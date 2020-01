Die Spiele des Tages:

A. Kontaveit (EST) - S. Halep (ROU) - 1:6, 1:6

G. Muguruza (ESP) - A. Pavlyuchenkova (RUS) - 7:5, 6:3

S. Wawrinka (SUI) - A. Zverev (GER) - 6:1, 3:6, 4:6, 2:6

R. Nadal (ESP) - D. Thiem (AUT) - 6:7, 6:7, 6:4, 6:7

Am Freitag spielen also Dominic Thiem und Alexander Zverev um ihren ersten Finaleinzug bei den Australian Open. Beginn ist gegen 9:30 Uhr deutscher Zeit. Bereits morgen stehen beide Halbfinalspiele der Frauen sowie das erste Halbfinale der Männer auf dem Programm. Eurosport überträgt live im TV und im Eurosport Player. Und für die Melbourner Night Session gibt es hier auch wieder einen Liveticker. Für heute verabschiedet sich Sebastian Würz. Auf Wiedersehen!

13:59 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4, 6:7

Und so knapp es auch war. Und auch wenn Thiem die nötige Portion Glück vor allem mit der Netzkante hatte. Thiem hat den Sieg verdient. Er war insgesamt betrachtet der bessere Spieler in einem Match auf sehr hohem Niveau.

13:57 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4, 6:7

Matchball Nummer drei für Thiem. Der Passierball cross des Österreichers touchiert noch die Netzkante, landet aber in Nadals Feld. Und dann folgt der Patzer des Spaniers von der Grundlinie. Dominic Thiem hat es geschafft. Er steht im Halbfinale!

13:54 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4, 6:6

Ein toller Aufschlag beschert Thiem zwei Matchbälle. Und dann muss er von der T-Linie nur noch verwandeln, schlägt aber den Smash ins Netz. Das war die große Chance. Ist das bitter für den Österreicher. Beim zweiten Matchball bricht Nadal ab und nimmt die Challenge, weil er den Lob von Thiem im Aus gesehen hat. Und der Mallorquiner behält Recht. 6:6 im Tiebreak.

13:50 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4, 6:6

Thiem kommt komplett aus der Balance, stürzt fast. Aber er rappelt sich ganz schnell wieder auf, erläuft noch den Ball, und schließlich macht Nadal den Fehler. 5:2 für Thiem. Mit der Vorhand verkürzt Nadal auf 3:5. Es folgt der Vorhandfehler Thiems zum 4:5 aus Sicht Nadals.

13:48 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4, 6:6

Das sieht man selten. Bei den ersten fünf Ballwechseln im Tiebreak konnte kein Aufschläger den Punkt machen. Thiem ist jetzt der Erste, der diese Serie durchbricht. Er verteilt die Bälle stark, und schließlich ganz selbst der schnelle Nadal den Halbvolley nicht mehr erlaufen. 4:2 für Thiem beim Seitenwechsel.

13:45 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4, 6:6

Thiem holt sich gleich zu Beginn des Tiebreaks das Minibreak. Aber dann patzt der Österreicher, muss aus dem Halbfeld eigentlich nur noch verwandeln und versucht unnötigerweise den Stopp, was schief geht. Inzwischen steht es 2:2 im Tiebreak.

13:41 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4, 6:6

Und schon wieder ein Netzroller zugunsten Thiems. In dem Punkt kann sich der Österreicher heute wirklich nicht beklagen. Zwei Spielbälle zum 6:6. Aber beim ersten steht Nadal goldrichtig und punktet mit dem Longline. Beim zweiten fliegt nach starkem Aufschlag Thiems der Return Nadals ins Aus. Zum dritten Mal geht es in diesem Match in den Tiebreak!

13:35 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4, 6:5

Aus einem 3:5 wird ein 6:5. Mit einem schönen Aufschlag nach außen zwingt Nadal Thiem zum Fehler und verwandelt so seinen Spielball. Das Stadion tobt.

13:32 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4, 5:5

Thiem wackelt etwas. Erst folgt der Vorhandfehler von der T-Linie, dann der Doppelfehler beim Weltranglisten-Fünften. 15:30. Und dann patzt er erneut mit der Vorhand. Zwei Breakchancen für Nadal, ohne dass der Spanier besonders viel dafür tun musste. Den ersten wehrt Thiem mit einem Ass ab. Aber beim zweiten folgt der nächste Vorhandfehler Thiemds. Das sind drei schwere Patzer mit der Vorhand in einem Service für ihn. Alles wieder ausgeglichen in Satz vier.

