Die wichtigsten Spiele des Tages:

Daniil Medvedev (RUS) - Pedro Martinez (ESP) 7:5, 6:1, 6:3

Laura Siegemund (GER) - Karolina Pliskova 3:6, 3:6

Dominic Thiem - Alex Bolt 6:2, 5:7, 6:7, 6:2

Alexander Zverev (GER) - Egor Gerasimov (BLR) 7:6, 6:4, 7:5

Angelique Kerber (GER) - Priscilla Hon (AUS) 6:3, 6:2

ca. 11:00 Uhr: Rafael Nadal (ESP) - Federico Delbonis (ARG) 6:3, 7:6 (7:4), 6:1

Peter Gojowczyk (GER) - Pablo Carreno Busta (ESP) 4:6, 1:6, 6:1, 4:6

13:19 Uhr - Nadal - Delbonis - 6:3, 7:6, 6:1

Rafael Nadal setzt sich in der 2. Runde der Australian Open mit 6:3, 7:6 (7:4) und 6:1 gegen Federico Delbonis durch, musste gegen den Argentinier aber mächtig beißen. Nach zwei Stunden und 30 Minuten verwandelt der Weltranglistenerste seinen zweiten Matchball. In Runde drei kommt es für Nadal nun zum spanischen Duell mit Pablo Carreño Busta, der Peter Gjowczyk mit 6:4, 6:1, 1:6, 6:4 schlug.

Zum Spielebricht

13:19 Uhr - Nadal - Delbonis - 6:3, 7:6, 5:1

Nadal marschiert, der Spanier holt sich das nächste Break und ist damit nur noch ein Spiel vom Einzug in die 3. Runde entfernt. Delbonis kann das Tempo des Favoriten nicht mehr mitgehen.

13:13 Uhr - Nadal - Delbonis - 6:3, 7:6, 3:1

Ist das die Vorentscheidung? Delbonis fabriziert bei eigenem Aufschlag zwei einfache Fehler, Nadal geht 30:0 in Führung und holt sich schließlich das erste Break im dritten Satz.

13:03 Uhr - Nadal - Delbonis - 6:3, 7:6, 1:0

Nadal bringt sein erste Spiel durch und die große Frage wird sein: Kann Delbonis auch im dritten Satz dranbleiben und den Favoriten ärgern?

12:56 Uhr - Wawrinka - Seppi - 4:6, 7:5, 6:3, 3:6, 6:4

Stan Wawrinka steht in der dritten Runde! Und das war ein hartes Stück Arbeit für den Schweizer. Seppi hatte bereits ein Break Vorsprung und zum 5:3 aufgeschlagen. Aber der ehemalige Turniersieger Wawrinka hat den Satz und das Match noch einmal gedreht. 3:38 Stunden hat der Eidgenösse benötigt.

12:53 Uhr - Nadal - Delbonis - 6:3, 7:6

Delbonis ist eigentlich gut im Ballwechsel, aber dann steht beim Slice ganz schlecht zum Ball. Der Schlag des Argentiniers landet im Netz, und das ist gleichbedeutend mit zwei Satzbällen für Nadal. Und den ersten nutzt er gleich mit dem Aufschlag-Winner. Das hätte Nadal einfacher haben können, aber es ist ohne Zweifel verdient.

12:48 Uhr - Nadal - Delbonis - 6:3, 6:6

Nadal holt das erste Minibreak im Tiebreak. Und mit einem guten Aufschlag verteidigt der Mallorquiner den kleinen Vorsprung. Es steht 4:2 beim Seitenwechsel.

12:48 Uhr - Nadal - Delbonis - 6:3, 6:6

Nadal holt das erste Minibreak im Tiebreak. Und mit einem guten Aufschlag verteidigt der Mallorquiner den kleinen Vorsprung. Es steht 4:2 beim Seitenwechsel.

12:44 Uhr - Nadal - Delbonis - 6:3, 6:6

Der Vorhand-Longline von Delbonis segelt ins Aus. Satz nummer zwei wird im Tiebreak entschieden.

12:40 Uhr - Nadal - Delbonis - 6:3, 5:6

Es ist das altbekannte Bild. Wieder holt sich Nadal einen Breakball, aber wieder kann der Mallorquiner ihn nicht verwandeln. Diesmal lag das allerdings an zwei tollen Aufschlägen von Delbonis. Da hatte der Weltranglisten-Erste keine Chance.

12:35 Uhr - Nadal - Delbonis - 6:3, 4:5

Es wird plötzlich etwas kritisch für Nadal. Der Spanier serviert gegen den Satzverlust. Und dann punktet Delbonis mit dem Volley zum 40:40. Aber mit einem Ass holt sich Nadal den Spielball, den er anschließend mit einem weiteren Aufschlag-Winner verwandelt. 5:5!

12:22 Uhr - Nadal - Delbonis - 6:3, 3:4

Das sieht man selten, dass Nadals Chancenverwertung so durchwachsen ist. Wieder hat er zwei Möglichkeiten, seinem Gegner das Aufschlagspiel abzunehmen, wieder gelingt es ihm nicht. Und das stört Nadal sichtlich. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass er hier weiterhin der bessere Spieler auf dem Platz ist. Aber der zweite Satz hätte auch schon entschieden sein können.

