federer nach Belieben dominiert hatte. Noch immer ist der Schweizer der bessere Spieler auf dem Platz. Aber der Unterschied ist nicht mehr so groß.

11:41 Uhr - Federer - Krajinovic - 6:1, 4:2

Ein paar ganz kleine Fehler haben sich in das Match von Federer eingeschlichen, Krajinovic nutzt das aus und erspielt sich den Breakball. Aber dann ist Federer sofort wieder da, dominiert die Ballwechsel und zwingt seinen Gegner schließlich zu Fehlern. Der Schweizer hält sein Break Vorsprung.

11:38 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6, 6:1

Nach dem hart umkämpften ersten Durchgang gegen Jordan Thompson war der zweite Satz eine klare Angelegenheit für Fabio Fognini. Der Italiener gewinnt den Satz mit 6:1.

Video - Becker exklusiv: Deshalb ist Djokovics Aufschlag zur Waffe geworden 04:31

11:35 Uhr - Federer - Krajinovic - 6:1, 3:2

Das Publikum tobt. Auf einen wirklich nicht schlechten Volley von Krajinovic antwortet Federer mit einem perfekten Passierball-Cross aus der Defensive. Die daraus resultierenden beiden Breakchancen kann der Eidgenosse aber nicht nutzen. Und mit dem Rückhand-Volley holt sich Krajinovic doch noch den Spielgewinn.

11:28 Uhr - Federer - Krajinovic - 6:1, 3:1

Krajinovic muss aufpassen, dass das Match hier nicht sehr schnell zu Ende ist. Auch zu Beginn des zweiten Satzes musste er sein Aufschlagspiel abgeben und hat bisher noch kein Rezept gegen den Maestro gefunden.

11:17 Uhr - Federer - Krajinovic - 6:1

Drei Satzbälle für Federer. Und dann landet der Return seines Gegners im Netz. Gerade einmal 19 Minuten hat der völlig einseitige erste Durchgang gedauert. Aus Sicht von Krajinovic kann es nur besser werden. Federer wäre sicher nicht unglücklich darüber, heute noch Kräfte sparen zu können.

11:14 Uhr - Federer - Krajinovic - 5:0

So hat sich Krajinovic den Auftakt ins Match sicherlich nicht vorgestellt. Natürlich war Federer als Favorit gestartet, aber der bisherige Klassenunterschied ist größer, als erwartet. Federer gelingt alles, während sein Gegner sehr passiv agiert und so von dem Schweizer förmlich überrollt wird. 5:0 bereits für Federer!

11:08 Uhr - Fognini - Thompson - 7:6

In der Margaret Court Arena ist nach fast einer Stunde ein enger erster Satz zu Ende gegangen. Fabio Fognini, der schon in Runde eins ja ein Marathonmatch absolvieren musste, gewinnt den Durchgang mit 7:4 im Tiebreak gegen Lokalmatador Jordan Thompson. Im Eurosport Player könnt ihr das Spiel natürlich in voller Länge sehen.

11:03 Uhr - Federer - Krajinovic - 2:0

Zwei Breakbälle für Federer. Und beim zweiten fliegt der Slice von Krajinovic ins Aus. Der Serbe lässt das zwar mit dem Hawk Eye noch einmal überprüfen, aber es ändert sich nichts. Frühes Break für Federer.

10:57 Uhr - Federer - Krajinovic

Das letzte Match des Tages in der Rod Laver Arena hat soeben begonnen. Roger Federer trifft auf den Serben Filip Krajinovic, was eine durchaus tückische Aufgabe für den Schweizer ist. Der Grand-Slam-Rekordsieger eröffnet mit eigenem Aufschlag und bringt sein Service zum 1:0 mühelos durch.

10:36 Uhr - Williams - Zidansek - 6:2, 6:3

77 Minuten sind gespielt, und Serena Williams holt sich ihren ersten Matchball. Und mit dem Return macht die US-Amerikanerin alles klar. 6:2 und 6:3! Es ist ein verdienter Sieg von Williams, aber sie hatte im zweiten Satz eine große schwächephase, die sie sich gegen andere Spielerinnen nicht erlauben kann. Dennoch: Diese Hürde hat die 23-malige Grand-Slam-Siegerin im Einzel sicher genommen.