13:28 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4, 4:5

Nadal erfüllt seine Pflichtaufgabe. Aus dem Halbfeld punktet der Spanier mit der Vorhand zum 4:5 aus seiner Sicht. Aber gleich hat Thiem die Chance, bei eigenem Aufschlag den Einzug ins Halbfinale perfekt zu machen.

13:24 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4, 3:5

Ganz wichtiger Punkt für Thiem. Bei Spielball für den Österreicher wird ein Crossball, den Nadal unmöglich erreichen kann, aus gegeben. Thiem nimmt die Challenge, und tatsächlich hat der Ball die Linie noch touchiert. Er holt sich das Spiel zum 5:3 im vierten Satz.

13:18 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4, 3:4

Thiem macht Druck und hat eine starke Länge in seinen Angriffsschlägen. Nach einem Rückhand-Winner des Österreichers steht es 0:30 bei Aufschlag Nadal. Aber der Weltranglisten-Erste fightet, kommt auf 30:30 heran. Mit starkem erstem Aufschlag holt sich Nadal den Spielball. Und dann folgt der nächste Service-Winner zum 3:4 aus Sicht des Spaniers.

13:14 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4, 2:4

Aus Sicht von Thiem kann das so weitergehen. Im seinem ersten Aufschlagspiel des vierten Satzes stand der Österreicher kurz davor, sein Service abgeben zu müssen. Aber seitdem spaziert er durch seine Aufschlagspiele. Mit einem Ass verwandelt er den Spielball zum 4:2.

13:10 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4, 2:3

Vielleicht ist es ja ein Omen: Die Netzkante ist heute auf Thiems Seite. Schon zum wiederholten Male hat sie den Ballwechsel so beeinflusst, dass der Österreicher das bessere Ende für sich hatte. Sein Spiel bringt Nadal trotz eines Doppelfehlers aber dennoch durch. Mit dem Rückhand-Winner punktet der Spanier zum 2:3.

13:06 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4, 1:3

Das sieht man selten. Als ein Schlag Nadals weit ins Aus geht, fängt ausgerechnet die Stuhlschiedsrichterin den Ball. Kurz darauf serviert Thiem den Aufschlag-Winner zum 3:1 im vierten Satz. Der Österreicher erfüllt seine Pflichtaufgabe.

13:00 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4, 1:2

Frühes Break für Dominic Thiem im vierten Satz. Der Österreicher führt mit 2:1 und schnuppert am Einzug ins Halbfinale!

12:43 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 6:4

Thiem schlägt gegen den Satzverlust auf. Nadal macht Druck aus dem Halbfeld und zwingt seinen Gegner zum Fehler. 0:30. Und kurz darauf schlägt Thiem den Rückhand-Crossball ins Netz. Zwei Satzbälle für Nadal! Den ersten wehrt Thiem mit einem Aufschlag-Winner ab. Aber beim zweiten folgt der nächste Rückhand-Patzer des Österreichers. Es geht in den vierten Satz.

12:34 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 4:4

Das sind bislang größtenteils sehr souveräne Aufschlagspiele auf beiden Seiten im dritten Satz. Ohne Mühe bringt Thiem sein Spiel zum 4:4 durch. Der Durchgang nähert sich langsam aber sicher seiner entscheidenden Phase.

12:27 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 3:3

Das war einer der wenigen unnötigen Fehler Thiems. Anstatt den Ball noch einmal aufkommen zu lassen, nimmt er ihn am Netz aus der Luft und schlägt ihn deutlich ins Aus. 15:30. Aber der Österreicher lässt zwei gute Aufschläge zum Spielball folgen. Nachdem ein Longline Nadals knapp im Aus landet, steht es 3:3.

12:19 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 2:2

Mit einem Rückhand-Winner macht Nadal den Punkt zum 30:30 bei Aufschlag Thiem. Aber Thiem bleibt cool, verwandelt mit einem tollen Angriffsball die Linie entlag zum 40:30. Anschließend behält der Österreicher glänzend die Spielübersicht und punktet gegen die Laufrichtung Nadals zum 2:2.

12:10 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7, 1:1

Beide gewinnen ihr erstes Aufschlagspiel im dritten Satz mühelos. Das Match dauert jetzt schon 2:24 Stunden. Zum Vergleich: Das Viersatzmatch zwischen Alexander Zverev und Stan Wawrinka heute früh war nach 2:19 Stunden beendet.