12:15 Uhr - Wawrinka - Seppi - 4:6, 7:5, 6:3, 3:6

Zwischen Wawrinka und Seppi bahnt sich ein fünfter Satz an. Seppi hat dem Schweizer soeben den Aufschlag abgenommen und serviert zum Gewinn des vierten Durchgangs. Und gleich seinen ersten Satzball verwandelt der Italiener in diesem Moment mit einem Ass. Satzausgleich in der Margaret Court Arena!

12:07 Uhr - Nadal - Delbonis - 6:3, 2:3

Es ist ein etwas zäher zweiter Satz aus Sicht von Nadal, wenngleich das Klagen auf sehr hohem Niveau ist. Der Spanier hatte bereits fünf Breakbälle, aber Delbonis hat alle mit guten Aufschlägen abgewehrt. Nadal hadert mit der Situation. 3:2 für Delbonis.

11:55 Uhr - Kyrgios - Simon - 6:2, 6:4, 4:6, 6:5

Drei Matchbälle für Kyrgios. Und beim zweiten glänzt der Australier mit einem Ass mit dem zweiten Aufschlag! Kyrgios schlägt Simon in vier Sätzen und zieht zur Freude des Publikums in die dritte Runde ein.

11:51 Uhr - Kyrgios - Simon - 6:2, 6:4, 4:6, 6:5

War das die Entscheidung? Beim Stand von 5:5 im vierten Satz nimmt Kyrgios Simon den Aufschlag ab. Der Australier serviert nun zum Einzug in die dritte Runde.

11:43 Uhr - Nadal - Delbonis - 6:3

Auch den ersten Satzball bei eigenem Aufschlag kann Nadal nicht nutzen. Der Rückhand-Slice des Spaniers fliegt ins Aus. Aber kurz darauf er spielt er sich die nächste Chance. Und nach dem Winner mit dem Crossball aus dem Halbfeld heißt es 6:3 für den Favoriten.

11:36 Uhr - Nadal - Delbonis - 5:3

Zwei Satzbälle für Nadal. Aber Delbonis lässt zwei gute Aufschläge in Serie folgen, und die Returns von Nadal landen hinter der Grundlinie. Delbonis kann sein Aufschlagspiel doch noch durchbringen und verkürzt auf 3:5. Doch Nadal kann jetzt zum Satzgewinn ausservieren.

11:28 Uhr - Wawrinka - Seppi - 4:6, 7:5, 6:3

Nach dem schwierigen Start läuft es jetzt für Wawrinka. Seppi scheint durch den verlorenen zweiten Satz auch etwas aus dem Rhythmus gekommen sein, die Fehlerzahl beim Südtiroler ist angestiegen. Wawrinka gewinnt den dritten Durchgang mit 6:3.

11:22 Uhr - Nadal - Delbonis - 3:1

Schon das erste Aufschlagspiel von Delbonis hatte fast 15 Minuten gedauert. Der Argentinier hatte das Break noch einmal abgewendet, aber jetzt ist es soweit. Delbonis steht schlecht zum Angriffsball von Nadal und schlägt die Rückhand ins Netz. 3:1 für Nadal.

Video - Klare Ansage von Zverev: "Die Kritiker haben keine Ahnung, wer ich bin" 08:38

11:15 Uhr - Kyrgios - Simon - 6:2, 6:4, 4:6

Kyrgios hatte auch im dritten Satz schon ein Break Vorsprung, konnte es aber nicht nach Hause bringen. Simon macht aus einem 2:4 ein 6:4 und verkürzt auf 1:2 nach Sätzen.

11:13 Uhr - Gojowczyk - Carreno Busta - 4:6,1:6, 6:1, 4:6

Der Rückhand-Slice von Gojowczyk segelt ins Aus. Matchball für Carreno Busta. Und dann überlistet der Spanier den Deutschen mit einem ansatzlosen Stopp. Gojowczyk hat keine CHance mehr, den Ball noch zu erreichen. Für den Qualifikanten ist in der zweiten Runde Endstation.

11:01 Uhr - Nadal - Delbonis - 1:0

In der Rod Laver Arena hat das Zweitrundenmatch zwischen Rafael Nadal und Federico Delbonis begonnen. Der Spanier hat sein erstes Aufschlagspiel sicher gewonnen und führt mit 1:0.

10:57 Uhr - Gojowczyk - Carreno Busta - 4:6,1:6, 6:1, 3:4

Und da ist es dann doch passiert. Beim sechsten Breakball für Carreno Busta in diesem Aufschlagspiel serviert Gojowczyk zwar stark, macht dann aber den schweren Fehler mit dem Rückhand-Volley am Netz. Break für den Spanier zum 4:3.