10:26 Uhr - Williams - Zidansek - 6:2, 4:3

Drei Breakbälle für WIlliams nach einem Rückhandfehler von Zidansek. Und dann jagt die Favoritin ihre Gegnerin quer über den Platz und verwandelt mit einem Winner gegen die Laufrichtung. 4:3 für Williams!

10:24 Uhr - Williams - Zidansek - 6:2, 3:3

Das Dach ist geschlossen worden, und es gab eine ganz kurze Pause. Anschließend holt sich Zidansek mit starkem Passierball den nächsten Breakball. Gleichzeitig mit WIlliams' Fehlern wird ihre Gegnerin stärker. Die US-Amerikanerin kann mit einem schönen Inside-Out den Breakball aber abwehren. Sie holt sich schließlich den Spielgewinn und kommentiert diesen mit einem lauten "Come on".

10:19 Uhr - Williams - Zidansek - 6:2, 2:3

Williams hat völlig den Faden verloren. Die Favoritin reiht Fehler an Fehler, hat plötzlich Breakball gegen sich, den sie aber mit einem Ass abwehrt. Aber es folgt der nächste schwere Patzer, und wieder zieht sie mit dem Aufschlag ihren Kopf aus der Schlinge. So bringt die US-Amerikanerin ihre Gegnerin langsam ins Spiel.

10:14 Uhr - Leichter Regen

Es beginnt zu regnen in Melbourne. Aktuell laufen noch vier Spiele auf der Anlage, drei davon auf Plätzen, die mit einem Dach ausgestattet sind. Auf der Kippe steht die Fortsetzung des Matches zwischen Michael Mmoh und Roberto Bautista Agut. Aber noch kann gespielt werden.

10:11 Uhr - Williams - Zidansek - 6:2, 2:3

Drei weitere Breakbälle für Williams, nachdem sie Druck auf den zweiten Aufschlag von Zidansek gemacht hat. Aber sie lässt hier einige Chancen durch schnelle Fehler liegen. Auch nach Einstand will die US-Amerikanerin zuviel und schlägt den Return weit ins Aus. Zidansek holt doch noch den Spielgewinn.

10:00 Uhr - Williams - Zidansek - 6:2, 1:2

Ein für ihre Gegnerin unerreichbarer Return von Williams wird Aus gegeben. Sie nimmt die Challenge, und der Ball hat die Linie tatsächlich noch gekratzt. Drei Breakchancen für Williams. Aber Zidansek wehrt alle drei ab, die dritte mit einem sehr schön platzierten Rückhand-Longline.

9:50 Uhr - Williams - Zidansek - 6:2

Drei Satzbälle für Williams, nach einem Winner am Netz. Und beim zweiten patzt Sidansek beim Return. 6:2 für Williams, die im ersten Satz so gut gespielt hat, wie sie musste, ohne auch nur annähernd an ihre Leistungsgrenze zu gehen. Das ist bisher eine sehr souveräne Vorstellung der Favoritin.

9:46 Uhr - Williams - Zidansek - 5:2

Zidansek macht Williams die Sache im Moment allerdings auch relativ leicht. Es gibt kaum lange Ballwechsel, und Williams muss auch relativ wenige Winner zeigen, weil Zidansek sehr fehlerhaft agiert und ihrer Gegnerin die Punkte auf dem Silbertablett serviert. Ihr Spiel zum 2:5 bringt die Slowenin aber dennoch durch.

9:40 Uhr - Williams - Zidansek - 5:1

Serena Williams ist im Match gegen Tamara Zidansek ein Auftakt nach Maß gelungen. Die US-Amerikanerin führt mit 4:1 gegen Tamara Zidansek, muss allerdings nun selbst über Einstand gehen, gewinnt aber schließlich ihr Aufschlagspiel zum 5:1.