12:03 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:7

Mit den Stopps hat Nadal heute nicht viel Erfolg. Wieder gerät der Stopp zu hoch. Thiem eilt ans Netz nach vorne und holt sich den Satzball. Und dann hat der Österreicher Glück mit der Netzkante. Nadal bringt den Ball zwar noch zurück, aber Thiem hat anschließend keine Mühe, zu verwandeln. 7:4 im Tiebreak und damit 2:0-Satzführung für Thiem.

11:59 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:6

Nadal kommt nach einem Vorhandfehler Thiems auf 2:4 beim Seitenwechsel heran. Es folgt der Aufschlag-Winner Nadals zum 3:4. Und dann verschlägt Thiem die Vorhand. Die gesamte 4:0-Führung im Tiebreak ist weg.

11:55 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:6

Thiem holt sich schon früh im Tiebreak beide Aufschläge Nadals. Nach einem Vorhandwinner des Österreichers steht es 3:0. Kurz darauf erhöht er am Netz zum 4:0.

11:52 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 6:6

Nadal versucht es mit Serve-and-Volley. Aber der Volley ist nicht gut genug. Thiem kontert mit dem Passierball und erkämpft sich den Satzball, den Nadal aber mit einem Winner aus dem Halbfeld abwehrt. Mit einem Rückhand-Crossball, der die Linie gerade noch so kratzt, punktet Nadal schließlich doch noch zum 6:6. Wieder geht es in den Tiebreak.

11:45 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 5:6

Nadal wackelt, fällt aber nicht. Trotz zweier schneller Vorhandfehler bleibt der Spanier fokussiert und holt doch noch den Spielgewinn zum 5:5. Thiem hat bei eigenem Aufschlag deutlich weniger Mühe, auch wenn Nadal den besten Ballwechsel mit einem tollen Stopp für sich entscheidet. 6:5 für Thiem.

11:37 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 5:4

Bei Nadal läuft jetzt nicht viel zusammen. Das verlorene Aufschlagspiel scheint den Favoriten noch zu beschäftigen. Er macht viele schnelle Fehler. Zu null bringt Thiem sein Service zum 5:4 durch. Die positive Nachricht aus Sicht von Nadal: Es ist noch nichts verloren im zweiten Satz. Er muss aber dringend wieder in den Rhythmus zurückfinden.

11:33 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 4:4

Zwei Breakchancen für Thiem. Und dann folgt der DOppelfehler von Nadal, und was für einer. Beim zweiten Aufschlag stimmt der Ballwurf des Spaniers überhaupt nicht. Der Ball hat nicht einmal die Chance, das Netz zu überqueren, verhungert förmlich. 4:4.

11:24 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 4:2

Beim Stand von 30:30 bekommt Nadal eine Verwarnung, weil er Zeit beim Aufschlag überschritten hat. Der Mallorquiner beschwert sich, aber ohne Erfolg. Er lässt sich durch die Entscheidung jedoch nicht aus dem Rhythmus bringen und bringt dennoch sein Aufschlagspiel zum 4:2 durch.

11:17 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 3:2

Der Stoppversuch Thiems gerät viel zu lang. Nadal hat keine Mühe, den Ball noch zu erlaufen und mit der Vorhand zu verwandeln. Drei Satzbälle für die Nummer eins der Welt. Und dann serviert Thiem den Doppelfehler, schon seinen zweiten in diesem Service. Break für Nadal zum 3:2.

11:10 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 1:2

Nadal macht Druck mit der Rückhand und zwingt Thiem zum Fehler. 0:30 bei Aufschlag Thiem. Kurz darauf erläuft der Spanier noch einen Netzroller seines Gegners. Aber Thiem reagiert schnell und macht mit dem Lob dennoch den Punkt. Thiem kann das Aufschlagspiel schließlich doch noch drehen und führt mit 2:1.

11:02 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7, 0:1

Thiem nimmt den Aufschwung durch den Satzgewinn mit in den zweiten Durchgang. Der Weltranglisten-Fünfte ist im Moment am Drücker und diktiert die Ballwechsel. Sein erstes Aufschlagspiel im zweiten Satz gewinnt er mühelos.

10:54 Uhr - Nadal - Thiem - 6:7

Der Vorhand-Return Thiems landet genau auf der Grundlinie. Drei Satzbälle für den Österreicher. Und beim ersten umläuft er wunderschön die Vorhand und holt sich mit dem Longline den Punkt! Satzgewinn für Thiem mit 7:3 im Tiebreak. Und das ist alles in allem verdient, auch wenn es nicht nur ergebnistechnisch ein enger Satz war.