10:55 Uhr - Wawrinka - Seppi - 4:6, 5:7

Satzausgleich für Wawrinka. Beim zweiten Satzball für den Schweizer verzieht Seppi den Crossball aus dem Halbfeld und der Ball fliegt meilenweit ins Aus. 7:5 für Wawrinka im zweiten Durchgang!

10:51 Uhr - Gojowczyk - Carreno Busta - 4:6,1:6, 6:1

Drei Breakbälle für Carreno Busta. Gojowczyk zeigt in der Folge viel Spielübersicht, wehrt alle drei Breakchancen mit toll herausgespielten Winnern ab. Es geht über Einstand. Und dann folgt kurz darauf ein Doppelfehler zur Unzeit von Gojowczyk. Er hat wieder Breakball gegen sich, den er aber ebenfalls abwehrt.

10:42 Uhr - Wawrinka - Seppi - 4:6, 5:5

Seppi hat Wawrinka erneut den Aufschlag abgenommen und schlägt zum Gewinn des zweiten Satzes auf. Aber mit einem clever eingesetzten Longline zwingt Wawrinka seinen Gegner zum Fehler und erspielt sich zwei Breakbälle. Und gleich den ersten verwandelt der Schweizer mit einem guten Crossball. 5:5.

10:34 Uhr - Halep - Dart - 6:2, 6:4

Das wurde gegen Ende des Matches noch einmal enger als erwartet. 5:2 hatte Halep im zweiten Satz bereits geführt. Aber Dart hat noch einmal aufgedreht und hatte sogar den Breakball zum 5:5. Aber Halep behält das bessere Ende für sich. Nach einem Vorhandfehler von Dart steht der Zweisatzsieg Haleps fest.

10:33 Uhr - Giorgi - Kuznetsova - 6:3, 6:1

Das war klarer als erwartet. Camilla Giorgi gewinnt sicher in zwei Sätzen gegen Svetlana Kuznetsova. Die Italienerin ist damit die nächste Gegnerin von Angelique Kerber.

10:31 Uhr - Gojowczyk - Carreno Busta - 4:6,1:6, 6:1

Gojowczyk verkürzt! Mit einem herausragenden Longline erspielt sich der Deutsche zwei Satzbälle. Und beim zweiten hält er Carreno Busta weit hinter der Grundlinie fest und zwing tihn schließlich zum Vorhandfehler. 6:1 für Gojowczyk im dritten Durchgang.

10:24 Uhr - Zverev nun gegen Verdasco

Der Drittrundengegner von Alexander Zverev steht fest. Der Hamburger trifft nun auf Fernando Verdasco aus Spanien, der sich in vier Sätzen gegen den an Nummer 26 gesetzten Georgier Nikoloz Basilashvili durchgesetzt hat.

10:17 Uhr - Gojowczyk - Carreno Busta - 4:6,1:6, 3:1

Immerhin Gojowczyk nimmt seinem Gegner früh im zweiten Satz den Aufschlag ab. Anschließend folgt ein ganz hart umkämpftes Aufschlagspiel des Deutschen. Es geht mehrmals über Einstand. Aber Gojowczyk kämpft sich durch und erhöht auf 3:1.

Video - Krachende Vorhand beim Matchball: So hart musste Thiem kämpfen 03:00

10:10 Uhr - Kyrgios - Simon - 6:2, 6:4

Kyrgios schlägt zur 2:0-Satzführung auf. Er ärgert sich darüber, dass er eine Verwarnung wegen Zeitüberschreitung beim Aufschlag bekommt, lässt sich aber diesmal nicht dadurch aus dem Rhythmus bringen. Mit einem Ass durch die Mitte des feldes punktet der Australier zum 6:4.

09:59 Uhr - Wawrinka - Seppi - 4:6

Das war jetzt auch nicht besonders gut gespielt von Wawrinka. Der Slice des Schweizers verhungert und bleibt am Netz hängen. Und das ist gleichbedeutend mit dem Satzgewinn für Seppi. 6:4 für den Außenseiter im ersten Durchgang.

09:56 Uhr - Gojowczyk - Carreno Busta - 4:6,1:6

Gojowczyk steht hier völlig auf verlorenem Posten. Nach einem Rückhandfehler des Deutschen heißt es 2:0-Satzführung für Carreno Busta. Gerade einmal eine knappe halbe Stunde hat der zweite Durchgang gedauert.

09:54 Uhr - Wawrinka - Seppi - 4:5

Mit einem Break Vorsprung und 3:0 hat Wawrinka im ersten Satz bereits geführt. Aber seitdem läuft beim Schweizer nicht mehr viel zusammen. Wawrinka hat zunehmend das Heft in die Hand genommen, und Wawrinka findet aktuell keine Antwort auf das Spiel des Italieners. Vorhandwinner von Seppi zum 5:4 mit Break Vorsprung.

09:48 Uhr - Halep - Dart - 6:2

In der Rod Laver Arena ist soeben der erste Satz zu Ende gegangen. Beim zweiten Satzball für Simona Halep patzt deren Gegnerin Harriet Dart mit dem Return. Mit 6:2 entscheidet die favorisierte Rumänin den ersten Durchgang für sich.