Video - Mit Autorität verwandelt: Der Matchball von Görges gegen Martic 00:49

9:34 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:7, 6:3, 7:6, 6:7

Dimitrov patzt beim Rückhand-Longline. Sechs Matchbälle für Paul! Und dann hat die Vorhand des US-Amerikaners genau die richtige Länge. Paul wirft Dimitrov raus. Und das ist vor allem aufgrund des Kampfgeists des Siegers trotz des engen Ergebnisses absolut verdient. Zur Erinnerung: Dimitrov hatte im fünften Satz schon zum Matchgewinn aufgeschlagen und 30:0 geführt. Aber Paul hat hier nie aufgegeben, egal wie aussichtslos es aussah.

9:30 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:7, 6:3, 7:6, 6:6

Paul ist wieder aktiver. Und das wird belohnt. Dimitrov reagiert nur noch, und sein Gegner diktiert die Ballwechsel. Mit einem Vorhand-Winner aus dem Halbfeld punktet er zum 6:3. Und nach einem Return genau vor die Füße Dimitrovs, auf den dieser nicht mehr reagieren kann, steht es 7:3.

9:27 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:7, 6:3, 7:6, 6:6

Nur noch einmal zur Erinnerung, weil es ja doch noch relativ neu ist: Im Match-Tiebreak wird nicht bis sieben sondern bis zehn gespielt. Und wie in einem normalen Tiebreak auch muss ein Spieler zwei Punkte Vorsprung haben. Beide Spieler agieren in der Anfangsphase relativ unsicher, machen viele Fehler. 3:3.

9:24 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:7, 6:3, 7:6, 6:6

Das Spiel bekommt das Ende, dass es verdient hat! Dimitrov punktet mit dem Volley am Netz zum 6:6. Der fünfte und entscheidende Satz geht in den Match-Tiebreak!

9:17 Uhr - Williams - Zidansek - 0:0

In der Rod Laver Arena beginnt in diesem Augenblick die Night Session mit dem Match zwischen Serena Williams und der Slowenin Tamara Zidansek. Natürlich könnt ihr im Eurosport Player während des kompletten Spiels live dabei sein.

9:16 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:7, 6:3, 7:6, 5:5

Man kann Paul für seinen Kampfgeist nur bewundern. Man merkt dem US-Amerikaner, dass sich die Kräfte dem Ende nähern, aber trotzdem bleibt er aktiv und macht den Winner mit der Vorhand zum Breakball. Anschließend drängt er den Bulgaren in die Defensive und gleicht zum 5:5 aus!

9:10 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:7, 6:3, 7:6, 5:4

Ganz sicheres Aufschlagspiel von Dimitrov zum 5:3. Paul serviert nun gegen den Matchverlust. Aus einem 40:40 wird ein 40:40. Beide Spieler attackieren weiter und haben immer noch eine sehr gute Länge in den Schlägen. Paul erkämpft sich nach einem Rückhandfehler von Dimitrov dann doch noch den Spielgewinn.

9:02 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:7, 6:3, 7:6, 4:3

Wieder Breakball für Dimitrov. Und dann rutscht Paul beim Volley weg und stürzt. Passiert scheint ihm nichts zu sein, aber der Ball ist im Netz gelandet. Der Punkt und damit auch das Spiel gehen also an Dimitrov. Drittes Break in Serie!

8:56 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:7, 6:3, 7:6, 3:3

Paul packt den unerreichbaren Winner mit dem Crossball aus und sichert sich zwei Chancen zum Rebreak. Und dann drängt er DImitrov immer mehr in die Ecke des Feldes, bis der fast zwangsläufige Fehler des Bulgaren mit der Vorhand folgt. Alles wieder offen im fünften Satz!

8:52 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:7, 6:3, 7:6, 3:2

Drei Breakchancen für Dimitrov. Die ersten beiden kann Paul noch mit Aufschlag-Winnern abwehren. Aber dann macht der junge US-Amerikaner den Vorhandfehler von der T-Linie. 3:2 für Dimitrov im entscheidenden Satz.

8:48 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:7, 6:3, 7:6, 2:2

Dimitrov ist in der Anfangsphase des fünften Satzes gefühlt der bessere Spieler, konnte aber seine Chancen auf ein Break noch nicht nutzen. Es steht 2:1 für Paul entscheidenden Durchgang. Und dann rutscht DImitrov weg und stürzt. Er steht zwar sofort wieder auf, aber Paul macht den Punkt zum 15:30. Dimitrov bleibt aber konzentriert und macht mit einem Vorhand-Longline schließlich den Winner zum Spielgewinn.