10:51 Uhr - Nadal - Thiem - 6:6

Ganz schwache Vorhand von Nadal, die am Netz verhungert. Wieder Minibreak von Thiem, der kurz darauf zum 4:2 beim Seitenwechsel erhöht. Dann aber packt Nadal den Vorhandwinner bei Aufschlag Thiem zum 3:4 aus. Der Tiebreak ist ähnlich abwechslungsreich, wie der gesamte Satz.

10:47 Uhr - Nadal - Thiem - 6:6

Erstes Minibreak für Nadal. Der Spanier jagt Thiem quer über den Platz und verwandelt schließlich mit dem Volley am Netz. Abe rkurz darauf reagiert Thiem am Netz blitzschnell und punktet mit dem Passierball zum 2:2.

10:44 Uhr - Nadal - Thiem - 6:6

Völlig leistungsgerecht geht der erste Durchgang in den Tiebreak. Mit einem Ass verwandelt Thiem den Spielball zum 6:6.

10:39 Uhr - Nadal - Thiem - 6:5

Nadal dominiert eigentlich den Ballwechsel. Aber dann ist der Spanier am Netz nicht konsequent genug, und durch einen Rahmentreffer, de rzum Lob wird, macht Thiem auf kuriose Weise den Punkt zum 15:15. Mit einem Aufschlagwinner verwandelt Nadal aber schließlich doch noch den Punkt zum 6:5.

10:35 Uhr - Nadal - Thiem - 5:5

Nadal überlistet Thiem mit dem Crossball. Der Österreicher muss über Einstand gehen. Mit einem schwierigen Halbvolley punktet er zum Vorteil. Und mit dem Aufschlag kann der Weltranglisten-Fünfte doch noch zum wichtigen 5:5 ausgleichen.

10:29 Uhr - Nadal - Thiem - 5:4

Schwerer Vorhandfehler Nadals. Dritter Breakball für Thiem in diesem Aufschlagspiel. Und dann folgt der großartige Longline des Österreichers zum 4:5. Rebreak für Thiem. Und das ist hoch verdient, denn er spielt bis jetzt mindestens auf Augenhöhe mit Nadal.

10:26 Uhr - Nadal - Thiem - 5:3

Mit einem Ass durch die Mitte des Feldes erspielt sich Nadal seinen ersten Satzball. Aber Thiem bleibt mutig, hält Nadal mit druckvollen Schlägen in der Defensive und zwingt ihm schließlich zum Fehler. Es folgt der Weltklasse-Rückhandcrossball des Österreichers zur Breakchance. Nadal punktet gegen die Laufrichtung seines Gegners. Thiem stürzt, bleibt aber unverletzt.

10:18 Uhr - Nadal - Thiem - 5:3

Nadal erwischt Thiem auf dem falschen Fuß. 0:30 bei Aufschlag des Österreichers. Kurz darauf packt der Spanier den Winner aus dem Halbfeld aus und erspielt sich drei Breakbälle. Und dann ist Thiem eigentlich am Drücker, aber der Lob Nadals aus der Defensive fliegt noch ins Feld. 5:3 für Nadal.

10:15 Uhr - Nadal - Thiem - 4:3

Sehr lockerer Spielgewinn von Thiem zum 3:3. Aber Nadal macht es dem Österreicher anschließend nach. Zu null bringt der Mallorquiner durch, macht den entscheidenden Punkt mit einem Smash. 4:3 für Nadal in seinem hochklassigen ersten Satz.

10:07 Uhr - Nadal - Thiem - 3:2

Thiem macht wieder Druck auf den Aufschlag Nadals. Aber diesmal zahlt sich das Risiko nicht ganz aus. Der Rückhand-Angriffsschlag landet knapp im Aus. 3:2 für Nadal.

10:05 Uhr - Nadal - Thiem - 2:2

Sehr guter Vorhand-Winner von Thiem zum 15:30 aus Sicht des aufschlagenden Nadals. Aber Nadal kontert seinerseits mit einem starken Punktgewinn aus dem Halbfeld. 30:30. Dann aber steht der Spanier beim Crossball ungünstig zum Ball, trifft diesen nicht richtig und hat Breakball gegen sich. Den wehrt er mit einem Aufschlag-Winner durch die Mitte ab.