09:45 Uhr - Kyrgios - Simon - 6:2, 2:0

Zwischen Kyrgios und Simon geht es im zweiten Satz so weiter, wie der erste zu Ende gegangen ist. Der Franzose muss früh sein Aufschlagspiel abgeben. 2:0 für Kyrgios im zweiten Durchgang.

09:43 Uhr - Gojowczyk - Carreno Busta - 4:6,1:2

Drei weitere Breakbälle gegen Gojowczyk. Die ersten beiden kann er noch mit tollen Winnern abwehren. Aber neim dritten kontert Carreno Busta mit einem ganz starken Vorhand-Crossball. 2:1 für den Spanier im zweiten Satz.

Video - Der ist es: So machte Zverev den Sieg klar 00:43

09:36 Uhr - Kyrgios - Simon - 6:2

Und auch in der Melbourne Arena ist der erste Satz zu Ende gegangen. Und auch hier läuft alles nach Plan für den Favoriten. Mit 6:2 entscheidet Nick Kyrgios den Durchgang für sich.

09:34 Uhr - Gojowczyk - Carreno Busta - 4:6

Zwei Satzbälle für Carreno Busta. Und dann landet der Slice des Spaniers genau auf der Linie. Verdient entscheidet die Nummer 30 der Welt den ersten Durchgang gegen Gojowczyk für sich.

09:24 Uhr - Wawrinka - Seppi - 2:0

Der Start von Stan Wawrinka ins Match gegen Andreas Seppi ist nach Maß verlaufen. Der Schweizer nimmt dem Südtiroler gleich das erste Aufschlagspiel ab und führt mit 2:0.

09:16 Uhr - Gojowczyk - Carreno Busta - 2:3

Pech für Gojowczyk. Einen Netzroller von Carreno Busta kann der Deutsche unmöglich erreichen, und sein Gegner hat Breakball. Und dann verzieht Gojowczyk die Vorhand aus dem Halbfeld. Break für Carreno Busta zum 3:2.

09:09 Uhr - Kyrgios - Simon - 1:0

Das ist ein Start ins Match, wie ihn sich die Fans von Nick Kyrgios vorgestellt haben dürften. Mit einem Rückhand-Longline erspielt sich der Australier drei Breakbälle. Und dann patzt Gilles Simon mit der Vorhand. 1:0 für Kyrgios.

09:05 Uhr - Monfils - Karlovic - 4:6, 7:6, 6:4, 7:5

Monfils hat es geschafft. In vier engen Sätzen schlägt der Franzose den Routinier Karlovic und erreicht die dritte Runde.

09:02 Uhr - Monfils - Karlovic - 4:6, 7:6, 6:4, 6:5

Breakball für Monfils. Und dann punktet der Franzose mit dem Passierschlag. Karlovic kann den Volley nur noch unsauber erreichen, und der Ball bleibt am Netz hängen. Monfils serviert gleich zum Matchgewinn.

08:55 Uhr - Night Session steht bevor

Die Night Session beginnt und mit ihr geht es auf der Anlage wieder richtig zur Sache. Neben den Matches von Simona Halep und Stan Wawrinka auf den beiden größten Plätzen schlägt in der Melbourne Arena Nick Kyrgios auf. Und aus deutscher Sicht trifft Peter Gojowczyk auf Pablo Carreno Busta.

08:45 Uhr - Monfils - Karlovic - 4:6, 7:6, 6:4, 2:3

Satz vier verläuft bisher relativ ausgeglichen. Es steht 3:2 für Karlovic. Den Aufschlag-Riesen zu breaken erweist sich als erwartet kompliziert.

Video - 26 Schläge! Kerber gewinnt Marathon-Ballwechsel gegen Hon 00:51

08:25 Uhr - Monfils - Karlovic - 4:6, 7:6, 6:4

Satzball Monfils. Und dann bleibt der Rückhand-Slice von Karlovic im Netz hängen. Mit 6:4 schlägt Monfils Kurs auf den Einzug in die dritte Runde ein.

08:17 Uhr - Monfils - Karlovic - 4:6, 7:6, 4:3

Ein hartes Stück Arbeit hat Gael Monfils gegen Ihor Karlovic zu absolvieren. Es steht 1:1 nach Sätzen. Im dritten Durchgang hat der Franzose aber ein Break Vorsprung.

08:02 Uhr - Zverev - Gerasimov - 7:6, 6:4, 7:5

Das ist jetzt ein ganz starkes Returnspiel von Zverev. Sein wohl bestes im Match, mit dem er Gerasimov mit stark platzierten Schlägen unter Druck gesetzt. Er hat dann etwas Glück mit der Netzkante und holt sich zwei Matchbälle. Und gleich den ersten verwandelt er mit der Vorhand zu einem insgesamt verdienten Dreisatzsieg.

07:59 Uhr - Thiem - Bolt - 6:2, 5:7, 6:7, 6:1, 6:2

Zwei Matchbälle für Thiem nach einem Vorhand-Winner. Und dann packt er den nächsten direkten Punkt mit der Vorhand zum hart umkämpften Fünfsatzsieg aus. Thiem hat sich noch einmal gerettet mit einer klaren Leistungssteigerung.