Video - Never-Ending-Schimpftirade: Paire geht mehrfach auf den Schiedsrichter los 03:00

8:30 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:7, 6:3, 7:6

Dimitrov zwingt Paul zum Fehler und erspielt sich vier Satzbälle. Und den zweiten verwandelt er. Es kommt zu einem Slice-Cuell mit dem besseren Ende für den Bulgaren. als sein Gegner patzt. 7:3 im Tiebreak für Dimitrov. Wir erleben also den fünften Satz.

8:22 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:7, 6:3, 6:6

Satzball für Dimitrov nach einem Weltklasse-Longline mit der Rückhand. Doch Paul kann ihn abwehren. Der Rückhand-Crossball passt genau. Der US-Amerikaner sichert sich doch noch den Spielgewinn, und es geht wieder in den Tiebreak.

8:13 Uhr - Berrettini - Sandgren - 6:7, 4:6, 6:4, 6:2, 5:7

Und da ist es passiert! Der Return von Berrettini landet bei Matchball Sandgren im Netz. Und damit fliegt der erste Top-Ten-Spieler aus dem Turnier. Mit 5:7 im fünften Satz muss sich der Italiener geschlagen geben. Melbourne bleibt ein gutes Pflaster für Sandgren, der hier 2018 ja das Halbfinale erreichte.

8:09 Uhr - Berrettini - Sandgren - 6:7, 4:6, 6:4, 6:2, 5:6

Das wird richtig eng für Berrettini. Breakball für Sandgren! Und dann wackelt Berrettini mit der Vorhand. Der Crossball landet im Netz. Break-Vorsprung und 6:5 für Sandgren im entscheidenden fünften Satz!

8:01 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:7, 6:3, 4:4

Dimitrov war im vierten Satz direkt nach dem Aufschlagverlust das Rebreak gelungen. Dennoch hadert der Bulgare mit seinem Spiel. Vor allem die Rückhand passt nicht. Viele Schläge fliegen ins Aus. Es steht 4:4 im vierten Satz.

7:56 Uhr - Berrettini - Sandgren - 6:7, 4:6, 6:4, 6:2, 4:4

Berrettini ahnt einen Stopp von Sandgren früh voraus und holt sich am Netz drei Breakbälle. Den ersten wehrt Sandgren mit einem Ass ab, den zweiten mit einem Vorhand-Winner in die Ecke des Feldes. Und dann folgt der nächste starke Aufschlag des US-Amerikaners. 40:40. Sandgren kämpft sich zurück und gleicht doch noch zum 4:4 aus.

7:50 Uhr - Vom Winde verweht: So lief die Day Session

Video - Vom Winde verweht - so lief der Morgen in Melbourne 02:28

7:40 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:7, 6:3, 0:1

Das war alles andere als ein Start nach Maß von Dimitrov in den vierten Satz. Der Bulgare muss gleich sein erstes Aufschlagspiel abgeben. Tommy Paul schnuppert an der großen Überraschung.

7:34 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:7, 6:3

Die Anzahl der unerzwungenen Fehler bei Paul in der Endphase des Satzes ist zu hoch, wobei man allen Spielern heute auch zugute halten muss, dass heftiger Wind die Sache erschwert. Nach einem Rückhand-Patzer des US-Amerikaners hat Dimitrov Satzball. Und dann verzieht Paul den Angriffsschlag mit der Vorhand. Dimitrov verkürzt auf 1:2 nach Sätzen.

7:29 Uhr - Berrettini - Sandgren - 6:7, 4:6, 6:4, 6:2

Klasse-Vorhand-Winner aus dem Halbfeld von Berrettini. Der Italiener hat zwei Chancen zum Satzausgleich. Und dann fliegt der Longline von Sandgren ins Aus. Alles wieder ausgeglichen in der 1573 Arena. Es steht 2:2 nach Sätzen!

7:14 Uhr - Cilic schlägt Paire

Zum zweiten Mal in diesem Jahr endete ein Herrenmatch mit dem Super-Tiebreak im fünften Satz. Marin Cilic und Benoit Paire lieferten sich ein hart umkämpftes Duell. Nun hat CIlic aber stolze sieben Matchbälle. Und den zweiten nutzt der ehemalige Finalist von Melbourne mit dem Passierball-Longline und erreicht die dritte Runde!