10:00 Uhr - Nadal - Thiem - 2:2

Thiem zeigt sich hier absolut auf Augenhöhe mit Nadal. Der Österreicher geht relativ hohes Risiko, dass er aber dennoch kontrollieren kann. Seine Fehlerzahl ist sehr gering. Zu null gleicht er zum 2:2 aus, nachdem ein Crossball von Nadal im Netz hängengeblieben ist.

9:55 Uhr - Nadal - Thiem - 2:1

Sehr gutes erstes Aufschlagspiel von Thiem zum 1:1. Kurz darauf liefern sich die beiden einen hart umkämpften Ballwechsel bei Aufschlag Nadal, bei dem fast alles geboten ist. Der Ballwechsel endet nach einem Vorhandfehler Thiems mit dem Punkt für Nadal. Der Spanier gewinnt sein Aufschlagspiel zum 2:1.

9:49 Uhr - Nadal - Thiem

Aufschlag Nadal. Beide Spieler finden gut ins Match. Thiem glänzt mit einem starken Rückhand-Winner von der Grundlinie. Das Spiel geht aber dennoch an Nadal. Bei Spielball für den Spanier segelt Thiems Return ins Aus.

9:38 Uhr - Nadal - Thiem

Die beiden Spieler haben den Platz betreten. Nadal hat die Wahl am Netz gewonnen und sich für Aufschlag entschieden. Die Einspielphase beginnt.

9:22 Uhr - Nadal gegen Thiem

Es ist immerhin schon das 14. Duell zwischen dem Spanier und dem Österreicher. Nadal führt im direkten Duell mit 9:4. Zwölf der 13 Begegnungen fanden auf Sandplatz statt, eine auf Hartplatz. Im Viertelfinale der US Open 2018 musste sich Thiem in einem packenden Fünfsatzmatch nur ganz knapp geschlagen geben.

9:15 Uhr - Nadal gegen Thiem

Sebastian Würz begrüßt euch zurück zum Liveticker der Australian Open. Um 9:30 Uhr steigt das letzte Viertelfinale. Dominic Thiem und Rafael Nadal ermitteln den Halbfinalgegner von Alexander Zverev.

7:15 Uhr - Nadal gegen Thiem ab 9:30 Uhr

Alexander Zverev steht also zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Halbfinale. Ab 9:30 Uhr deutscher Zeit wird sein Gegner gesucht. Dann treten Rafael Nadal und Dominic Thiem im letzten Viertelfinale gegeneinander an. Das Match gibt es natürlich auch hier im Liveticker.

7:11 Uhr - Alexander Zverev:

"Es fühlt sich großartig an. Ich habe schon Masters und das ATP Finale gewonnen, aber ich habe noch nie diese Grenze überschritten. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe hart gearbeitet. Ich hoffe, man sieht das. Der ATP-Cup war eine Katastrophe. Das ist ein Grand Slam Turnier. Da muss man sein bestes Tennis zeigen. Ich war nicht bereit auf seine Schläge im ersten Satz. Ich hatte eine Weile gebraucht, mich darauf einzustellen."

7:06 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6, 4:6, 2:6

Zverev schlägt zu seinem ersten Halbfinaleinzug bei einem Grand Slam Turnier auf. Der Deutsche macht die ersten beiden Punkte. Aber Wawrinka gibt sich hier nicht geschlagen, macht mit einem Passierball den Punkt zum 30:30. Aber dann zwingt Zverev seinen Gegner zum Fehler am Netz und holt sich den ersten Matchball. Und dann spielt der Deutsche Serve-and-Volley mit dem zweiten Aufschlag. Der Passierball Wawrinkas segelt weit ins Aus. Zverev hat es!

6:57 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6, 4:6, 1:5

Das war jetzt sehr wichtig aus Sicht von Zverev. Nach den etwas aus der Hand gegebenen Breakbällen lässt er bei eigenem Service nichts anbrennen. Mit vielen schnellen Punkten macht er den Spielgewinn zum 5:1.

6:55 Uhr - Unglaublicher Tweener im Legendendoppel

6:54 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6, 4:6, 1:4

Ganz starker Passierball von Zverev, mit dem er sich die nächsten drei Breakbälle holt. Den ersten wehrt Wawrinka nach sehr gutem Aufschlag am Netz ab. Beim zweiten und dritten fliegt der Return Zverevs ins Aus. Einstand. Erneut patzt der Deutsche dann zweimal beim Return. Zverev vergibt die Chance aufs 5:0, und Wawrinka bleibt noch im Match.