07:54 Uhr - Zverev - Gerasimov - 7:6, 6:4, 5:5

Gerasimov lässt den Return von Zverev durch, weil er dachte, der Ball fliegt ins Aus. Aber da irrt sich der Weißrusse. Matchball Zverev, den Gerasimov aber mit gutem Aufschlag abwehrt. Im folgenden Aufschlagspiel ärgert sich Zverev, dass ein Schlag von Gerasimov nicht Aus gegeben wurde. Aber der Hamburger hätte ja den Ballwechsel unterbrechen und die Challenge nehmen können. 5:5.

07:51 Uhr - Thiem - Bolt - 6:2, 5:7, 6:7, 6:1, 4:1

Thiem ist jetzt endgültig auf Kurs Runde drei. Nach einem Doppelfehler von Bolt verliert der Australier erneut das Service, und es steht 4:1 für den Österreicher.

07:45 Uhr - Zverev - Gerasimov - 7:6, 6:4, 5:4

Das ist wirklich unnötig aus Sicht von Zverev. Der Deutsche wird plötzlich wieder zu defensiv, macht dann die Fehler. Und Gerasimov, der halt auch nichts mehr zu verlieren hat, packt einen tollen Vorhand-Winner aus und hat drei Breakchancen. Und dann schlägt Zverev die Vorhand ins Netz, und es steht nur noch 5:4.

07:42 Uhr - Zverev - Gerasimov - 7:6, 6:4, 5:3

Genau zwei Stunden sind absolviert. Alexander Zverev schlägt nun zum Matchgewinn auf.

Video - Das war Weltklasse: Zverev glänzt mit Passierball 00:20

07:34 Uhr - Thiem - Bolt - 6:2, 5:7, 6:7, 6:1, 2:1

Drei Breakchancen für Thiem nach einem Passierball gegen den ans Netz vorgeeilten Bolt. Und dann hält der Österreicher seinen Gegner an der Grundlinie fest und zwingt diesen zum Fehler. Es sieht jetzt gut aus für Thiem!

07:30 Uhr - Zverev - Gerasimov - 7:6, 6:4, 3:1

Die Fehlerzahl von Gerasimov nimmt jetzt deutlich zu. Wieder Breakchance für Zverev, seine insgesamt elfte. Und dann ist Gerasimov beim Vorhand-Angriffsschlag zu spät dran und schlägt diesen ins Netz. 3:1 für Zverev im dritten Satz.

07:21 Uhr - Thiem - Bolt - 6:2, 5:7, 6:7, 6:1

Thiem hat im vierten Satz kurzen Prozess mit Bolt gemacht. Mit einem Ass verwandelt er seinen zweiten Satzball zum 6:1. Es geht in den entscheidenden fünften Durchgang.

07:16 Uhr - Zverev - Gerasimov - 7:6, 6:4

Klasse Passierball von Zverev gegen den ans Netz vorgeeilten Gerasimov. Und kurz darauf macht der Weißrusse den Fehler beim Volley, und Zverev hat Satzball. Aber Gerasimov macht Druck, und Zverev kann den Longline nicht mehr übers Netz bringen. Einstand. Kurz darauf holt sich Zverev Satzball Nummer zwei. Der Deutsche bleibt passiv, steht weit hinter der Grundlinie. Aber Gerasimov macht den Fehler. 6:4 für Zverev!

07:11 Uhr - Zverev - Gerasimov - 7:6, 5:4

Um mal das Positive hervorzuheben: Zverevs Aufschlag ist bisher stabil. Das erste Service des Hamburgers kam bisher nicht nur zu fast 80 Prozent, er hat auch noch keinen Doppelfehler serviert. Aber auch Gerasimovs stärkste Waffe ist heute der Aufschlag. Zverev führt 5:4 im zweiten Satz.

Video - Federer erstaunt sogar Becker: "Das hatte ich so nicht erwartet" 33:08

07:05 Uhr - Zverev - Gerasimov - 7:6, 4:3

Es hat im zweiten Satz noch keine Breaks gegeben. Beide Spieler hatten jeweils eine Chance. Zverev, der mit 4:3 führt, wirkt weiterhin etwas verhalten. Seine stärkste Phase im Match waren bis jetzt die ersten Spiele von Satz eins.

06:58 Uhr - Kerber - Hon - 6:3, 6:2

Matchball Nummer zwei für Kerber. Und dann fliegt der Crossball von Hon ins Aus. Kerber hat hier etwas gebraucht, um ins Match zu finden aber insgesamt eine sehr ordentliche Leistung gezeigt und ihren Arbeitstag schon nach 1:12 Stunden beenden können.

06:56 Uhr - Kerber - Hon - 6:3, 5:2

Kerber hat jetzt eine sehr gute Länge in den Schlägen. Sie jagt Hon quer über den Platz und zwingt sie über Einstand. Und nach einem Patzer der Australierin mit dem Rückhand-Crossball hat Kerber Matchball. Den wehrt Hon aber nach gutem Aufschlag mit dem Vorhand-Winner ab.