Video - Imposanter Auftritt: Görges übersteht Drei-Satz-Krimi gegen Martic 03:00

7:00 Uhr - Berrettini - Sandgren - 6:7, 4:6, 6:4

Die Nummer acht der Setzliste gibt sich noch nicht geschlagen. Matteo Berrettini gewinnt in der 1573 Arena den dritten Satz gegen Tennys Sandgren und verkürzt damit auf 1:2 nach Sätzen. Im Eurosport Player könnt ihr natürlich die Partie live mitverfolgen.

6:50 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:7

Paul erläuft den Stoppball von Dimitrov, holt sich mit dem Passierball den nächsten Satzball und diesmal bei eigenem Aufschlag. Und dann landet der Slice des Bulgaren im Netz. 8:6 für Paul im Tiebreak des zweiten Durchgangs und damit 0:2-Satzrückstand für Dimitrov.

6:46 Uhr - Dimitrov - Paul - 4:6, 6:6

Im Tiebreak des zweiten Satzes hat Dimitrov die Chance, sich drei Satzbälle zu erspielen. Aber stattdessen serviert der Bulgare den Doppelfehler. Und kurz darauf hat stattdessen Paul Satzball, den er aber mit einem Patzer beim Return vergibt. 6:6 im Tiebreak.

6:36 Uhr - Favoriten in Nöten

Gleich zwei gesetzte Spieler müssen schwer um den EInzug in die dritte Runde kämpfen. Grigor DImitrov hat den ersten Satz gegen Tommy Paul aus den USA verloren. Im zweiten Durchgang steht es 6:5 für den Bulgaren. Bereits zwei Sätze hat Matteo Berrettini gegen Tennys Sandgren abgeben müssen.

6:28 Uhr - Görges erfolgreich, Kohlschreiber raus

Es gibt zumindest teilweise gute Nachrichten aus deutscher Sicht vom australischen Morgen. Julia Görges hat sich in drei Sätzen gegen die an 13 gesetzte Petra Martic aus Kroatien durchgekämpft. Dagegen konnte Philipp Kohlschreiber verletzungsbedingt nicht zu seinem Zweitrundenmatch gegen Stefanos Tsitipas antreten.

6:18 Uhr - Djokovic - Ito - 6:1, 6:4, 6:2

Das war Kurzarbeit für Novak Djokovic. Gerade einmal 1:35 Stunden stand der Weltranglisten-Zweite auf dem Platz. Beim ersten Matchball des Serben landet der Rückhand-Slice seines Gegners im Netz. Ohne Schwierigkeiten zieht Djokovic in die drite Runde ein.

6:10 Uhr - Djokovic - Ito - 6:1, 6:4, 5:1

In der Rod Laver Arena läuft das Spiel zwischen Novak Djokovic und Tatsuma Ito, das sich in den letzten Zügen befindet. Der Weltranglisten-Zweite aus Serbien steht unmittelbar vor dem Einzug in die dritte Runde.

Night Session 3. Tag mit Williams, Federer und Fognini

Ab 9:00 Uhr MEZ wird es in der Night Session ernst. Serena Williams eröffnet dabei in der Rod Laver Arena gegen Tamara Zidansek. Nach der US-Amerikanerin bekommt es Roger Federer mit Filip Krajinovic zu tun.

Video - Zucker, diese Rückhand! Nadal greift ganz tief in die Trickkiste 01:58

Die Ansetzungen des 3. Tages in der Übersicht

In der Margaret Court Arena treffen in der Night Session zunächst der Italiener Fabio Fognini und Jordan Thompson (Australien) aufeinander. Danach muss Madison Keys aus den USA gegen die Niederländerin Arantxa Rus ran.

Herzlich willkommen im Liveticker

Sebastian Würz begleitet die Australian Open vom 20. Januar bis 2. Februar für Euch täglich hier im Liveticker - viel Spaß dabei.

Video - Wo holt er den denn her? Kohlschreiber mit dem heißesten Shot des Tages 01:48