6:49 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6, 4:6, 0:4

Zverev kann eine 40:15-Führung nicht halten und muss nun ebenfalls über Einstand gehen. Aber dann serviert er sein elftes Ass und einen weiteren Aufschlag-Winner. 4:0 für Zverev. Der Deutsche schnuppert an seinem ersten Grand-Slam-Halbfinale.

6:45 Uhr - Kein Einlass für Nadal

Rafael Nadal will bei den Australian Open vor dem Viertelfinale gegen Dominic Thiem in den Kabinentrakt, hat aber seine Akkreditierung nicht um - und wird deshalb von einem aufmerksamen Ordner aufgehalten. Genau so war es Roger Federer schon 2019 ergangen.

6:43 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6, 4:6, 0:3

Weltklasse-Return von Zverev. Wawrinka muss über Einstand gehen. Und dann patzt der Schweizer wenig später beim Crossball, und sein Gegner hat die Chance zum Doppelbreak. Und dann folgt ein weiterer guter Return Zverevs. Wawrinka verschlägt die Rückhand zum 3:0 für Zverev im vierten Satz.

6:38 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6, 4:6, 0:2

Zverev verteilt die Bälle jetzt sehr schön, spielt auch sehr variantenreich mit vielen Tempowechseln. Auch die längeren Ballwechsel gehen aktuell immer mehr in Richtung des Deutschen In den engen Phasen bei eigenem Aufschlag kann er sich bisher auf sein Service verlassen.

6:33 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6, 4:6, 0:1

Und auch im vierten Satz hat Zverev die Chance zum frühen Break. Und dann fliegt der Longline Wawrinkas ins Aus. 1:0 für Zverev im vierten Durchgang. Was er, unabhängig davon, ob es heute reicht, bislang sehr gut gemacht hat, war die Konzentration zu wahren. Trotz des verlorenen ersten Satzes ist er nicht ausgerastet.

6:28 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6, 4:6

Bei 30:30 wird es noch einmal eng für Uverev. Aber dann serviert er sein achtes Ass zum Satzball. Es folgt der nächste starke Aufschlag des Deutschen, und er verwandelt mit der Vorhand am Netz zur inzwischen verdienten 2:1-Satzführung!

6:23 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6, 4:5

Sehr starker Rückhand-Crossball von Wawrinka zum Spielgewinn. Der Schweizer verkürzt auf 4:5. Zverev muss also gleich selbst zum Satzgewinn ausservieren.

6:21 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6, 3:5

Schwerer Patzer von Wawrinka aus dem Halbfeld. Zwei Satzbälle für Zverev! Beim ersten jagt der Schweizer seinen Gegner quer über den Platz. Zverev erläuft noch viele Bälle, aber am Ende kann Wawrinka sicher verwandeln. Beim zweiten agiert der Deutsche etwas zu passiv. Einstand.

6:16 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6, 3:5

Ungewöhnlich ist, dass Wawrinka vor allem im dritten Satz relativ viele Fehler über die Rückhand macht. Da nimmt sich der Schweizer etwas von seiner Stärke. Zverev agiert nun aber sehr sicher, verteilt die Bälle schön. Nach dem Fehlstart hat er sich gut ins Match zurückgekämpft.

6:12 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6, 3:4

Zverev hat sein Aufschlagspiel zum 4:2 gehalten. Anschließend hat aber auch Wawrinka keine Schwierigkeiten. Der Schweizer bleibt sehr konzentriert und verwandelt am Netz zu null zum 3:4. Der Eidgenosse hält den Durchgang also weiterhin offen.

6:06 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6, 2:3

Schwerer Fehler Wawrinkas mit der Vorhand von der T-Linie. Der Ball fliegt meilenweit ins Aus, und Zverev hat die Breakchance. Und dann folgt ein Grundlinienduell, in dem sich beide gegenseitig abtasten. Zverev spielt einen guten Slice, und es folgt der Fehler Wawrinkas. 3:2 für Zverev.

5:59 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6, 2:2

Wenn es noch ein Problem heute in Zverevs Spiel gibt, dann dass die seltenen längeren Ballwechsel fast alle an Wawrinka gehen. Zverev muss auf schnelle Punkte hoffen. Das gelingt ihm jetzt. Mit einem Aufschlag-Winner gleicht er zum 2:2 im dritten Satz aus.