06:51 Uhr - Thiem - Bolt - 6:2, 5:7, 6:7

Vier Satzbälle für Bolt nach einem Aufschlag-Winner. Den ersten vergibt der Australier mit einem Fehler aus dem Halbfeld. Chancen Nummer zwei und drei wehrt Thiem bei eigenem Aufschlag sicher ab. Aber dann folgt das Ass durch die Mitte von Bolt! Thiem muss hier über die volle Distanz gehen, wenn er Runde drei erreichen will.

06:48 Uhr - Thiem - Bolt - 6:2, 5:7, 6:6

Das ist ärgerlich vaus Sicht von Dominic Thiem. Der Österreicher rechnet nach gutem Netzangriff wohl nicht mehr damit, dass Bolt den Crossball zurückbekommt und steht dann ganz schlecht zum Ball. 5:2 für Bolt im Tiebreak.

06:44 Uhr - Thiem - Bolt - 6:2, 5:7, 6:6

Thiem serviert gegen den Satzverlust. Und nach einem ganz starken Longline von Bolt steht es 40:40. Aber Thiem serviert dann zweimal sehr gut und punktet zum 6:6. Satz drei wird im Tiebreak entschieden.

06:38 Uhr - Kerber - Hon - 6:3, 3:1

Ganz starker Passierball aus der Defensive gegen die ans Netz vorgeeilte Hon. Breakball für die Deutsche. Und dann verschlägt die Australierin die Rückhand von der T-Linie. 3:1 für Kerber im zweiten Satz. Die Siegerin von 2016 hat sich in dieses Match gekämpft. Es ist ein relativ hochklassiger zweiter Satz von beiden Damen.

06:32 Uhr - Zverev - Gerasimov - 7:6

Zverev verspielt die 5:1-Führung. Nach einem seiner heute zu zahlreichen Vorhandspieler steht es 5:5. Es folgt ein sehr vorsichtiger Ballwechsel von beiden Seiten, der mit dem Fehler Gerasimovs endet. Satzball für Zverev. Und dann fliegt der Vorhand-Cross des Russen ins Netz. Mühevolles 7:5 für Zverev im Tiebreak. Aber vielleicht gibt ihm das ja Selbstvertrauen. Unverdient ist das sicher nicht, auch wenn es eng war.

06:28 Uhr - Zverev - Gerasimov - 6:6

Gerasimov diktiert nach gutem Aufschlag eigentlich den Ballwechsel. Aber dann patzt der Weißrusse mit der Vorhand am Netz. Erstes Minibreak für Zverev zum 3:1. Und dann variiert der Deutsche sehr schön das Tempo und holt sich gleich das nächste Minibreak hinterher. 5:1 für Zverev beim Seitenwechsel.

06:24 Uhr - Zverev - Gerasimov - 6:6

Es geht in den Tiebreak. Mit seinem insgesamt bisher zweiten Ass verwandelt Zverev den Spielball zum 6:6 im ersten Durchgang.

06:18 Uhr - Kerber - Hon - 6:3

Zwei Satzbälle für Kerber. Und dann fliegt der Ball nach dem Rückhand-ANgriffsschlag von Hon von der Netzkante ins Aus. 6:3 für Kerber im ersten Satz, nachdem ihre Gegnerin gerade in der Schlussphase des Durchgangs dann viel zu fehlerhaft agiert hatte.

06:15 Uhr - Zverev - Gerasimov - 4:5

Zverev hat hier sehr gut begonnen. Aber seine abgewehrten Breakchancen scheinen Gerasimov Selbstvertrauen gegeben zu haben. Der erste Satz verläuft seitdem völlig ausgeglichen. 5:4 für den Weißrussen bei Aufschlag Zverev.

06:12 Uhr - Kerber - Hon - 4:3

Kerber holt sich das Spiel zurück, und das zu null. Beim Breakball für die Deutsche fliegt der Vorhand-Angriffsball von Hon weit ins Aus. Die junge Australierin riskiert hier viel. Aber es geht ihr auch nicht immer auf. Kerber ist allerdings noch nicht so gut im Match wie über weite Strecken in ihrer Erstrundenpartie.

06:09 Uhr - Kerber - Hon - 3:3

Hon beginnt hier sehr aggressiv, hat schon zehn Winner geschlagen. Nach einem Rückhand-Patzer von Kerber hat die Australierin drei Chancen zum Rebreak. Und dann folgt der nächste Rückhandfehler Kerbers hinterher. Alles wieder ausgeglichen 3:3. So richtig in ihren Rhythmus hat Kerber noch nicht gefunden.

06:06 Uhr - Kerber - Hon - 3:2

Breakball für Kerber. Und dann serviert Hon den Doppelfehler. 3:2 für die Deutsche im ersten Satz.

