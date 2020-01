Die Spiele des Tages:

nicht vor 4:00 Uhr: A. Barty (AUS) - S. Kenin (USA)

nicht vor 5:30 Uhr: G. Muguruza (ESP) - S. Halep (ROM)

ab 9:30 Uhr: N. Djokovic (SRB) - R. Federer (SUI)

Nadal und Zverev im Einsatz

Am elften Wettkampftag der Australian Open stehen beide Halbfinalspiele der Damen sowie das erste der Herren an. Den Auftakt machen in der Day Session zunächst Ashleigh Barty und Sofia Kenin gegen 4:00 Uhr MEZ. Darauf folgen Garbiñe Muguruza und Simona Halep. Um 9:30 Uhr soll es dann zum Kracher zwischen Novak Djokovic und Roger Federer kommen.