5:53 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6, 1:1

Rebreak Wawrinka! Bei Breakball für den Schweizer serviert Zverev sehr stark und muss von der T-Linie nur noch verwandeln. Aber er trifft den Ball nicht richtig, und der fliegt weit ins Aus. 1:1 im dritten Satz.

5:48 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6, 0:1

Zwei Breakbälle für Zverev nach einem Doppelfehler Wawrinkas. Und dann verzieht Wawrinka den Crossball. 1:0 für Zverev im dritten Satz. Im Moment ist es der Schweizer, der Rhythmusprobleme hat. Aber auch das kann sich schnell wieder ändern.

5:44 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:6

Drei Satzbälle für Zverev nach drei Aufschlag-Winnern in Serie! Und beim ersten passt der Longline des Deutschen genau in die Ecke des Feldes, und Wawrinka macht den Fehler. Satzausgleich für Zverev mit 6:3!

5:41 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:5

Nach einem Vorhandfehler muss Wawrinka über Einstand gehen. Zverev bleibt in der Folge zu passiv, aber es folgt der Rahmentreffer Wawrinkas. Breakball für Zverev. Und dann verzieht der Eidgenosse die Vorhand. 5:3 für Zverev im zweiten Satz!

5:35 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 3:4

Obwohl Wawrinka ein großer Publikumsliebling Down Under ist, wird jetzt jeder Punkt von Zverev mit großem Applaus bedacht. Das Publikum will hier natürlich mehr Tennis sehen, gerade nachdem beide Damen-Matches heute auch ziemlich schnell über die Bühne gegangen sind. Der Deutsche hat seine Fehlerzahl inzwischen auch deutlich zurückgeschraubt und bringt zu null sein Spiel zum 4:3 durch.

5:29 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 2:3

Fans von längeren Ballwechseln kommen hier noch nicht wirklich auf die Kosten. Im ersten Satz hat Zverev zu schnell die Fehler gemacht, im zweiten machen beide viele freie Punkte durch den Aufschlag. Zverev führt mit 3:2.

5:23 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 1:2

Es ist jetzt seit Ende des ersten Satzes ein besserer Auftritt von Zverev, nachdem er zuvor völlig neben sich gestanden hatte. Zu null gelingt ihm mit vielen schnellen Punkten der Spielgewinn zum 2:1. Übrigens hatte der Hamburger auch in Satz eins keine Schwierigkeiten mit dem Aufschlag. Das war heute nicht sein Problem. Es ist ja auch noch nichts verloren aus seiner Sicht außer dem Satz.

5:18 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1, 1:1

Zverev kommt jetzt etwas besser in den Rhythmus. Und mit einem tollen Return holt sich der Deutsche seinen ersten Breakball dieser Partie. Aber Wawrinka lässt den Aufschlag-Winner folgen. Es folgen zwei Fehler Zverevs beim Return zum 1:1 im zweiten Satz.

5:11 Uhr - Wawrinka - Zverev - 6:1

Drei Satzbälle für Wawrinka, nach einem Winner mit dem Rückhand-Longline. Beim ersten setzt der Schweizer den Crossball knapp ins Aus. Aber dann patzt Zverev beim Return. 6:1 für Wawrinka. Es war ein sehr konzentrierter Auftritt des Schweizers aber auch ein sehr schwacher von Zverev in diesem Durchgang.

5:08 Uhr - Wawrinka - Zverev - 5:1

Nach gut 15 Minuten steht es schon 5:0 für Wawrinka, und Zverev serviert gegen den Satzverlust. Und wieder steht es 30:30, obwohl Zverev jetzt besser ins Match findet. Aber nach einem Aufschlag-Winner und einem guten Crossball verhindert der Deutsche zumindest das Bagel. Es ist ja auch wichtig, jetzt für Satz zwei zumindest schon den Rhythmus zu finden.

5:01 Uhr - Wawrinka - Zverev - 4:0

Für Zverev geht es jetzt darum, ins Match zu finden. Aktuell läuft beim Weltranglisten-Siebten nicht viel zusammen. Nach einem Winner Wawrinkas mit dem Longline steht es 30:30 bei Aufschlag Zverev. Es folgt der Rückhand-Patzer von Zverev zum nächsten Breakball für den Schweizer. Und nach einem Rahmentreffer landet Zverevs Angriffsschlag irgendwo in den Wolken. 4:0 Wawrinka.