06:05 Uhr - Zverev - Gerasimov - 3:3

Ein weiterer Punkt, der noch wichtig werden könnte: Zverev hat schon früh in Satz eins zwei seiner drei Challenges verloren. Der Deutsche muss nach einem misslungenen Netzangriff nun erstmals über Einstand gehen. Aber auch er bleibt cool und verwandelt am Netz schließlich mit der Rückhand zum 3:3.

06:00 Uhr - Zverev - Gerasimov - 2:3

Zwei weitere Breakchancen für Zverev nach einem sehr schön herausgespielten Punkt mit dem Volley. Bei der ersten antwortet Gerasimov mit einem Ass. Und bei der zweiten punktet der Weißrusse mit dem Rückhand-Longline. 3:2 dann doch noch für Gerasimov. Zverev hatte in beiden Aufschlagspielen zusammen schon sechs Breakbälle. Allerdings kann man auch nur bei dem Rahmentreffer im vorherigen Spiel davon reden, dass er eine Chance vergeben hat. Ansonsten kam der Aufschlag Gerasimovs in den kritischen Phasen zu gut.

05:55 Uhr - Kerber - Hon - 1:2

Angelique Kerber hat früh ihr Aufschlagspiel abgeben müssen, nun aber nach starkem Punkt am Netz die Chance zum Rebreak. Und dann folgt der Doppelfehler von Priscilla Hon. Alles wieder ausgeglichen im ersten Satz in der Margaret Court Arena. 2:1 für Hon bei Aufschlag Kerber.

05:52 Uhr - Zverev - Gerasimov - 1:2

Breakball Nummer drei vergibt Zverev mit einem Rahmentreffer beim Return. Nachdem er Gerasimov zum Fehler am Netz zwingt, hat der Deutsche die vierte Chance. Aber dann folgt der nächste Service-Winner des Weißrussen. Gerasimov gewinnt doch noch sein Spiel zum 2:1. Vier Breakchancen konnte Zverev nicht nutzen, aber er hatte auch nur bei einer wirklich eine Möglichkeit.

05:50 Uhr - Zverev - Gerasimov - 1:1

Sehr starker Return von Zverev. Der Deutsche verwandelt anschließend mit der Rückhand-Cross zum 15:30 aus Sicht des Aufschlägers gerasimov. Und dann landet der Longline des Weißrussen im Seiten aus. Zwei Breakbälle für Zverev. Aber beide wehrt sein Gegner mit guten Aufschlägen ab.

05:45 Uhr - Thiem - Bolt - 6:2, 5:7

Bei Thiem läuft aktuell nicht viel zusammen. Nach einem Vorhandfehler des Österreichers hat Bolt Satzball. Und dann verzieht Thiem völlig den Crossball aus dem Halbfeld. Satzausgleich in der Melbourne Arena!

Video - Medvedev mit unglaublichem Punktgewinn aus der Defensive 00:46

05:37 Uhr - Thiem - Bolt - 6:2, 5:5

Thiem schlägt zur 2:0-Satzführung auf. Aber nach Patzern mit der Vorhand hat der Österreicher drei Breakbälle gegen sich. Beim ersten macht Bolt den Fehler mit dem Return. Aber beim zweiten punktet der Australier mit dem Volley gegen die Laufrichtung seines Gegners zum 5:5.

05:30 Uhr - Kerber und Zverev im Einsatz

Und das bedeutet, dass wie schon in Runde eins Angelique Kerber und Alexander Zverev nahezu zeitgleich spielen werden. An dieser Stelle weise ich auch gerne noch einmal auf den Eurosport Player hin. Dort könnt ihr beide Matches in voller Länge sehen, falls Eurosport 1 gerade bei dem anderen Match sein sollte.

05:26 Uhr - Medvedev - Martinez - 7:5, 6:1, 6:3

Drei Matchbälle für Medvedev, nachdem Martinez beim Volley am Netz patzt. Und dann packt der Russe den Winner mit dem Rückhand-Longline zum nie gefährdeten Erfolg in drei Sätzen aus.

05:20 Uhr - Siegemund - Pliskova - 3:6, 3:6

Drei Matchbälle für Pliskova, nach einem für Siegemund unerreichbaren Gegenstopp. Siegemund kämpft, wehrt die ersten beiden mit schönen Angriffsschlägen ab. Aber beim dritten macht Pliskova mit dem Aufschlag-Winner durch die Mitte verdient den Sack zu und steht in Runde drei.

05:13 Uhr - Siegemund - Pliskova - 3:6, 2:5

Pliskova hat im zweiten Satz schon alle drei Challenges verloren und kann bei zwei knappen Entscheidungen gegen sie jetzt nicht mehr reagieren. Breakball für Siegemund nach einem Doppelfehler der Tschechin. Aber die favoritin wehrt die Breakchance ganz stark mit einem Winner aus dem Halbfeld ab. Mit einem Ass punktet sie doch noch zum 5:2.

05:06 Uhr - Thiem - Bolt - 6:2

Mit einem Aufschlag-Winner holt sich Thiem die ersten beiden Satzbälle. Und dann steht Bolt beim Return schlecht zum Ball, und die Filzkugel fliegt ins Aus. Klares 6:2 für Thiem im ersten Satz, einem Durchgang mit vielen schnellen Punkten.

Video - Ostapenko serviert ... komisch! 00:19

05:01 Uhr - Siegemund - Pliskova - 3:6, 1:4

Siegemund zwingt ihre Gegnerin jetzt zumindest einige Male über Einstand. Mit einem Aufschlag-Winner holt sich Pliskova aber den Spielball zum 4:1. Und dann verschlägt Siegemund den Return. 4:1 für Pliskova im zweiten Satz.

04:56 Uhr - Siegemund - Pliskova - 3:6, 1:3

Siegemund agiert einfach zu fehlerhadt bisher. Anfang des zweiten Satzes hat sie schon 20 leichte Fehler gemacht. Wieder Breakball für Pliskova, die heute sehr ruhig und konzentriert bleibt. Nachdem Siegemund den Stoppball ins Aus setzt, steht es 3:1 für die Tschechin.

04:48 Uhr - Medvedev - Martinez - 7:5, 6:1

Nachdem der erste Durchgang gegen Pedro Martinez noch eine knapp Angelegenheit war, ist Daniil Medvedev im zweiten Satz auf Hochtouren gekommen. Auch von einer kurzen Behandlungspause, als er Nasenbluten hatte, ließ der Russe sich nicht aus dem Rhythmus bringen. Mit einem Ass verwandelt er den Satzball zum 6:1.

04:43 Uhr - Thiem - Bolt - 1:0

Und auch aus Sicht von Dominic Thiem wird es wieder ernst. In der Melbourne Arena hat soeben das Spiel gegen Alex Bolt begonnen. Der Österreicher hat seinem Gegner bereits das Service abnehmen können und führt mit 1:0.

04:39 Uhr - Siegemund - Pliskova - 3:6

Siegemund hat eigentlich gut begonnen, spielt aber aktuell zu fehlerhaft. Ein abgegebenes 40:0 bei 3:3 Vorsprung hat der Deutschen etwas den Zahn gezogen. Drei Satzbälle für Pliskova nach einem Doppelfehler von Siegemund. Und dann patzt die Deutsche mit der Vorhand zum 6:3 für die Tschechin.

04:35 Uhr - Siegemund - Pliskova - 3:4

Es hatte im ersten Satz schon mehrere Breaks gegeben. Und leider aus deutscher Sicht musste soeben Laura Siegemund erneut ihr Service abgeben. Pliskova führt mit 4:3 bei eigenem Aufschlag.

04:25 Uhr - Bencic und Muguruza erfolgreich

Zu einem Krimi ist es in der Rod Laver Arena zwischen Garbine Muguruza aus Spanien und der Australierin Ajla Tomljanovic bekommen, den Muguruza nach über zwei Stunden gewann. Auch Belinda Bencic gegen Jelena Ostapenko hatte zu kämpfen, war aber erfolgreich.

04:20 Uhr: Siegemund im Einsatz, Zverev und Kerber warten

Es herrscht zur Zeit Hochbetrieb in Melbourne, zumindest auf den Plätzen mit geschlossenem Dach. Die Matches auf den Außenplätzen sind wegen Regens verschoben, darunter auch das von Peter Gojowczyk. Derzeit läuft in der Rod Laver Arena die Partie zwischen Laura Siegemund und Karolina Pliskova. Anschließend ist Alexander Zverev im Einsatz. Und Angelique Kerber wird in der Margaret Court Arena nach Ende des Spiels von Daniil Medvedev aufschlagen.

Night Session mit Nadal

Ab 9:00 Uhr MEZ wird es in der Night Session ernst. Simona Halep eröffnet dabei in der Rod Laver Arena gegen die britische Qualifikantin Harriet Dart. Im Anschluss schlägt der Weltranglistenerste, Rafael Nadal, gegen Federico Delbonis auf.

Video - Zucker, diese Rückhand! Nadal greift ganz tief in die Trickkiste 01:58

Die Ansetzungen des 4. Tages in der Übersicht

In der Margaret Court Arena treffen in der Night Session zunächst der Italiener Andreas Seppi und Stan Wawrinka aufeinander. Danach kommt es zum Duell zwischen Elina Svitolina und Lauren Davis.

Die Australian Open im Eurosport Player

Day Session mit Zverev und Kerber

Wie schon in Runde eins schlagen die beiden deutschen Top-Profis Alexander Zverev und Angelique Kerber nahezu parallel auf. Während der Hamburger in der Rod Laver Arena ab ca. 4:00 Uhr MEZ auf Außenseiter Egor Gersaimov trifft, spielt die dreifache Grand-Slam-Turniersiegerin in der Margaret Court Arena gegen Wildcard-Starterin Priscilla Hon.

Video - Titel 2016, Titel 2018 - Titel 2020? Das sagt Kerber 02:02

Herzlich willkommen im Liveticker des 4. Tages

Sebastian Würz begleitet die Australian Open vom 20. Januar bis 2. Februar für Euch täglich hier im Liveticker - viel Spaß dabei. Heute geht es um 4:00 Uhr MEZ los.