4:52 Uhr - Wawrinka - Zverev - 2:0

Wawrinka erwischt den deutlich besseren Start. Zverev findet noch gar nicht in das Match, spielt sehr fehlerhaft. Nach einem Patzer beim Smash hat der Deutsche drei Breakchancen gegen sich. Die ersten beiden wehrt er mit guten Aufschlägen ab, aber dann zögert er beim Slice etwas und verschlägt den Ball. 2:0 Wawrinka.

4:48 Uhr - Wawrinka - Zverev - 1:0

Los geht es mit Aufschlag Wawrinka. Zverev hat noch etwas Probleme beim Return, bekommt nur wenige Rückschläge ins Fels deines Gegners. Mühelos gewinnt Wawrinka sein Spiel zum 1:0.

4:45 Uhr - Wawrinka - Zverev

Zverev und später dann Dominic Thiem gegen Rafael Nadal sind die letzten Spieler, die hier die Chance haben, ein reines Ü-30-Halbfinale zu verhindern. Bislang haben die Routiniers mal wieder geglänzt. Roger Federer wehrte bei seinem Halbfinaleinzug gegen Tennys Sandgren sieben Matchbälle ab.

4:40 Uhr - Wawrinka - Zverev

Zverev gewinnt den Münzwurf am Netz und entscheidet sich für Rückschlag im ersten Service. Die Einspielphase beginnt.

4:37 Uhr - Wawrinka - Zverev

Die beiden Spieler betreten den Platz. Für Zverev ist es das erste Mal, dass er in Melbourne das Viertelfinale erreicht. Bisher war ihm das bei einem Grand Slam Turnier zweimal bei den French Open gelungen. Wawrinka hat insgesamt drei Titel bei einem Major auf dem Konto, darunter 2014 beim "Happy Slam".

4:28 Uhr - Wawrinka - Zverev

Es ist das Duell zweier Spieler, die jetzt schon auf ein erfolgreiches Turnier zurückblicken können. Speziell bei Zverev konnte man nach seinen schwachen Auftritten beim ATP Cup nicht unbedingt damit rechnen, dass er so überlegen ins Viertelfinale einzieht und bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal einen Satz abgibt. Wawrinka hat vor allem im Spiel gegen Daniil Medvedev seinen Kampfgeist bewiesen und die Partie noch umgebogen.

4:20 Uhr - Wawrinka - Zverev

Und damit rückt das erste Duell näher, auf das im deutschsprachigen Raum sicherlich einige Fans gewartet haben. Für 4:30 Uhr war das Halbfinale zwischen Stan Wawrinka und Alexander Zverev angesetzt, und es dürfte auch ziemlich pünktlich beginnen. Es ist das dritte Aufeinandertreffen der beiden. Zverev führt im direkten Duell mit 2:0. Es waren aber immer enge Matches.

4:14 Uhr - Muguruza - Pavlyuchenkova - 7:5, 6:3

Drei Matchbälle für Muguruza. Und beim zweiten verwandelt die Spanierin ganz sicher mit dem Stopp am Netz. Das zweite Halbfinale der Damen in Melbourne steht also fest. Muguruza bekommt es mit Simona Halep zu tun.

4:08 Uhr - Halep erfolgreich

Das war Kurzarbeit für Simona Halep. Gerade einmal 53 Minuten hat die Wimbledon-Siegerin gebraucht, um ihr Match gegen Anett Kontaveit aus Estland mit 6:1 und 6:1 für sich entschieden. Halep steht damit im Halbfinale. Und im Moment sieht alles danach aus, als würde sie dort auf Garbine Muguruza treffen, die mit 7:5 und 5:2 gegen Anastasia Pavlyuchenkova führt.

Am zehnten Wettkampftag der Australian Open stehen die letzten Viertelfinals an. Den Auftakt machen in der Day Session zunächst Anett Kontaveit und Simona Halep um 1:00 Uhr MEZ. Darauf folgen Garbiñe Muguruza und Anastasia Pavlyuchenkova.

Gegen 4:30 Uhr MEZ wird es dann ernst für Alexander Zverev, der als letzter Deutscher noch im Turnier ist. Der 22-Jährige bekommt es mit Stan Wawrinka zu tun. In der Night Session können sich die Fans zudem noch auf die Neuauflage der French-Open-Finals 2018 und 2019 freuen: Rafael Nadal trifft dabei aus Dominic Thiem.

Herzlich willkommen im Liveticker des 10. Tages

Sebastian Würz begleitet Euch am zehnten Tag der Australian Open hier im Liveticker. Um 4:00 Uhr geht es los.